Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Uric Acid Remedy: यूरिक एसिड से बढ़ा जोड़ों का दर्द खींच लेगा ये छाल, किडनी की बढ़ेगी फिल्टरेशन पावर

अगर आपके शरीर और खून में प्यूरीन का लेवल हाई है तो निश्चित रूप से आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा और किडनी पर प्रेशर भी. ऐसे में आप नेचुरली एक खास तरह की छाल का पानी रोज पीकर यूरिक एसिड घटा सकते हैं और किडनी की फिल्टरेशन पावर बढ़ा सकते हैं. इससे शरीर प्यूरीन मुक्त हो जाएगा और जोड़ों का दर्द कम.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 04, 2025, 08:30 AM IST

Uric Acid Remedy: यूरिक एसिड से बढ़ा जोड़ों का दर्द खींच लेगा ये छाल, किडनी की बढ़ेगी फिल्टरेशन पावर

यूरिक एसिड से बढ़ा जोड़ों का दर्द खींच लेगा ये छाल

यूरिक एसिड बढ़ने से लोगों के घुटनों और पैरों में बहुत दर्द होता है. कई बार लोगों को उठने-बैठने में भी दिक्कत होती है. इतना ही नहीं शरीर में प्यूरीन बढ़ने से शरीर में गंदा पानी बढ़ने लगता है क्योंकि किडनी सारे प्यूरीन को छानकर शरीर से बाहर नहीं कर पाती. नतीजा जोड़ों का दर्द, किडनी स्टोन और गठिया का खतरा बढ़ता है. ऐसे में अगर आप रोज एक आयुर्वेदिक छाल से बना पानी पीएं तो आपकी ये सारी समस्याएं नेचुरली दूर हो सकती है.  

यूरिक एसिड से बढ़ा जोड़ों का दर्द खींच लेगा ये छाल

आयुर्वेद में दालचीनी को रक्त शुद्धी के साथ कई बीमारियों की दवा के रूप में माना गया है. दालचीनी एक तरह की छाल है. दालचीनी में कई एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं. आइए यूरिक एसिड के लिए दालचीनी का पानी पीने के फायदों के बारे में जानें.

दालचीनी एक प्रकार का मसाला है. यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. दालचीनी में सिनामाल्डिहाइड भी होता है. जो यूरिक एसिड के मरीजों के लिए फायदेमंद है.  

यूरिक एसिड से बढ़ा जोड़ों का दर्द खींच लेगा ये छाल

दालचीनी का पानी पीने से यूरिक एसिड नियंत्रित रहता है 
जब हमारे शरीर में प्यूरीन अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, तो यूरिक एसिड की समस्या शुरू हो जाती है. दालचीनी का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेजी से बढ़ता है, जिससे शरीर में जमा यूरिक एसिड धीरे-धीरे कम होने लगता है. 
 
दालचीनी का पानी कब पीना चाहिए? 
आप रात को सोने से पहले और सुबह खाली पेट दालचीनी का पानी पी सकते हैं. दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और इसका पानी पीने से शरीर में सूजन कम होती है. अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो आपको दालचीनी का पानी पीना चाहिए. दालचीनी का पानी वज़न घटाने के लिए भी फायदेमंद है. 

यूरिक एसिड से बढ़ा जोड़ों का दर्द खींच लेगा ये छाल

दालचीनी का पानी कैसे किडनी के लिए फायदेमंद है

दालचीनी का पानी किडनी के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. यह शरीर से टॉक्सिन्स और यूरिक एसिड जैसे हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को तेज़ करता है. दालचीनी का पानी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, जिससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता. नियमित रूप से सुबह खाली पेट गुनगुना दालचीनी पानी पीने से किडनी स्टोन और सूजन की संभावना घटती है. हालांकि, इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए और किसी गंभीर समस्या में डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें.

यूरिक एसिड से बढ़ा जोड़ों का दर्द खींच लेगा ये छाल

दालचीनी के पानी के 10 जबरदस्त फायदे

ब्लड शुगर कंट्रोल होगा

दालचीनी इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाती है, जिससे डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए यह बेहद फायदेमंद है.

वज़न घटाने में मददगार

यह मेटाबॉलिज़्म बढ़ाती है और शरीर में जमी फैट को गलाने में मदद करती है.

दिल के लिए फायदेमंद

दालचीनी खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) घटाती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाती है, जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है.

पाचन में सुधार होगा

यह गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याओं को दूर करती है.

यूरिक एसिड से बढ़ा जोड़ों का दर्द खींच लेगा ये छाल

इम्यून सिस्टम को मज़बूत होगा

इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो संक्रमण से बचाते हैं.

त्वचा को निखार मिलेगा

दालचीनी का पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे स्किन ग्लो करने लगती है.

मासिक धर्म की ऐंठन कम होगी

यह पीरियड्स के दौरान दर्द और ऐंठन को कम करने में असरदार है.

सर्दी-जुकाम में राहत मिलेगा

इसके गर्म गुण शरीर में ठंडक कम करते हैं और बलगम घटाते हैं.

मस्तिष्क के लिए लाभकारी

दालचीनी में मौजूद तत्व याददाश्त और फोकस बढ़ाने में मदद करते हैं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

