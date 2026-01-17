ये छोटे बीज कोलेस्ट्रॉल-डायबिटी के साथ यूरिक एसिड और वेट को भी करते हैं कम, जान लें खाने का सही तरीका

Ajwain ke fayde: क्या आपको पता है कि आपके किचन में ही एक ऐसा बीज है जो चार गंभीर बीमारियों को नेचुरली कंट्रोल करने का दम रखता है. ये हम नहीं कई रिसर्च बता रहे हैं.

हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटी ही नहीं वेट का बढ़ना भी बेहद गंभीर होता है और ये ऐसी बीमारियां हैं जो तब पकड़ में आती हैं जब कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं. ऐसे में लाइफस्टाइल में सुधार के साथ डाइट का बेहतर होना ज्यादा जरूरी होता है. लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप नेचुरली इन बीमारियों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपके किचन में भी एक ऐसा बीज मौजूद है तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है.

जबकि अक्सर लोग इस बीज का यूज कम करते हैं या जरूरत होने पर ही करते हैं लेकिन ये बीज न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि ये आपकी ऊपर दी गई बीमारियों पर भी बहुत अच्छे से काम करता है. ये बीज है अजवाइन. जी हैं अजवाइन का प्रयोग अक्सर लोग पूरी-पराठे में करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि ये बीज सेहत के लिए कितने कारगर हैं.



हाई बीपी बढ़े, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और वजन जब बढ़ने लगता है तो हम अक्सर महंगी दवाओं और सप्लीमेंट्स पर ही निर्भर हो जाते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी रसोई में रखी अजवाइन कई समस्याओं पर एक साथ काम करने की क्षमता रखती है.

अजवाइन केवल पेट दर्द या गैस का घरेलू उपाय नहीं है. इसके भीतर मौजूद थाइमोल, एपिजेनिन और पोटेशियम जैसे तत्व दिल, धमनियों और मेटाबॉलिज्म पर गहरा असर डालते हैं. यही वजह है कि अब इसे “मेटाबॉलिक सीड” के रूप में देखा जाने लगा है—जो हार्ट हेल्थ से लेकर वजन और शुगर बैलेंस तक में भूमिका निभा सकता है.

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल का विज्ञान

अजवाइन का थाइमोल और घुलनशील फाइबर आंतों में जाकर वसा के अवशोषण को धीमा कर देता है. 2009 में खरगोशों पर हुए अध्ययन में कुल कोलेस्ट्रॉल, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स में स्पष्ट गिरावट दर्ज हुई. 2017 की एक रिसर्च में Trachyspermum ammi (अजवाइन) को “हाई एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-हाइपरलिपिडेमिक” बताया गया, जो HDL बढ़ाने और लिवर एंजाइम्स को संतुलित करने में सक्षम है.

शुगर काम करने में कैसे काम करती है अजवाइन

अजवाइन में मौजूद थाइमोल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट आंतों में शर्करा के अवशोषण को धीमा करते हैं और इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाते हैं. Journal of Ethnopharmacology (2016) में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि Trachyspermum ammi अर्क ने पशुओं में रक्त शर्करा स्तर को प्रभावी रूप से घटाया.

वजन और यूरिक एसिड पर प्रभाव

अजवाइन पाचन को तेज करती है, ब्लोटिंग घटाती है और फैट मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करती है. इससे वजन नियंत्रण आसान होता है. साथ ही, शरीर में टॉक्सिन्स की निकासी बेहतर होने से यूरिक एसिड भी संतुलन में आ सकता है.

ब्लड प्रेशर पर कैसे काम करती है अजवाइन

अजवाइन में मौजूद एपिजेनिन रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करता है. इससे धमनियों पर दबाव घटता है और ब्लड फ्लो बेहतर होता है. 2024 में International Journal of Food Science में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि अजवाइन अर्क ने हाइपरटेंशन वाले मरीजों में बीपी को स्थिर करने में मदद की.

कैसे करें सही इस्तेमाल?

एक कप उबलते पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर 5–7 मिनट ढक दें. सुबह खाली पेट इसे चाय की तरह पिएं. चाहें तो आटे में मिलाकर या सब्ज़ी-तड़के में नियमित उपयोग करें.

ध्यान रखें: अधिक मात्रा में सेवन से कुछ लोगों में चक्कर, मतली या एलर्जी हो सकती है.

ये बाद बेहतर तरीके से समझ लें

अजवाइन कोई तात्कालिक दवा नहीं बल्कि आयुर्वेदिक बीज है . इसका असली प्रभाव हफ्तों और महीनों में दिखता है. जब धमनियां लचीली बनने लगती हैं, फैट का जमाव घटता है और शरीर का मेटाबॉलिज्म संतुलन में आता है. भविष्य में न्यूट्रास्यूटिकल रिसर्च अजवाइन को “नेचुरल कार्डियो-प्रोटेक्टर” के रूप में स्थापित कर सकती है. आज यह आपकी रसोई में है कल यह प्रिवेंटिव हेल्थ का अहम हिस्सा बन सकती है.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और कुछ रिसर्च के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्ट से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से