Cancer Detection App: जल्द मोबाइल से पता चल सकेगा कैंसर का खतरा, टाटा अस्पताल बना रहा खास डिजिटल टूल

वो दिन अब दूर नहीं जब आपका मोबाइल ही बता देगा की आप किसी न किसी कैंसर के रिस्क में आ रहे हैं. जी हां भारतीय लोगों को कैंसर से बचाने की ये डिजिटल टूल टाटा करने जा रहा है. कैंसर की बढ़ती चुनौती के बीच डिजिटल समाधान की ये पहल किसी खुशखबरी से कम नहीं है.

Tata Hospital is developing a cancer risk detection app (Photo Credit - AI Generated)

भारत में कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है. ऐसे में डॉक्टर और शोधकर्ता अब तकनीक की मदद से शुरुआती जोखिम पहचानने के नए तरीके तलाश रहे हैं. इसी दिशा में Tata Memorial Hospital से जुड़े विशेषज्ञ एक मोबाइल ऐप विकसित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को यह समझने में मदद करना है कि उन्हें कैंसर का खतरा औसत से अधिक है या नहीं.यह डिजिटल टूल शुरुआती स्तर पर जोखिम का अनुमान देगा, जिससे समय रहते जांच और उपचार की दिशा में कदम उठाना आसान हो सकता है.

कैसे काम करेगा यह मोबाइल ऐप

इस प्रस्तावित मोबाइल एप्लिकेशन को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि उपयोगकर्ता अपनी कुछ व्यक्तिगत और जीवनशैली से जुड़ी जानकारी दर्ज कर सकें. इन जानकारियों के आधार पर एक सांख्यिकीय मॉडल जोखिम का प्रारंभिक आकलन करेगा. इसमें उम्र, बॉडी मास इंडेक्स, बच्चों की संख्या, रजोनिवृत्ति की स्थिति, कमर और कूल्हे का अनुपात जैसे कारक शामिल हो सकते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार यह ऐप पहले सापेक्ष जोखिम (Relative risk) का अनुमान देगा और बाद में भारतीय आबादी में कैंसर की दर के साथ तुलना कर “पूर्ण जोखिम” का संकेत देगा.

क्यों जरूरी है जोखिम वाले लोगों की पहचान

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में हर व्यक्ति की नियमित कैंसर स्क्रीनिंग करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है. इसी वजह से डॉक्टर अब ऐसे तरीकों पर जोर दे रहे हैं जिनसे पहले उन लोगों की पहचान की जा सके जिन्हें बीमारी का खतरा अपेक्षाकृत अधिक है.ऐसी पहचान से स्वास्थ्य संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है और उच्च जोखिम वाले समूहों की समय पर जांच संभव हो सकती है.

विशेषज्ञों की क्या है राय?

कैंसर महामारी विज्ञान केंद्र के निदेशक Dr Rajesh Dikshit का कहना है कि भारत में संसाधनों की सीमाओं को देखते हुए जोखिम आधारित स्क्रीनिंग अधिक प्रभावी रणनीति हो सकती है. उनके अनुसार यदि पहले से यह पता चल जाए कि किस व्यक्ति में कैंसर का जोखिम ज्यादा है, तो उसकी समय पर जांच कर बीमारी को शुरुआती चरण में पकड़ना आसान हो जाता है.उन्होंने कहा कि प्रस्तावित मोबाइल ऐप लोगों को जोखिम के बारे में बुनियादी जानकारी देने में मदद करेगा.

किन कैंसर के लिए किया जा रहा है विकास

शुरुआती चरण में यह ऐप मुख्य रूप से स्तन कैंसर के जोखिम का आकलन करने के लिए विकसित किया जा रहा है. इसके अलावा शोधकर्ता भविष्य में इसमें पेट के कैंसर, मुंह के कैंसर और पित्ताशय से जुड़े जोखिम का आकलन करने की सुविधा भी जोड़ने पर काम कर रहे हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल रहता है तो इससे शुरुआती पहचान और रोकथाम की रणनीतियों को मजबूत किया जा सकता है.

डेटा सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता

इस परियोजना से जुड़े विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐप का उपयोग पूरी तरह निःशुल्क होगा.सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी किसी बाहरी सर्वर पर संग्रहित नहीं की जाएगी. यह डेटा केवल उसी मोबाइल फोन में सुरक्षित रहेगा, जिससे गोपनीयता को प्राथमिकता दी जा सके. इससे लोगों का भरोसा बढ़ने की उम्मीद है.

कब तक उपलब्ध हो सकता है यह ऐप

शोधकर्ताओं के अनुसार इस मोबाइल ऐप के शुरुआती संस्करण को इस वर्ष के अंत तक जारी करने की योजना है. यदि परीक्षण और तकनीकी प्रक्रियाएं तय समय पर पूरी हो जाती हैं, तो यह नवंबर या दिसंबर तक आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता है.विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इस तरह के डिजिटल उपकरण भविष्य में कैंसर की शुरुआती पहचान को आसान बना सकते हैं और जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

Disclaimer: यह मोबाइल ऐप कैंसर का अंतिम निदान नहीं करेगा. यह केवल जोखिम का प्रारंभिक संकेत देगा. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या संदेह की स्थिति में डॉक्टर से परामर्श आवश्यक है.

