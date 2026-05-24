दिल्ली की वो 300 साल पुरानी Chudi Market; जहां कौड़ियों के दाम पर मिल जाएंगी सबसे यूनिक, वायरल और ट्रेंडी चूड़ियां

Delhi Chudi Market: दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित 300 साल पुरानी यह ऐतिहासिक चूड़ी मार्केट अपनी विविधता और किफायती दामों के लिए प्रसिद्ध है. यहां पारंपरिक से लेकर वायरल ट्रेंडिंग बैंगल्स तक सब कुछ उपलब्ध है.

Cheapest Bangle Market in Delhi: क्या आप भी चूड़ियों की शौकीन हैं या वायरल ट्रेंड को फॉलो करना चाहती हैं? यदि हां, तो दिल्ली की एक ऐसी मार्केट है जहां चूड़ियों का विशाल संग्रह मौजूद है. यह जगह न केवल खरीदारी के लिए बेहतरीन है, बल्कि आप अपने पार्टनर के साथ यहां आकर शॉपिंग का आनंद भी ले सकती हैं.

वायरल-ट्रेंडी हर तरह की चूड़ियां मिलती हैं यहां

एथनिक कपड़ों के साथ चूड़ियां न केवल लुक को पूरा करती हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा भी हैं. आज के सोशल मीडिया के दौर में युवा पीढ़ी में भी चूड़ियों का क्रेज बढ़ा है. यदि आप भी अपने एथनिक लुक को खास बनाना चाहती हैं या वायरल 'कश्मीरी' डिजाइन की तलाश में हैं, तो कनॉट प्लेस की यह मार्केट आपके लिए जन्नत से कम नहीं है. यहां हर तरह के डिजाइन इतने आकर्षक हैं कि आपका मन सारी चूड़ियां खरीद लेने का करेगा.

300 साल पुराना इतिहास

इस मार्केट का इतिहास काफी दिलचस्प है. माना जाता है कि इसकी शुरुआत राजा मानसिंह ने की थी, जिसे 1724 में महाराजा जयसिंह द्वारा पुनः विकसित किया गया. यह बाजार करीब 300 साल पुराना है, जहां आज भी कई दुकानें पीढ़ियों से अपना कारोबार कर रही हैं.

क्या-क्या मिलेगा यहां?

इस मार्केट की सबसे बड़ी खासियत यहां मिलने वाली विविधता है.

कांच की चूड़ियों से लेकर जड़ाऊ कंगन और पीतल की बेहतरीन चूड़ियां.

यहां स्टाइलिश और डिजाइनर बैंगल्स काफी वाजिब दामों पर मिलते हैं.

फेस्टिव सीजन और शादियों के दौरान यह बाजार काफी गुलजार रहता है, लेकिन सामान्य दिनों में भी यहां अच्छी रौनक देखने को मिलती है.

कैसे पहुंचें?

यह प्रसिद्ध चूड़ी मार्केट कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के ठीक पीछे स्थित है.

आप 'राजीव चौक' या 'आरके आश्रम मार्ग' मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं.

राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 7 से बाहर निकलें और हनुमान मंदिर की ओर बढ़ें, मंदिर के पीछे ही यह बाजार स्थित है.

यह बाजार सुबह 10:30 बजे से रात 8:00 बजे तक खुला रहता है.

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