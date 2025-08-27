Cervical Pain Causes: गर्दन के दर्द में छोटी-छोटी गलतियां पड़ सकती हैं भारी, इन 5 वजहों होता है सर्वाइकल पेन

Causes of Cervical Pain: सर्वाइकल का दर्द गर्दन और कंधों में होता है जिसके कारण बैठने में भी दिक्कत होने लगती है. आजकल 9 घंटे वाला वर्क कल्चर इस दर्द का कारण बन रहा है.

Neck Pain Causes: सर्वाइकल का खतरा कई गलतियों की वजह से बढ़ जाता है. सर्वाइकल होने पर गर्दन में और कंधों में तेज दर्द और सूजन महसूस हो सकती है. सर्वाइकल में गर्दन में दर्द, अकड़न, और कभी-कभी हाथों में झुनझुनी हो सकती है. आजकल लोगों की 8-9 घंटे वाली नौकरी के चलते यह हो सकता है. लोग कुर्सी पर बैठे हुए घंटों काम करते हैं जो गर्दन में दर्द का कारण बनता है. आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं जिसके कारण सर्वाइकल हो सकता है. आपको इन गलतियों से बचना चाहिए.

इन कारणों से हो सकता है सर्वाइकल का खतरा

बैठने की गलत पोजीशन

गलत पोजीशन में बैठने से गर्दन और कंधों में तेज दर्द हो सकता है. ऑफिस में कुर्सी पर गलत तरीके से बैठने के कारण सर्वाइकल हो सकता है.

स्मार्टफोन का इस्तेमाल

आप गर्दन नीचे करके पूरे दिन स्मार्टफोन चलाते रहते हैं तो गर्दन में दर्द हो सकता है. यह सर्वाइकल का कारण बन जाता है. इस गलती को करने से बचना चाहिए.

तनाव लेने के कारण

स्ट्रेस लेने से मांसपेशियां सख्त हो सकती है जिसके कारण गर्दन में दर्द हो सकता है. यह गर्दन और कंधों में दर्द और अकड़न का कारण बन सकता है.

एक्सरसाइज की कमी

आप शारीरिक गतिविधियां नहीं करते हैं तो इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती है. आपको गर्दन की एक्सरसाइज करनी चाहिए. इससे दर्द नहीं होता है और सर्वाइकल से बचे रहते हैं.

गलत तकिये का इस्तेमाल

अगर आप सही तकिये का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इससे गर्दन में दर्द हो सकता है जो बाद में सर्वाइकल का कारण बन सकता है. इसलिए आपको गर्दन के लिए सही तकिये का इस्तेमाल करना चाहिए. ज्यादा ऊंचे तकिये का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

