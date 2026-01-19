FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

2016 में थीं MBBS की स्टूडेंट, 2017 में बनीं मिस इंडिया और फिर Miss World; मानुषी छिल्लर ने शेयर कीं 10 साल पुरानी यादें

2016 में थीं MBBS की स्टूडेंट, 2017 में बनीं मिस इंडिया और फिर Miss World, मानुषी छिल्लर ने शेयर कीं 10 साल पुरानी यादें

Khatu Shyam Mela 2026: खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व

खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग

गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव

गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव

Junk Food Side Effects: चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर

चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

सिर्फ महिलाओं ही नहीं पुरुषों में भी होता है सर्वाइकल कैंसर का खतरा, एचपीवी वैक्सीन से हो सकता है बचाव

डॉ. मीरा पाठक के अनुसार, एचपीवी एक बेहद आम वायरस है, जिसके 200 से ज्यादा प्रकार होते हैं. यह मुख्य रूप से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए फैलता है और मेल-फीमेल दोनों को संक्रमित करता है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 19, 2026, 02:37 PM IST

सिर्फ महिलाओं ही नहीं पुरुषों में भी होता है सर्वाइकल कैंसर का खतरा, एचपीवी वैक्सीन से हो सकता है बचाव
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आमतौर पर जब भी एचपीवी वैक्सीन की चर्चा होती है, तो लोगों के दिमाग में सीधे सर्वाइकल कैंसर और महिलाओं का नाम आता है. यही वजह है कि समाज में यह धारणा बन गई है कि यह वैक्सीन सिर्फ लड़कियों या महिलाओं के लिए ही जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करता है और पुरुषों के लिए भी उतना ही खतरनाक हो सकता है.

महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है संक्रमित

डॉ. मीरा पाठक के अनुसार, एचपीवी एक बेहद आम वायरस है, जिसके 200 से ज्यादा प्रकार होते हैं. यह मुख्य रूप से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए फैलता है और मेल-फीमेल दोनों को संक्रमित करता है. सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर मामलों में एचपीवी का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता. यानी व्यक्ति संक्रमित होने के बावजूद बिल्कुल सामान्य महसूस करता है. ऐसे में वह अनजाने में अपने पार्टनर को भी संक्रमित कर सकता है.

एचपीवी के अलग अलग स्ट्रेंस बनते हैं कैंसर की वजह

डॉ. मीरा पाठक बताती हैं कि कई लोग यह सोचते हैं कि जब कोई तकलीफ ही नहीं है, तो जांच या वैक्सीन की क्या जरूरत है, जबकि यही सोच आगे चलकर बड़ी बीमारी का कारण बन जाती है. एचपीवी के अलग-अलग स्ट्रेन्स अलग-अलग तरह की बीमारियां पैदा करते हैं. कुछ स्ट्रेन्स जेनाइटल वॉर्ट्स यानी गुप्तांगों पर मस्सों का कारण बनते हैं, जो भले ही जानलेवा न हों, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से काफी परेशानी देते हैं. वहीं कुछ हाई-रिस्क स्ट्रेन्स, खासतौर पर टाइप 16 और 18, कैंसर का कारण बनते हैं. महिलाओं में यही स्ट्रेन्स सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन पुरुषों में भी ये कम खतरनाक नहीं हैं. डॉ. मीरा पाठक के अनुसार, पुरुषों में एचपीवी पेनाइल कैंसर, एनल कैंसर, ओरल और ओरोफैरिंजियल कैंसर का कारण बन सकता है.

एचपीवी की गंभीर बीमारियों में लगती है वैक्सीन

एचपीवी वैक्सीन को सिर्फ महिलाओं तक सीमित रखना एक बड़ी चूक है. डॉ. मीरा पाठक कहती हैं कि अगर पुरुष वैक्सीनेट नहीं होंगे, तो वे खुद तो जोखिम में रहेंगे ही, साथ ही अपने पार्टनर के लिए भी खतरा बन सकते हैं. अगर पुरुषों को वैक्सीन लगती है, तो न सिर्फ वे खुद एचपीवी से होने वाली गंभीर बीमारियों से बचेंगे, बल्कि वायरस के फैलाव की कड़ी भी टूटेगी. यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में एचपीवी वैक्सीन लड़के और लड़कियों दोनों को दी जाती है.

एचपीवी वैक्सीन लगवाने की सही उम्र

डॉ. मीरा पाठक के मुताबिक, इसकी सबसे आदर्श उम्र 9 से 14 साल मानी जाती है. इस उम्र में आमतौर पर बच्चों की सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू नहीं हुई होती और शरीर की इम्युनिटी भी काफी मजबूत होती है. इस वजह से वैक्सीन का असर सबसे बेहतर होता है और लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है. हालांकि अगर इस उम्र में वैक्सीन नहीं लग पाई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. यह वैक्सीन 45 साल की उम्र तक लगाई जा सकती है, चाहे व्यक्ति पुरुष हो या महिला

15 साल की उम्र के बाद लगती हैं तीन डोज

डोज की बात करें तो यह भी उम्र पर निर्भर करती है. अगर 9 से 14 साल की उम्र में वैक्सीन लगवाई जाती है, तो सिर्फ दो डोज की जरूरत होती है. पहली डोज के छह महीने बाद दूसरी डोज दी जाती है. लेकिन अगर 15 साल या उससे ज्यादा उम्र में वैक्सीन शुरू की जाती है, तो तीन डोज लगती हैं. पहली डोज, फिर एक या दो महीने बाद दूसरी डोज और छह महीने पर तीसरी डोज. डॉ. मीरा पाठक बताती हैं कि सही समय पर पूरी डोज लेना बेहद जरूरी है, तभी वैक्सीन पूरी तरह असर दिखाती है.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव
गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव
Junk Food Side Effects: चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर
चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर
OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग
OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
Surya Grahan 2026: फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
Today's Horoscope 18 January: रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल 
रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं  
इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं
MORE
Advertisement