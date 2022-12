Hotels For Couples: देश के इन होटलों में नाबालिगों की है नो एंट्री, केवल कपल्स ठहर सकते हैं यहां

कपल्स के लिए खास हैं ये होटल्स

डीएनए हिंदी: Hotels For Couples- देश में कई ऐसे शानदार और बेहतरीन होटल्स हैं, जिनका आकर्षण मन को ऐसा भाता है कि हर किसी का एक रात रुकने का दिल कर जाता है. यहां एक नहीं, बल्कि कई ऐसे आलीशान होटल हैं (Best Hotels), जो अपनी बेहतरीन फैसिलिटी के लिए दुनियाभर में जाने जाते हैं. लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे होटल्स के बारे में बताने वाले हैं, जो कपल्स के लिए बेहद खास हैं (Romantic Hotels For Couples). इन होटल्स में बच्चों की एंट्री बैन है. ये होटल्स सिर्फ कपल्स (Hotels Only For Couple) के लिए हैं और यहां सिर्फ वयस्क ही ठहर सकते हैं. ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर के साथ बेफिक्र होकर एन्जॉय करना चाहते हैं, तो ये होटल्स आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं (Best Hotels For Couple). लेकिन ध्यान रखें आप अपने साथ अपने बच्चे को न लेकर जाएं, वरना आपको यहां पर एंट्री नहीं मिलेगी. चलिए जानते हैं इन खास होटलों के बारे में.

कपल्स के लिए खास हैं ये होटल्स (Best Hotels For Couple)

द पार्क बागा रिवर, गोवा (The Park Baga River Goa)

यह होटल गोवा में है और यहां सिर्फ कपल्स को ही एंट्री मिलती है. यहां सिर्फ वयस्क जा सकते हैं और 18 साल से कम की उम्र के गेस्ट को एंट्री नहीं दी जाती. ये होटल कपल्स के लिए एकदम बेस्ट है. यहां आप अपने पार्टनर के साथ कुछ दिन शांति और सुकून के साथ बिता सकते हैं.

यह भी पढे़ं- पार्टनर के साथ बिताना है क्वालिटी टाइम तो दिल्ली के इन 5 जगहों को जरूर करें एक्सप्लोर

हिमालय में आनंद, उत्तराखंड (Ananda in the Himalayas)

यहां भी सिर्फ कपल्स को ही एंट्री मिलती है और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस होटल में प्रवेश नहीं मिलता है. ऐसे में अगर आप यहां अपने बच्चों के साथ ठहरने की सोच रहे हैं, तो यहां आपको एंट्री नहीं मिलेगी. ये होटल बेहद खूबसूरत है. यहां पर वयस्क और कपल्स कुछ दिन वक्त बिता सकते हैं.

यह भी पढे़ं- कपड़े-जूते और इलेक्ट्रॉनिक्स तक कुछ भी चाहिए तो दिल्ली के चोर बाजार आइए, 500 रु में भर जाएगा बैग

तमारा कूर्ग (Tamara Coorg)

कर्नाटक के मदिकेरी स्थित इस होटल में भी कपल्स को ही एंट्री मिलती है और यहां 12 साल से कम उम्र के बच्चे को एंट्री नहीं दी जाती. यानी यहां अगर आप अपने बच्चे के साथ जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी. यह खूबसूरत होटल हरे भरे जंगल के बीच स्थित है. वैसे भी कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं. यहां की खूबसूरती सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती है. अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ कूर्ग जा रहे हैं तो इस होटल में ठहर सकते हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर