विदेशी महिला की नजर से भारत के 7 शहरों की सुरक्षा रिपोर्ट देखिए, दिल्ली का स्कोर जानकर होश उड़ जाएंगे

क्या भारत सच में महिलाओं के लिए सुरक्षित है या हम सिर्फ यही मानते आए हैं? रूस से आई एक महिला पर्यटक की हालिया रेटिंग ने इस सवाल को फिर से बहस के केंद्र में ला दिया है और इस बार बात सीधे आपके शहर से जुड़ती है.

Check out this safety report on 7 Indian cities. Photo AI

रूस की पर्यटक अलीसा ने भारत के कई लोकप्रिय शहरों की यात्रा के बाद अपने अनुभव साझा किए. उनके मुताबिक, हर शहर की वाइब अलग थी, कहीं सुकून, तो कहीं असहजता. दिलचस्प बात ये है कि जिन शहरों को हम टूरिस्ट फ्रेंडली मानते हैं, उनमें भी सुरक्षा का अनुभव एक जैसा नहीं रहा.

यह सिर्फ एक विदेशी का अनुभव नहीं, बल्कि उन लाखों महिलाओं की भावना से जुड़ता है जो रोज़ाना अपने शहरों में सफर करती हैं. सवाल ये है,क्या हम अपने ही माहौल के प्रति सुन्न हो चुके हैं?

किस शहर ने जीता भरोसा, कौन रहा पीछे?

अलीसा की रेटिंग में मनाली और ऋषिकेश जैसे शांत शहर सबसे आगे रहे, जहां उन्हें 9/10 का स्कोर मिला. वहीं जयपुर और गोवा को 8 अंक मिले, यानी टूरिस्ट फ्रेंडली लेकिन पूरी तरह बेफिक्र नहीं.

दूसरी तरफ आगरा को 3/10 और दिल्ली को सिर्फ 2/10 मिला. यह अंतर बताता है कि सिर्फ प्रसिद्धि ही नहीं, माहौल और व्यवहार भी मायने रखते हैं.

दिल्ली क्यों फिसली सबसे नीचे? असली वजह क्या है?

अलीसा के अनुसार, दिल्ली में उन्हें सबसे ज्यादा असहजता महसूस हुई. उन्होंने खास तौर पर घूरने की आदत और भीड़ में असुरक्षित महसूस करने की बात कही.यह मुद्दा नया नहीं है. कई बार स्थानीय महिलाएं भी यही अनुभव साझा करती रही हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि जब वही बात एक विदेशी कहती है, तो वह ग्लोबल चर्चा बन जाती है.

सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया: सच या अतिशयोक्ति?

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ लोगों ने रेटिंग को सही ठहराया, तो कुछ ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया अनुभव बताया. लेकिन असली सवाल यह नहीं कि रेटिंग सही है या गलत, बल्कि यह कि क्या हम अपने शहरों को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं?

आपके लिए क्यों जरूरी है ये खबर?

अगर आप एक महिला हैं, तो यह खबर सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ती है, कैब लेना, देर रात लौटना या अकेले यात्रा करना. अगर आप पुरुष हैं, तो यह आपके व्यवहार और आसपास के माहौल को समझने का मौका है. भारत में अक्सर “सुरक्षा” को पुलिस या कानून से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन असल बदलाव रोजमर्रा के व्यवहार, जैसे नजर, भाषा और सार्वजनिक आचरण से आता है. यही वो चीज़ है जो किसी शहर को सुरक्षित या असुरक्षित महसूस कराती है.

सिर्फ छवि नहीं, अनुभव बदलना होगा

पर्यटन बढ़ाने के लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल जरूरी है. अलीसा की रेटिंग एक चेतावनी की तरह है, कि अब समय है सिर्फ “इंडिया इज सेफ” कहने का नहीं, बल्कि उसे सच में सुरक्षित बनाने का.

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