Christmas Celebration: दिल्ली NCR के इन जगहों की क्रिसमस पार्टी होती है खास, मस्ती धमाल का मिलेगा डबल डोज 

दिल्ली NCR के इन जगहों की क्रिसमस पार्टी होती है खास

डीएनए हिन्दी: Best Places To Celebrate Christmas In Delhi NCR- साल 2022 का आखिरी महीना चल रहा है. ऐसे में सभी को इंतजार रहता है इस महीने में मनाए जाने वाले क्रिसमस डे का (Christmas 2022). इस खास दिन को लोग अलग-अलग तरह से सेलिब्रेट करते है. कई लोग इस दिन कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं तो कुछ लोग घर के आस-पास रहकर ही इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं(Christmas Celebration). ऐसे में अगर आप भी दिल्ली में हैं और आस-पास के किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जहां आप अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ क्रिसमस पार्टी एन्जॉय कर सकें, तो दिल्ली NCR के इन खास जगहों पर जरूर जाएं. यहां आप अपने पार्टनर और दोस्तों के साथ क्रिसमस पार्टी एन्जॉय कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इन खास जगहों के बारे में.

डीएलएफ साइबर हब (DLF CyberHub)

डीएलएफ साइबर हब गुरुग्राम यानी गुड़गांव की एक ऐसी जगह है जहां क्रिसमस डे से लेकर न्यू ईयर तक जश्न का माहौल रहता है. इस दौरान डीएलएफ साइबर हब और आसपास की जगहों पर चहल-पहल बहुत अधिक रहती है.

ऐसे में क्रिसमस के दिन लोग यहां घूमने और पार्टी करने के लिए पहुंचते हैं. इसके अलावा डीएलएफ मॉल के अंदर ऐसे कई पब है जहां क्रिसमस पार्टी का आयोजन होता है. इसमें साइबर हब सोशल और कैफ़े दिल्ली हाइट्स बेहद फेमस हैं. इस दौरान मॉल के अंदर कई इन्वेंट्स का भी आयोजन होता है. ऐसे में आप यहां अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ पार्टी एन्जॉय कर सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः ये हैं दिल्ली-नोएडा की सबसे सस्ती जींस की मार्केट, 300 रु में मिल जाएंगे ब्रांडेड जैसे कॉम्बो ट्राउजर

वंडर कार्निवल (Wonder Carnival)

अगर आप क्रिसमस डे एन्जॉय करना चाहते हैं तो वंडर कार्निवल ज़रूर जाएं. गुड़गांव के हुड्ड ग्राउंड स्थित कार्निवल में सिर्फ दोस्त, पार्टनर ही नहीं बल्कि आप परिवार के साथ भी जा सकते हैं. क्रिसमस डे के दौरान यहां कई इवेंट्स हैं. साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आयोजन होता है. इसके अलावा आप वंडर कार्निवल के आसपास स्थित फ़्ली मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं.

ग्रेविटी रेस्ट्रो लाउंज (Gravity Restro-Lounge)

अगर आप नोएडा में हैं और क्रिसमस पार्टी एन्जॉय करने का सोच रहे हैं तो आपको ग्रेविटी रेस्ट्रो लाउंज जरूर जाना चाहिए. क्रिसमस इवनिंग पर यहां दिल्ली नोएडा सहित कई अलग-अलग जगहों से लोग आते हैं. यहां आप डांस ले साथ-साथ टेस्टी खाना और ड्रिंक्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं. यहां ज्यादातर कपल्स एन्जॉय करने के लिए आते हैं. यहां आपको अंदर जाने के लिए टिकट लेना होगा.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली-एनसीआर के इन मार्केट में करें शादी की शॉपिंग, कम दामों में मिलेगा डिजाइनर कलेक्शन

इसके अलावा इन जगहों पर कर सकते हैं सेलिब्रेट

क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए आप डीएलएफ साइबर हब, वंडर कार्निवल और ग्रेविटी रेस्ट्रो लाउन्ज के अलावा इन खास जगहों पर भी जा सकते हैं. जैसे- गुरुग्राम क्राउन प्लाजा, MGF मॉल, बिग बॉयज़ लाउंज, वर्ल्डमार्क टावर और The Forestta, इसके अलावा नोएडा में आप बारामदा हेरिटेज, लॉन बिस्ट्रो और लार्ड ऑफ़ द ड्रिंक जैसी खास जगहों पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा सकते हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर