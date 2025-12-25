FacebookTwitterYoutubeInstagram
Christmas 2025: क्रिसमस के लिए लाल, हरा और सफेद क्यों पारंपरिक रंग, जानें कारण और महत्व

क्रिसमस के उत्सव में लाल, हरा और सफेद रंग विशेष महत्व रखते हैं. लाल रंग ईसा मसीह के बलिदान, हरा अमर जीवन और सफेद शांति व पवित्रता का प्रतीक माना जाता है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 25, 2025, 02:53 PM IST

Christmas 2025: क्रिसमस के लिए लाल, हरा और सफेद क्यों पारंपरिक रंग, जानें कारण और महत्व
क्रिसमस के आने से पहले ही हर जगह आप लाल कपड़ों में सांता क्लॉज, हरे-भरे क्रिसमस ट्री और सफेद बर्फ की चादर देखते हैं. ये सबको काफी आकर्षक लगते हैं हालांकि क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्रिसमस के मौके पर आखिर इन्हीं तीन रंगो का इस्तेमाल किया जाता है? धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इन रंगों का महत्व बहुत गहरा है. ऐसे में आज हम हम आपको बताएंगे क्रिसमस के मौके पर आखिर क्यों इन्हीं तीन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है. 

लाल रंग (Red): प्रेम और बलिदान का प्रतीक

लाल रंग क्रिसमस का सबसे प्रमुख रंग है. ईसाई मान्यताओं के अनुसार, यह रंग ईसा मसीह के रक्त और उनके बलिदान को दर्शाता है, जो उन्होंने मानवता के उद्धार के लिए दिया था. इसके अलावा लाल रंग प्रेम, ऊर्जा और सांता क्लॉज की उदारता को भी दिखाता है. 

हरा रंग (Green): अमरता और नया जीवन

सर्दियों की ठिठुरन और पतझड़ के बीच 'एवरग्रीन' (सदाबहार) क्रिसमस ट्री का हरा रंग जीवन की निरंतरता को दर्शाता है. यह रंग पुनजर्न्म का भी प्रतीक है. रोमन खालसे ही घरों में सजाने के लिए हरियाली रखने की परंपरा है. यह संदेश देती है कि कठिन समय और सर्दियों के बाद फिर से वसंत और खुशहाली आएगी. 

सफेद रंग (White): पवित्रता और शांति

सफेद रंग को पवित्रता, शांति और मासूमियत का सूचक माना जाता है. पश्चिमी देशों में क्रिसमस के दौरान गिरने वाली बर्फ इस रंग को प्राकृतिक आधार देती है. धार्मिक रूप से यह ईसा मसीह की शुद्धता और प्रकाश का प्रतीक है. चर्च में भी शांति के संदेश के रूप में सफेद रंग का काफी प्रयोग किया जाता है. यही कारण है कि क्रिसमस के मौके पर इस रंग का इस्तेमाल होता है. 

