Cheap Market For Winter Clothes: कड़ाके की ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए इन 5 मार्केट से खरीदें सस्ते गर्म कपड़े

Winter Shopping In Delhi: अभी दिसंबर का महीना चल रहा है जनवरी और फरवरी में भी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है. ऐसे में सर्दियों के लिए इन मार्केट से सस्ते में गर्म कपड़े खरीद सकते हैं.

Markets To Buy Cheap Jackets and Sweaters In Delhi

डीएनए हिंदीः सर्दियों के मौसम में ऊनी कपड़े, जूते, मफलर से शरीर को कवर करने के बाद भी बहुत ठंड लगती है. सर्दियों के गर्म कपड़े बहुत ही महंगे मिलते हैं ऐसे में आप यहां बताएं इन मार्केट से सस्ते में शॉपिंग (Winter Shopping In Delhi) कर सकते हैं. अभी दिसंबर का महीना चल रहा है जनवरी और फरवरी में भी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है. ऐसे में आप ठंड में फैशनेबल गर्म कपड़े सस्ते में खरीदना (Markets To Buy Cheap Jackets and Sweaters) चाहते हैं तो इन मार्केट से खरीद सकते हैं. चलिए आपको इन मार्केट के बारे में बताते हैं जहां से आप सस्ते में स्टाइलिश स्वेटर और जैकेट (Jackets and Sweaters Market) खरीद सकते हैं.

दिल्ली की इन मार्केट में सस्ते में करें सर्दियों के कपड़ों की शॉपिंग (Markets To Buy Cheap Jackets and Sweaters In Delhi)

लक्ष्मी नगर मार्केट

दिल्ली में शॉपिंग की बात हो तो लक्ष्मी नगर मार्केट का नाम जरूर सुनने मिलता है. यह मार्केट शॉपिंग और घूमने के लिए बहुत ही अच्छी है. सर्दियों में यहां पर गर्म कपड़े भी सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं. इस मार्केट में जाने के लिए दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन के जरिए लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से पहुंच सकते हैं.

लाजपत नगर मार्केट

स्टाइलिश स्वेटर और जैकेट खरीदने के लिए लाजपत नगर मार्केट एक अच्छी जगह है. यहां पर कई दुकाने है जहां आप आसानी से बढ़िया और सस्ते स्वेटर और जैकेट खरीद सकते हैं. यहां पर अच्छी क्वालिटी के ऊनी कपड़े भी खरीद सकते हैं.

सरोजनी नगर मार्केट

कपड़ों की शॉपिंग के लिए सरोजनी नगर मार्केट बहुत ही फेमस है. दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर सरोजनी नगर मेट्रो से बाहर निकलते ही यह मार्केट लगती है. सर्दियों में यहां पर सभी तरह के गर्म कपड़े, स्वेटर और जैकेट सस्ते में खरीद सकते हैं. यहां लड़कियों के कपड़ों के बहुत ऑप्शन होते हैं.

कमला नगर मार्केट

ऊनी कपड़ों, स्वेटर और जैकेट खरीदने के लिए कमला नगर मार्केट में शॉपिंग पर जा सकते हैं. कमला नगर मार्केट में आप सस्ते में सर्दियों की शॉपिंग निपटा सकते हैं.

मजनू का टीला

तिब्बती खाने और कैफे के लिए मजनू का टीला बहुत ही फेमस है. यहां पर मार्केट में आप सर्दियों के कपड़े भी खरीद सकते हैं. यहां की मार्केट में सर्दियों के लिए स्टाइलिश स्वेटर और जैकेट सस्ते में खरीद सकते हैं.

