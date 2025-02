Bad Cholesterol: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बनता है. बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को कम करने के लिए आपको इन चटनियों को आहार में शामिल करना चाहिए.

Chutney For Bad Cholesterol: बैड कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है जो नसों में जमा हो जाता है और ब्लड फ्लो को धीमा करता है. नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा रहता है. बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप दवाओं के अलावा कई घरेलू नुस्खों को आजमा सकते हैं. आज आपको बैड कोलेस्ट्रॉल कम (How To Control Bad Cholesterol) करने के लिए असरदार चटनी के बारे में बताएंगे. यह स्वाद के साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करने में फायदेमंद होती हैं.

बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए चटनी (Bad Cholesterol ke liye Chutney)

पुदीने की चटनी

पुदीने के पत्तों को कई तरह से औषधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. इसके पत्तों की चटनी बनाकर खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं. चलिए आपको इस चटनी को बनाने के बारे में बताते हैं. इसे बनाने के लिए जरूरत के हिसाब से पुदीना और धनिया की पत्तियों को धो लें. इसके बाद इन्हें मिक्सी में डालकर पीस लें. इसमें कटा प्याज, लहसुन और नमक डालें और फिर से मिक्सी में पीस लें. गीला करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं.

मेथी की चटनी

बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं तो आप आहार में मेथी की चटनी को शामिल कर सकते हैं. इसके लिए मेथी के दाने को भीगने के लिए रखें. इसे तैयार करने के लिए एक बर्तन में दो चम्मच सरसों का तेल डालें. तेल गर्म होने के बाद इसमें राई, जीरा, अदरक और आधा चम्मच सौंफ डालें. इसके बाद इसमें मेथी के दानों को डालकर पकाएं. इसमें गुड़ और एक कप चीनी मिक्स करें. इसे पक जाने के बाद इसे खाएं.

करी पत्ते की चटनी

करी पत्ता का इस्तेमाल कई तरह से खाने के लिए किया जाता है. खासकर इसका इस्तेमाल तड़का लगाने के लिए किया जाता है. आप फ्रेश करी पत्ते से चटनी तैयार करके इसे आहार में शामिल कर सकते हैं. इसे खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलेगी.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर्स से संपर्क करें.)

