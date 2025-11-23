High Uric Acid Causes: डाइट ठीक है, फिर भी बढ़ रहा यूरिक एसिड? जानिए क्या हो सकती है वजह

Causes of High Uric Acid: यूरिक एसिड सिर्फ गलत खानपान से नहीं, बल्कि अन्य दूसरी वजहों से भी बढ़ सकता है. अगर आप डाइट सही ले रहे हैं फिर भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है तो इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं...

Causes of High Uric Acid: आमतौर पर यूरिक एसिड की समस्या बढ़ने पर हेल्दी डाइट लेने की सलाह दी जाती है. हालांकि, कई बार डाइट ठीक होने पर भी यूरिक एसिड हाई होने की शिकायत बनी रहती है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स क मुताबिक यूरिक एसिड सिर्फ गलत खानपान से नहीं, बल्कि अन्य दूसरी वजहों से भी बढ़ सकता है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आप यूरिक एसिड बढ़ने की सही वजह की पहचान कर सकें.

पहला कारण: इन चीजों से परहेज न करना

इस स्थिति में सबसे ज्यादा डाइट का ध्यान रखना होता है. आप यूरिक एसिड कम करने वाले फूड्स भले ही डाइट में शामिल करते हों, पर इन चीजों से परहेज नहीं करेंगे तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा ही. जैसे ज्यादा ज्यादा प्यूरिन वाला खाना (रेड मीट, लीवर, मछली, और सी-फूड) खाने से शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगता है.

यह भी पढ़ें: हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देंगी ये सब्जियां, जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन तक हो जाएगी खत्म

इसके अलावा मीठे ड्रिंक और जंक फूड (सोडा, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस या मीठे स्नैक्स आदि) के अलावा शराब का सेवन करने से यूरिक एसिड की समस्या बढ़ी रहती है.

दूसरा कारण: पानी की कमी

शरीर में पानी की कमी से किडनी यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती और यह खून में जमा होने लगता है. इसलिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं.

तीसरा कारण: ज्यादा वजन और कम एक्टिविटी

इसके अलावा मोटापे में शरीर ज्यादा यूरिक एसिड बनाता है और किडनी उसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती. इस स्थिति में वजन घटाते रहें और रोज थोड़ा टहलना और हल्का एक्सरसाइज करना न भूलें.

चौथा कारण: दवाइयों का असर

ब्लड प्रेशर या हार्ट की कुछ दवाइयां यूरिक एसिड बढ़ाती हैं. ऐसे में अगर आप कोई दवा लंबे समय से ले रहे हैं तो डॉक्टर से एक बार यूरिक एसिड लेवल की जांच करवाएं.

पांचवा कारण: फास्टिंग या क्रैश डाइट

इसके अलावा बहुत सख्त डाइट या लंबे उपवास से शरीर मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा लेता है, ऐसी स्थिति में यूरिक एसिड बढ़ जाता है. ऐसे में संतुलित डाइट अपनाएं.

छठा कारण: पारिवारिक कारण

यह बीमारी जेनेटिक भी है, ऐसे में परिवार में अगर किसी को है यह समस्या है तो आपको भी हो सकती है. घर में किसी को गठिया या यूरिक एसिड की दिक्कत है तो अपनी डाइट और पानी की मात्रा पर ध्यान जरूर दें, समय-समय पर टेस्ट कराएं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से