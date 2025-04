Chaitra Navratri Fasting Tips: नवरात्रि में आपने पूरे नौ व्रत रखे हैं और रोज ऑफिस जाना पड़ रहा है तो इन चीजों को खाकर खुद को हेल्दी रख सकते हैं. आइये इनके बारे में बताते हैं.

Food for Navratri Fast: नवरात्रि के दिनों नौ दिनों तक माता की पूजा-अर्चना की जाती है और भक्त व्रत रखते हैं. नौ दिनों व्रत करने के बाद कन्या पूजन कर उन्हें भोजन कराया जाता है. इससे मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है. आपने भी नवरात्रि में नौ दिनों के व्रत (Navratri Vrat 2025) रखे हैं और आपको रोज ऑफिस जाना पड़ रहा है तो ऑफिस में इन चीजों का सेवन कर खुद को एनर्जेटिक रख सकते हैं. इन्हें खाकर आप काम के साथ ही व्रत को भी अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं. आइये आपको इन फूड्स (Best Foods For Chaitra Navratri 2025) के बारे में बताते हैं जो व्रत के दौरान खा सकते हैं.

नवरात्रि व्रत में इन चीजों का करें सेवन (Food For Navratri Vrat 2025)

ड्राई फ्रूट्स

पूरे दिन एनर्जेटिक और हेल्दी रहने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स को का सकते हैं. आप भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स या रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स को डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. मखाना, बादाम, काजू और मूंगफली इन्हें आप खा सकते हैं.

आलू

व्रत में आलू खाना सबसे अच्छा होता है. आलू शरीर को एनर्जी देता है और यह हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है. आलू को सूखा फ्राई करके आप खा सकते हैं. आप आलू को सेंधा नमक और हरी मिर्च के साथ उबालकर या भूनकर खा सकते हैं. आलू के साथ दही का सेवन कर सकते हैं.

साबूदाना

नवरात्रि व्रत में आप साबूदाना का सेवन कर सकते हैं. साबूदाना अच्छा और हेल्दी होता है. साबूदाना की खीर या खिचड़ी बनाकर आप डाइट में शामिल कर सकते हैं. साबूदाना प्रोटीन से भरपूर होता है यह पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा होता है.

नारियल पानी

व्रत में भूखा रहने की वजह से शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है ऐसे में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी पीना चाहिए. आप ऑफिस में नारियल पानी पीने से बॉडी में पानी की कमी को दूर कर सकते हैं.

