Causes Of Dark Spots: अक्सर लोगों को चेहरे पर दाग-धब्बों की समस्या का सामना करना पड़ता है. इससे आपकी रंगत पर असर पड़ता है और कॉन्फिडेंस भी कम होता है. आप इनके कारणों को जानकर इसे दूर कर सकेत हैं.

TRENDING NOW

Skin Care Remedies: स्किन से संबंधी समस्याओं से अक्सर हर कोई परेशान रहता है. चेहरे पर पिंपल और मुंहासे हो जाते हैं. जिसके बाद यह दाग-धब्बों छोड़ जाते हैं. जितना परेशान चेहरे पर दाने करते हैं उससे कहीं ज्यादा चेहरे पर दाग-धब्बें परेशान करते हैं. यह आपका लुक खराब करते हैं. अगर आपके चेहरे पर बार-बार पिंपल और दाग-धब्बों की समस्या (Get Rid of Pimples and Acne) रहती है तो इन्हें दूर करने और इनके कारणों के बारे में बताते हैं. आप इनके कारणों को जानकर आसनी से इस समस्या को दूर कर सकते हैं. आइये इसके बारे में जानते हैं.

चेहरे पर पिंपल और दाग-धब्बों के कारण (Causes Of Pimples and Acne)

हार्मोनल बदलाव

अक्सर युवावस्था में चेहरे पर पिंपल्स की समस्या अधिक होती है. ऐसा हार्मोनल बदलाव के कारण हो सकता है. कई बार मासिक धर्म और गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को पिंपल की समस्या हो सकती हैं.

स्किन केयर प्रोडक्ट्स

केमिकल वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी त्वचा के लिए अच्छा नहीं होता है. केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स के कारण स्किन से जुड़ी तमाम समस्या हो सकती है.

दवाओं का असर

कई दवाओं का असर भी आपकी सेहत पर पड़ सकता है. कई बार दवाओं के असर के कारण स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए दवा खाने पर रिएक्शन होने पर डॉक्टर से सलाह लें.

खराब खानपान

ज्यादा तला-भुना और बाहर का खाना खाने से इसका बुरा असर त्वचा पर पड़ सकता है. तला-भुने खाने में ट्रांस फैट और वसा की मात्रा अधिक होती है जो स्किन को ऑयली बनाता है जिससे मुंहासे हो सकते हैं.

इन तरीकों से पाएं पिंपल और दाग-धब्बों से छुटकारा (How to Get Rid of Pimples Acne and Dark Spots)

- स्किन पर एलोवेरा जेल को लगाने से आप पिंपल की समस्या को दूर कर सकते हैं. इससे दाग-धब्बों को भी दूर कर सकते हैं.

- नीम की पत्तियों का पेस्ट चेहरे पर लगाना अच्छा होता है. यह दाग-धब्बे और दानों की समस्या को दूर करता है. आप नीम की 2-4 पत्तियों को चबा भी सकते हैं.

- चेहरे पर आप बेसन और हल्दी का फेस पैक बनाकर लगा सकते हैं. यह त्वचा के लिए अच्छा होता है. स्किन पर शहद और हल्दी को भी लगा सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.