Clothes Ironing Tips: आयरन हो खराब या गुल हो जाए बिजली, कपड़े प्रेस करने के लिए अपनाएं ये आसान तरीका, मिनटों में सिलवटें होंगी दूर

Easy Way To Iron Clothes

डीएनए हिंदी: Tips To Remove Wrinkles From Clothes Without Iron And Electricity- ऑफिस हो या फिर कोई पार्टी, किसी भी जगह जाने के लिए कपड़ों का प्रेस होना जरूरी है. कई लोग कपड़े खुद नहीं प्रेस करते बल्कि धोबी को दे आते हैं. इसके अलावा कई बार प्रेस करते वक्त लाइट चली जाती है, या फिर आयरन खराब होने के कारण कपड़ों में प्रेस नहीं हो पाता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे सिंपल उपाय बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप अपने कापड़ों से सिलवटों को (Easy Way To Iron Clothes) बड़ी आसानी से दूर रख सकते हैं. इतना ही नहीं, इससे आप इन पर क्रीज भी दे सकते हैं. आइए जानते हैं कपड़ों को प्रेस करने के कुछ स्‍मार्ट ट्रिक्‍स...

विनेगर का इस्‍तेमाल करें (Iron Clothes by Using Vinegar)

इसके लिए सबसे पहले एक स्‍प्रे बोतल लें और उसमें आधा बोतल विनेगर और आधा पानी मिलाएं और फिर कपड़ों को किसी हैंगर में पूरी तरह से खोलकर टांगे. इसके बाद स्प्रे बॉटल की मदद से पूरे कपड़े पर स्‍प्रे करें और सूखने दें. ऐसे में सूखते ही कपड़े की सिकुड़न खत्‍म हो जाएगी और आप इसे पहनकर कहीं भी जा सकते हैं.

टॉवल का इस्‍तेमाल करें (Iron Clothes by Using Wet Towels)

इसके लिए कपड़े को किसी टेबल पर फैलाकर रखें और फिर टॉवल को गीला कर निचोड़ दें. इसके बाद अब जहां जहां सिलवटें हैं वहां पर टॉवल की मदद से दबाएं. इस तरह पूरे कपड़े के क्रीज को प्रेस कर दें और सूखने के लिए हैंगर पर टांग दें इससे रिंगल गायब हो जाएंगे.

केतली का इस्‍तेमाल (Iron Clothes by Using Kettle)

इसके लिए गैस पर केतली रखें और इसमें पानी डालें और इस गर्म केतली को आयरन की तरह कपड़ों पर चलाएं. साथ ही ठंडा होने पर इसे फिर से गर्म कर लें. इससे ये काम बड़ी ही आसानी से पूरा हो जाएगा.

मैट्रेस के नीचे रखें (Tuck Clothes Under A Mattress)

इसके लिए कपड़े को सुखाने के बाद सावधानी से तह कर लें. फिर कपड़ों को मैट्रेस या किसी भी भारी गद्दे के नीचे रख दें. ऐसे में 2 से 3 घटे रहने के बाद ही आप देखेंगे कि कपड़े पूरी तरह फ्रेस किए हुए दिख रहे हैं. इसके बाद आप इसे पहन सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

