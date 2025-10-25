FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Chhath Puja Kharna Prasad: गुड़ डालते ही फट जाती है खीर? परफेक्ट खरना प्रसाद बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

Kharna Prasad Gud Ki Kheer Recipe: खरना 26 अक्टूबर, दिन रविवार को है. इस दिन प्रसाद के लिए गुड़ की खीर बनाई जाती है. इसके लिए परफेक्ट रेसिपी इस लेख में आगे विस्तार से दी गई है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 25, 2025, 12:33 PM IST

Chhath Puja Kharna Prasad: गुड़ डालते ही फट जाती है खीर? परफेक्ट खरना प्रसाद बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
Kharna Prasad Gud Ki Kheer Recipe: बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है. इस वर्ष 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व के इस अनुष्ठान के दूसरे दिन खरना होता है. 26 अक्टूबर, दिन रविवार को खरना पूजन होगी. खरना प्रसाद यानी गुड़ की खीर ग्रहण करने के बाद ही व्रती 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू करते हैं.
हालांकि, गुड़ और चावल से बनने वाला यह प्रसाद अक्सर लोगों से परफेक्ट नहीं बन पाता है और गुड़ डालते ही खीर फट जाती है. अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. पेश है एक आसान और कारगर रेसिपी, जिसमें सही समय पर और सही तरीके से गुड़ डालने से खीर अच्छी बनेगी और पहली बार बनाने में भी कोई गलती नहीं होगी.

चावल को भिगोना क्यों है जरूरी?

स्वादिष्ट, क्रीमी और जल्दी बनने वाली खीर के लिए चावल को पकाने से पहले तैयार करना आवश्यक है. 1 लीटर फुल क्रीम दूध के लिए लगभग 50 ग्राम चावल लें और उसे 2 घंटे के लिए साफ पानी में भिगोकर रख दें. चावल को भिगोने से दाने फूल जाते हैं और पकने में बहुत कम समय लगता है. पकने पर ये सॉफ्ट होकर दूध में अच्छी तरह से घुलमिल जाते हैं, जिससे खीर में प्राकृतिक रूप से गाढ़ी और मलाईदार बनावट आती है.

दूध उबालने और मलाई मिलाने की विधि

kharna prasad

  • खीर को रबड़ी जैसा स्वाद देने के लिए इस चरण पर ध्यान दें. 
  • सबसे पहले दूध को उबालें. दूध उबल जाने पर, भीगे और धुले हुए चावल इसमें डाल दें.
  • गैस की आंच को धीमा या मीडियम कर दें और चावल को पकने दें. खीर को थोड़ी-थोड़ी देर में चलाते रहें ताकि चावल तले पर न चिपके.
  • कड़ाही या बर्तन के किनारों पर जम रही मलाई को वापस दूध में मिलाते रहें. यह मलाई ही खीर को और अधिक गाढ़ा और रबड़ी जैसा स्वाद देती है.

ड्राई फ्रूट्स और सुगंध का संयोजन

  • खीर के पूरी तरह पक जाने के बाद के बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स एड कर सकते हैं. 
  • खीर तब तक पकनी चाहिए जब तक कि दूध गाढ़ा न हो जाए और चावल पूरी तरह से सॉफ्ट होकर दूध में मिल न जाए.
  • इसके बाद, इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर दें. इलायची खीर की खुशबू और स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है.
  • आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश डाल सकते हैं. हालांकि, छठ पूजा के प्रसाद में अक्सर सादगी रखी जाती है, इसलिए चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी किया जा सकता है.

गुड़ डालते ही क्यों फट जाती है खीर?

यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है. गुड़ में मौजूद एसिडिक तत्व गर्म दूध के प्रोटीन से मिलकर उसे तुरंत फाड़ सकते हैं. खीर में गुड़ डालते समय यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि खीर या गुड़ दोनों में से कोई एक चीज पूरी तरह से ठंडी होनी चाहिए.
खीर पकने और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद तुरंत गैस बंद कर दें. खीर को थोड़ा ठंडा होने दें. खीर के हल्का ठंडा होने के बाद ही गुड़ मिलाएं, ताकि तापमान का अंतर दूध के फटने का कारण न बने.

खीर को फटने से बचाने के लिए कैसे डालें गुड़?

आप खीर में दो तरीकों से गुड़ मिला सकते हैं, दोनों ही तरीके दूध को फटने से बचाते हैं.

पहला तरीका: लगभग 100 ग्राम गुड़ को थोड़े से पानी में डालकर अच्छी तरह घोल लें और छानकर ठंडा कर लें. इसके बाद इस ठंडे घोल को हल्की ठंडी खीर में मिलाएं. छानने से गुड़ में मौजूद गंदगी भी निकल जाती है.

दूसरा तरीका: ठंडी खीर में गुड़ को अच्छी तरह से कद्दूकस करके मिला दें. कद्दूकस किया हुआ गुड़ जल्दी घुल जाता है, जिससे खीर गाढ़ी और स्वादिष्ट बनती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

