FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात की, साफ पानी देना सरकार की जिम्मेदारी-राहुल, सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा रही- राहुल, एमपी सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए-राहुल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs NZ: तीसरे वनडे से पहले महाकाल के मंदिर पहुंचे विराट कोहली, सुबह 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल; देखें Video

IND vs NZ: तीसरे वनडे से पहले महाकाल के मंदिर पहुंचे विराट कोहली, सुबह 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल; देखें Video

IND vs NZ 3rd ODI Pitch Report: बल्लेबाजों का होगा बालबाला या गेंदबाज बनाएंगे दबदबा? जानिए कैसी है इंदौर की पिच

IND vs NZ 3rd ODI Pitch Report: बल्लेबाजों का होगा बालबाला या गेंदबाज बनाएंगे दबदबा? जानिए कैसी है इंदौर की पिच

आज PM Modi पहली स्लीपर वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, जानिए किराया, रूट, स्टॉपेज और लग्जरी सुविधाएं

आज PM Modi पहली स्लीपर वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, जानिए किराया, रूट, स्टॉपेज और लग्जरी सुविधाएं

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rahu Gochar: राहु गोचर के प्रभाव से अगले 4 महीने ये तीन राशियां जो भी चाहेंगी पाएंगी, शुरू हो गया है सक्सेस का गोल्डन टाइम

राहु गोचर के प्रभाव से अगले 4 महीने ये तीन राशियां जो भी चाहेंगी पाएंगी, शुरू हो गया है सक्सेस का गोल्डन टाइम

Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास

Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

ये छोटे बीज कोलेस्ट्रॉल-डायबिटी के साथ यूरिक एसिड और वेट को भी करते हैं कम, जान लें खाने का सही तरीका

Ajwain ke fayde: क्या आपको पता है कि आपके किचन में ही एक ऐसा बीज है जो चार गंभीर बीमारियों को नेचुरली कंट्रोल करने का दम रखता है. ये हम नहीं कई रिसर्च बता रहे हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 17, 2026, 11:29 AM IST

ये छोटे बीज कोलेस्ट्रॉल-डायबिटी के साथ यूरिक एसिड और वेट को भी करते हैं कम, जान लें खाने का सही तरीका

carom seeds lower blood pressure, cholesterol, blood sugar 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटी ही नहीं वेट का बढ़ना भी बेहद गंभीर होता है और ये ऐसी बीमारियां हैं जो तब पकड़ में आती हैं जब कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं. ऐसे में लाइफस्टाइल में सुधार के साथ डाइट का बेहतर होना ज्यादा जरूरी होता है. लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप नेचुरली इन बीमारियों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपके किचन में भी एक ऐसा बीज मौजूद है तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है.  

जबकि अक्सर लोग इस बीज का यूज कम करते हैं या जरूरत होने पर ही करते हैं लेकिन ये बीज न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि ये आपकी ऊपर दी गई बीमारियों पर भी बहुत अच्छे से काम करता है. ये बीज है अजवाइन. जी हैं अजवाइन का प्रयोग अक्सर लोग पूरी-पराठे में करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि ये बीज सेहत के लिए कितने कारगर हैं. 
 
हाई बीपी बढ़े, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और वजन जब बढ़ने लगता है तो हम अक्सर महंगी दवाओं और सप्लीमेंट्स पर ही निर्भर हो जाते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी रसोई में रखी अजवाइन कई समस्याओं पर एक साथ काम करने की क्षमता रखती है. 

अजवाइन केवल पेट दर्द या गैस का घरेलू उपाय नहीं है. इसके भीतर मौजूद थाइमोल, एपिजेनिन और पोटेशियम जैसे तत्व दिल, धमनियों और मेटाबॉलिज्म पर गहरा असर डालते हैं. यही वजह है कि अब इसे “मेटाबॉलिक सीड” के रूप में देखा जाने लगा है—जो हार्ट हेल्थ से लेकर वजन और शुगर बैलेंस तक में भूमिका निभा सकता है.

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल का विज्ञान

अजवाइन का थाइमोल और घुलनशील फाइबर आंतों में जाकर वसा के अवशोषण को धीमा कर देता है. 2009 में खरगोशों पर हुए अध्ययन में कुल कोलेस्ट्रॉल, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स में स्पष्ट गिरावट दर्ज हुई. 2017 की एक रिसर्च में Trachyspermum ammi (अजवाइन) को “हाई एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-हाइपरलिपिडेमिक” बताया गया, जो HDL बढ़ाने और लिवर एंजाइम्स को संतुलित करने में सक्षम है.

शुगर काम करने में कैसे काम करती है अजवाइन

अजवाइन में मौजूद थाइमोल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट आंतों में शर्करा के अवशोषण को धीमा करते हैं और इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाते हैं. Journal of Ethnopharmacology (2016) में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि Trachyspermum ammi अर्क ने पशुओं में रक्त शर्करा स्तर को प्रभावी रूप से घटाया.

वजन और यूरिक एसिड पर प्रभाव 

अजवाइन पाचन को तेज करती है, ब्लोटिंग घटाती है और फैट मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करती है. इससे वजन नियंत्रण आसान होता है. साथ ही, शरीर में टॉक्सिन्स की निकासी बेहतर होने से यूरिक एसिड भी संतुलन में आ सकता है.

ब्लड प्रेशर पर कैसे काम करती है अजवाइन 

अजवाइन में मौजूद एपिजेनिन रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करता है. इससे धमनियों पर दबाव घटता है और ब्लड फ्लो बेहतर होता है. 2024 में International Journal of Food Science में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि अजवाइन अर्क ने हाइपरटेंशन वाले मरीजों में बीपी को स्थिर करने में मदद की.

कैसे करें सही इस्तेमाल?

एक कप उबलते पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर 5–7 मिनट ढक दें. सुबह खाली पेट इसे चाय की तरह पिएं. चाहें तो आटे में मिलाकर या सब्ज़ी-तड़के में नियमित उपयोग करें.

ध्यान रखें: अधिक मात्रा में सेवन से कुछ लोगों में चक्कर, मतली या एलर्जी हो सकती है.

ये बाद बेहतर तरीके से समझ लें

अजवाइन कोई तात्कालिक दवा नहीं बल्कि आयुर्वेदिक बीज है . इसका असली प्रभाव हफ्तों और महीनों में दिखता है. जब धमनियां लचीली बनने लगती हैं, फैट का जमाव घटता है और शरीर का मेटाबॉलिज्म संतुलन में आता है. भविष्य में न्यूट्रास्यूटिकल रिसर्च अजवाइन को “नेचुरल कार्डियो-प्रोटेक्टर” के रूप में स्थापित कर सकती है. आज यह आपकी रसोई में है कल यह प्रिवेंटिव हेल्थ का अहम हिस्सा बन सकती है.

डिस्क्लेमर- यह  खबर सामान्य जानकारी और कुछ रिसर्च के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्ट से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rahu Gochar: राहु गोचर के प्रभाव से अगले 4 महीने ये तीन राशियां जो भी चाहेंगी पाएंगी, शुरू हो गया है सक्सेस का गोल्डन टाइम
राहु गोचर के प्रभाव से अगले 4 महीने ये तीन राशियां जो भी चाहेंगी पाएंगी, शुरू हो गया है सक्सेस का गोल्डन टाइम
Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास
Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 16 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 
मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Aditya Hridaya Stotra: सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
MORE
Advertisement