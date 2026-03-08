Useful Tricks: सिलेंडर में कितनी बची है गैस? इन आसान ट्रिक्स से मिनटों में चल जाएगा पता

Cylinder Gas Level Check: कुछ आसान घरेलू तरीकों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एलपीजी सिलेंडर में कितनी गैस बची है. इसके लिए न तो किसी मशीन की जरूरत है और न ही कोई खास तकनीकी जानकारी चाहिए...

Cylinder Gas Level Check: रसोई में खाना बनाते समय अगर अचानक गैस खत्म हो जाए तो सारी तैयारी बिगड़ जाती है. खासकर सुबह की जल्दी में या जब घर पर मेहमान आए हों, तब यह समस्या और ज्यादा परेशान करती है. अक्सर हमें यह पता ही नहीं चलता कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू तरीकों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एलपीजी सिलेंडर में कितनी गैस बची है. इसके लिए न तो किसी मशीन की जरूरत है और न ही कोई खास तकनीकी जानकारी चाहिए. तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान ट्रिक्स के बरे में, जिससे मिनटों में पता चल जाएगा सिलेंडर में गैस कितनी है.

गीले कपड़े से (Wet Cloth Method)

यह गैस सिलेंडर में बची गैस का अंदाजा लगाने का सबसे आसान तरीका है, इसके लिए एक गीला कपड़ा लें और उसे सिलेंडर के ऊपर से नीचे तक लपेट दें. करीब एक-दो मिनट बाद कपड़ा हटा दें. अब सिलेंडर को ध्यान से देखें. जहां का हिस्सा जल्दी सूख जाता है, वह हिस्सा खाली होता है. वहीं जो हिस्सा ठंडा और थोड़ा गीला रहता है, वहां तक सिलेंडर में गैस भरी होती है. इस तरह आप आसानी से समझ सकते हैं कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है.

वजन से पता करें (Checking by Weight)

हर एलपीजी सिलेंडर पर उसका खाली वजन लिखा होता है, जिसे टेयर वेट (Tare Weight) कहते हैं. अगर आपके पास वजन मापने वाली मशीन है, तो सिलेंडर को तौल लें. इसके बाद कुल वजन में से टेयर वेट घटा दें. जो वजन बचेगा, वही सिलेंडर में बची गैस का वजन होगा. आमतौर पर घरेलू सिलेंडर में करीब 14.2 किलो गैस भरी होती है.

गैस की लौ से अंदाजा लगाएं (Flame Indicator Method)

अगर चूल्हे की लौ पहले की तरह तेज नहीं जल रही, खाना बनने में ज्यादा समय लग रहा है या बार-बार लौ धीमी हो रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि गैस खत्म होने वाली है. हालांकि यह तरीका पूरी तरह सटीक नहीं होता, लेकिन इससे अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है.

गैस लेवल इंडिकेटर डिवाइस से करें पता (Gas Level Indicator Device)

आजकल बाजार में ऐसे छोटे-छोटे गैजेट्स भी मिलते हैं जो सिलेंडर के बाहर लगाकर गैस का लेवल बताने में मदद करते हैं. ये डिवाइस मैग्नेटिक या डिजिटल दोनों तरह के होते हैं. आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

जरूरी बात

सिलेंडर की गैस पूरी तरह खत्म होने का इंतजार करने से बेहतर है कि समय-समय पर उसका लेवल चेक करते रहें. गीले कपड़े वाला तरीका सबसे आसान और सुरक्षित माना जाता है. इससे बिना किसी खर्च के आप समझ सकते हैं कि रसोई की गैस अभी कितने दिन और चलेगी.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

