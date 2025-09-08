Add DNA as a Preferred Source
Blood Boosting Foods: ये फल है खून बनाने की मशीन! हड्डियों से लेकर स्किन तक के लिए है फायदेमंद

Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA का क्या है 'मैन-टू-मैन मार्किंग' रणनीति? इन मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे

Asia Cup 2025: भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन

Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?

5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!

Vice President Election: जब ‘अंतरात्मा की आवाज’ ने बदली देश की सियासत, जानें इंदिरा गांधी से जुड़ा अनसुना किस्सा

भारत में राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनाव में EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? यहां जानें सभी डिटेल्स

कौन हैं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता? मीटिंग में दिखने पर AAP ने की 'फुलेरा के प्रधानपति' से तुलना

ओय होय! आखिरकार पता चल ही गया, पुरानी कैंची की धार तेज करने का सबसे आसान तरीका; फ्री में हो जाएगा काम

Foods To Increase Blood: आज हम आपको ऐसे ही एक फल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है और इसके सेवन से चेहरे पर निखार आता है..

Abhay Sharma

Updated : Sep 08, 2025, 09:23 PM IST

Foods To Increase Blood: प्रकृति ने हमें फल और सब्जियों के रूप में कई अनमोल उपहार दिए हैं. ये फल-सब्जियां कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और नियमित रूप से इनके सेवन से कई तरह की गंभीर बीमारियों का जोखिम कम होता है. आज हम आपको ऐसे ही एक फल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है और इसके सेवन से चेहरे पर निखार आता है. इतना ही नहीं, यह हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में भी आपकी मदद कर सकता है. ऐसे में आप अगर इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो अपनी डाइट में इस खास फल को शामिल कर लें... 

खून बनाने की मशीन है ये फल

दरअसल, हम बात कर रहे हैं चुकंदर की, यह गहरे लाल रंग और पोषण से भरपूर गुणों के लिए जाना जाता है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें आयरन, फोलेट, विटामिन K, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक चुकंदर खाने या इसका जूस पीने से शरीर में खून की कमी दूर होती है. हड्डियां मजबूत होती हैं. इसके अलावा अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो चेहरे पर भी प्राकृतिक चमक बनी रहती है.

यह भी पढ़ें: Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे

क्या हैं इसके फायदे? 

- आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें पाया जाने वाला आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाता है और एनीमिया जैसी समस्याओं से बचाता है.  
-  इसके अलावा चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट्स शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं और ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करते हैं.
- अगर आप हृदय रोग से बचना चाहते हैं, तो चुकंदर का सेवन करना शुरू कर दें. 
- चुकंदर पाचन तंत्र दुरुस्त रखता है. इससे कब्ज की समस्या दूर होती है, पेट हल्का रहता है और आंतों को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है. 
-  इसके अलावा इसमें कैलोरी कम मात्रा में पाई जाती है, जिससे मोटापा कम करने में भी मदद मिल सकती है. 
- वहीं चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालते हैं, यह लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं. 
- इससे त्वचा पर प्राकृतिक चमक आती है और विटामिन C झुर्रियों को कम करके त्वचा को स्मूथ बनाए रखता है.  
- यह मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर, याददाश्त को मजबूत बनाता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम करता है  

नोट- इन फायदों के लिए चुकंदर को आप सलाद या जूस किसी भी रूप में ले सकते हैं. हालांकि अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लें.  

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें. 

