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Chand Mubarak 2026 Wishes: प्यार, दुआ और खुशियों से भरे मैसेज, ईद से पहले अपनों को यूं कहें ‘चांद मुबारक’ 

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Chand Mubarak 2026 Wishes: प्यार, दुआ और खुशियों से भरे मैसेज, ईद से पहले अपनों को यूं कहें ‘चांद मुबारक’ 

एक महीने की इबादत, सब्र और रोज़ों के बाद जब आसमान में चांद नजर आता है, तो खुशियों की शुरुआत हो जाती है. अगर आप भी इस खास मौके पर अपने दोस्तों और परिवार से दूर हैं या सोशल मीडिया के जरिए सबसे पहले उन्हें विश करना चाहते हैं, तो ये खूबसूरत ‘चांद मुबारक’ मैसेज आपके जज़्बात को बखूबी पहुंचा सकते हैं.  

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Abhay Sharma

Updated : Mar 20, 2026, 06:17 PM IST

Chand Mubarak 2026 Wishes: प्यार, दुआ और खुशियों से भरे मैसेज, ईद से पहले अपनों को यूं कहें ‘चांद मुबारक’ 

Chand Mubarak 2026 Wishes Hindi 

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Chand Mubarak 2026, Chand Mubarak Wishes Eid: एक महीने की इबादत, सब्र और रोज़ों के बाद जब आसमान में चांद नजर आता है, तो खुशियों की शुरुआत हो जाती है. इसे ‘चांद रात’ भी कहते हैं, यह अपनों के साथ मोहब्बत और दुआएं बांटने का खास मौका होता है. इसी रात से ईद की रौनक शुरू हो जाती है और हर कोई अपने करीबियों को दिल से मुबारकबाद देना चाहता है. अगर आप भी इस खास मौके पर अपने दोस्तों और परिवार से दूर हैं या सोशल मीडिया के जरिए सबसे पहले उन्हें विश करना चाहते हैं, तो ये खूबसूरत ‘चांद मुबारक’ मैसेज आपके जज़्बात को बखूबी पहुंचा सकते हैं.  

ईद से पहले अपनों को यूं कहें ‘चांद मुबारक’ (Chand Mubarak 2026 Wishes) 

दिखा जो शव्वाल का प्यारा सा चांद,
खुशियों से भर जाए आपका हर एक शाम. 
ईद का चांद मुबारक

दुआ कुबूल हो आपकी,
मनचाही ईदी मिल जाए,
खुदा का करम हो आप पर,
ईद का चांद खुशियां लाए.
चांद रात मुबारक!

आसमान पर चमका है एक नया चांद,
ईद का त्योहार आया है,
दिल में जगा है ईमान का नूर,
और हर तरफ खुशी का समां आया है. 
चांद मुबारक 2026

चांद मुस्कुराया है आसमान में,
खुशियां बिखरी है हर इंसान में,
ईद लेकर आई है प्यार का पैगाम,
बस जाए खुशी हर अरमान में.

चांद निकला है आज रात आसमान में,
रहमत बरसी है आज सारे जहान में,
दुआ करो अल्लाह से दिल की गहराई से,
कुबूलियत का दरवाजा खुला है इस रमजान में।
चांद मुबारक!


देखो चांद रात आई है,
साथ खुशियां हजार लाई है,
चले भी आओ एक लम्हे के लिए,
हम भी मनाएं के ईद आई है.
आपको ईद 2026 की मुबारकबाद..

ईद के चांद ने जब डेरा डाला,
दिलों में नूर का सैलाब आया,
रोजों की रात और सहरी की सुबह,
हर लम्हा अल्लाह की याद लाया।
चांद मुबारक!

यह चांद बस चांद नहीं है,
यह अल्लाह की रहमत की निशानी है,
ईद के इस खास त्योहार में,
हर बंदे के लिए बखशीश की कहानी है।
चांद मुबारक 2026!

आया है फिर ई का चांद, खुशियों का पैगाम लेकर,
दुआओं की झोली भर लो, इस रहमत के अवसर पर।
चांद मुबारक 2026!

ईद का चांद आया है, रहमत का पैगाम लाया है,
अल्लाह की रहमत बरसे आप पर।
चांद मुबारक

ईद का यह चांद सलामत रहे,
आपका घर और परिवार आबाद रहे,
अल्लाह की रहमत की छांव में,
आप हमेशा खुश और शाद रहें।
चांद मुबारक 2026!

अम्मी-अब्बू को चांद मुबारक,
भाई-बहनों को चांद मुबारक,
घर के हर फर्द को,
ईद का यह पाक चांद मुबारक!

घर में बरकत हो, दिल में सुकून हो,
ईद में हर दुआ कुबूल हो, यही दुआ है मेरी आपके लिए,
चांद मुबारक

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