Somnath Tample: हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिपुंड... सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में कुछ यूं नजर आए PM मोदी, शौर्य यात्रा में लेंगे भाग

Parenting Tips: टॉप परफॉर्म करने वाले बच्चों में बढ़ रही एंग्जायटी और डिप्रेशन, क्यों बोझ बन रहा ये नया पैरेंटिंग ट्रेंड?

लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला करोड़ों का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

EPFO: फॉर्म 19 और 10C भरने की झंझट खत्म! अब चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा, जानें ईपीएफओ का नया अपडेट

WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

Child Anxiety And Depression: कहीं अपने बच्चे को स्मार्ट और परफेक्ट बनाने की होड़ में आप उन्हें एंग्जायटी और डिप्रेशन की ओर तो नहीं धकेल रहे हैं? पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे भी इस समस्या की चपेट में आ रहे हैं, जानिए क्यों...

Abhay Sharma

Updated : Jan 10, 2026, 10:16 PM IST

High Achieving Children Mental Health: हर माता-पिता की यही इच्छा होती है कि उनका बच्चा परफेक्ट बने, इसके लिए पेरेंट्स अपना जी-जान लगा देते हैं. लेकिन, कहीं अपने बच्चे को स्मार्ट और परफेक्ट बनाने की होड़ में आप उन्हें एंग्जायटी और डिप्रेशन की ओर तो नहीं धकेल रहे हैं? बता दें कि इंडियन जर्नल ऑफ साइकिएट्री’ में साल 2019 में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक, भारत में 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे मेंटल हेल्थ की समस्याओं से जूझ रहे थे. इनमें से ज्यादातर बच्चे एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार थे. यूनिसेफ के मुताबिक, ये आंकड़े कोरोना महामारी के बाद पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे.    

रिपोर्ट्स बताती हैं कि पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं. परफेक्शनिज़्म का प्रेशर, पढ़ाई का ज्यादा दबाव, माता-पिता की ऊंची अपेक्षाएं और सोशल मीडिया का असर बच्चों में एंग्जायटी और डिप्रेशन की समस्या पैदा कर रहा है.

टॉप परफॉर्म करने वाले बच्चों में में क्यों बढ़ रही ये समस्याएं? 

इसके पीछे कई वजहें शामिल हैं, जैसे लगातार बेहतर करने का दबाव, फेल होने का डर, हर काम में परफेक्ट बनने की कोशिश, माता-पिता और समाज की अपेक्षाएं (पेरेंट्स की “बेस्ट बनो” जैसी उम्मीदें), पढ़ाई, कोचिंग और एक्टिविटीज के बीच खेलने और रिलैक्स करने का समय न मिलना, अपनी भावनाओं को दबाना सोशल तुलना और प्रतियोगितागलती करना, स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल आदि. ऐसे ही तमाम कारणों की वजह से बाहर से सफल दिखने वाले ये बच्चे अंदर ही अंदर मानसिक थकान, चिंता और अवसाद से जूझने लगते हैं. 

यह भी पढ़ें: डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लिए वरदान है ‘ब्लैक गोल्ड’, जानें कैसे ये शुगर और बीपी कंट्रोल में गेम-चेंजर साबित हो रहा ये

कैसे पता करें बच्चा एंग्जायटी-डिप्रेशन का है शिकार?

एंग्जायटी के लक्षण 

एंग्जायटी की स्थिति में बच्चों में भावनात्मक लक्षण, जैसे अत्यधिक डर, घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, या शर्मिंदा महसूस करना शामिल है. वहीं, शारीरिक लक्षणों में सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज़ होना, पेट दर्द, सिरदर्द, मतली, उल्टी, नींद की समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा व्यवहारिक लक्षणों की बात करें तो इस स्थिति में आपका बच्चा काफी हद तक बार-बार टालमटोल करना, भागने या छिपने की कोशिश करना, या माता-पिता से ज़्यादा चिपके रहने जैसे व्यवहार करने लगता है.  

डिप्रेशन के लक्षण

वहीं बच्चों में डिप्रेशन की स्थिति में भावनात्मक लक्षण उदासी, नीरसता, निराशा, बेकार महसूस करना, खुद को दोषी ठहराना, या ज़्यादा संवेदनशील होने जैसे लक्षण दिख सकते हैं. इसके अलावा मनोवैज्ञानिक लक्षण जैसे, किसी शौक या खेल में रुचि खत्म होना, ऊर्जा की कमी, थकावट महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, या आत्महत्या के विचार आना शामिल है. वहीं व्यवहारिक लक्षणों में सामाजिक गतिविधियों से दूर रहना, दोस्तों से कटना, सामान्य से ज़्यादा या कम खाना, बहुत ज़्यादा या बहुत कम सोना, स्कूल या घर के काम में मन न लगना आदि शामिल है. 

पेरेंट्स इन बातों पर दें ध्यान

इसको लेकर बातचीत करें, बच्चे से शांति से उसकी भावनाओं और विचारों के बारे में पूछें और उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से उन्हें सुरक्षित महसूस होता है. इसके अलावा बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें, ज़्यादा स्क्रीन टाइम से डिप्रेशन बढ़ सकता है, इसलिए इसे सीमित करें. सबसे जरूरी बात अगर आपको बच्चों में इस तरह के लक्षण दिखें तो किसी बाल मनोवैज्ञानिक (Psychologist) या बाल रोग विशेषज्ञ (Pediatrician) से सलाह जरूर लें. 

