Chhath Puja Kharna Prasad: गुड़ डालते ही फट जाती है खीर? परफेक्ट खरना प्रसाद बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
Pension Certificate Submission: रुक न जाए पेंशन, इस दिन तक जमा कर दें ये जरूरी सर्टिफिकेट, ऐसे घर बैठे करें सबमिट
छठ पूजा पर दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा! 27 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी, जानें क्या-क्या रहेगा बंद
Irritability and Mood Swings: दिवाली के बाद से लोगों में क्यों बढ़ने लगा है चिड़चिड़ापन-गुस्सा और मूड स्विंग?
IND vs AUS: भारतीय गेंदबाजों का कहर, टीम इंडिया को Clean Sweep से बचने के लिए मिला 236 रनों का लक्ष्य
Walking vs Running: सेहत के लिए वॉकिंग या रनिंग करते हैं? बुढ़ापे तक घुटने रहें सही इसके लिए दोनों में कौन है बेहतर?
Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह?
Chhath Puja Nahay Khay Niyam: नहाय-खाय पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अधूरी रह जाएगी छठ पूजा
Zodiac Sign: इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है
Chhath Puja 2025 Geet: केलवा के पात पर उगे लन सुरुजमल.. इन टॉप 5 गीत के बिना है अधूरा है छठ व्रत
लाइफस्टाइल
Kharna Prasad Gud Ki Kheer Recipe: खरना 26 अक्टूबर, दिन रविवार को है. इस दिन प्रसाद के लिए गुड़ की खीर बनाई जाती है. इसके लिए परफेक्ट रेसिपी इस लेख में आगे विस्तार से दी गई है.
Kharna Prasad Gud Ki Kheer Recipe: बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है. इस वर्ष 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व के इस अनुष्ठान के दूसरे दिन खरना होता है. 26 अक्टूबर, दिन रविवार को खरना पूजन होगी. खरना प्रसाद यानी गुड़ की खीर ग्रहण करने के बाद ही व्रती 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू करते हैं.
हालांकि, गुड़ और चावल से बनने वाला यह प्रसाद अक्सर लोगों से परफेक्ट नहीं बन पाता है और गुड़ डालते ही खीर फट जाती है. अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. पेश है एक आसान और कारगर रेसिपी, जिसमें सही समय पर और सही तरीके से गुड़ डालने से खीर अच्छी बनेगी और पहली बार बनाने में भी कोई गलती नहीं होगी.
स्वादिष्ट, क्रीमी और जल्दी बनने वाली खीर के लिए चावल को पकाने से पहले तैयार करना आवश्यक है. 1 लीटर फुल क्रीम दूध के लिए लगभग 50 ग्राम चावल लें और उसे 2 घंटे के लिए साफ पानी में भिगोकर रख दें. चावल को भिगोने से दाने फूल जाते हैं और पकने में बहुत कम समय लगता है. पकने पर ये सॉफ्ट होकर दूध में अच्छी तरह से घुलमिल जाते हैं, जिससे खीर में प्राकृतिक रूप से गाढ़ी और मलाईदार बनावट आती है.
यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है. गुड़ में मौजूद एसिडिक तत्व गर्म दूध के प्रोटीन से मिलकर उसे तुरंत फाड़ सकते हैं. खीर में गुड़ डालते समय यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि खीर या गुड़ दोनों में से कोई एक चीज पूरी तरह से ठंडी होनी चाहिए.
खीर पकने और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद तुरंत गैस बंद कर दें. खीर को थोड़ा ठंडा होने दें. खीर के हल्का ठंडा होने के बाद ही गुड़ मिलाएं, ताकि तापमान का अंतर दूध के फटने का कारण न बने.
आप खीर में दो तरीकों से गुड़ मिला सकते हैं, दोनों ही तरीके दूध को फटने से बचाते हैं.
पहला तरीका: लगभग 100 ग्राम गुड़ को थोड़े से पानी में डालकर अच्छी तरह घोल लें और छानकर ठंडा कर लें. इसके बाद इस ठंडे घोल को हल्की ठंडी खीर में मिलाएं. छानने से गुड़ में मौजूद गंदगी भी निकल जाती है.
दूसरा तरीका: ठंडी खीर में गुड़ को अच्छी तरह से कद्दूकस करके मिला दें. कद्दूकस किया हुआ गुड़ जल्दी घुल जाता है, जिससे खीर गाढ़ी और स्वादिष्ट बनती है.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.