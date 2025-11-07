Cancer Awareness Day 2025: कैंसर के खतरे को कम कर देगा ये लाइफस्टाइल, स्वास्थ्य का ध्यान रखने पर दूर रहेगी घातक बीमारी

राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 पर जानें कि कैसे स्वस्थ आदतें और निवारक देखभाल अपनाने से कैंसर का खतरा काफी कम हो सकता है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है।

कैंसर सबसे बड़े वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक बना हुआ है, जो हर साल लाखों मौतों का कारण बनता है. 2022 में दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ नए मामले सामने आएंगे, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 97 लाख मौतें होंगी. भारत में, ICMR ने 2023 में 14 लाख से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए हैं. कैंसर के कई रूपों को रोका जा सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 30-50 प्रतिशत मामलों का पता रोकथाम योग्य कारणों से लगाया जा सकता है. इसलिए, रोकथाम का रास्ता केवल अस्पतालों या प्रयोगशालाओं से ही नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के विकल्पों, खाने की थाली, दैनिक आदतों और सचेत जीवन जीने से भी शुरू होता है.

सभी रूपों में तंबाकू से परहेज

कैंसर से सबसे ज़्यादा जुड़े तंबाकू के सेवन से जुड़े हैं. तंबाकू कैंसर से होने वाली लगभग 22 प्रतिशत मौतों के लिए ज़िम्मेदार है और फेफड़े, मुँह, गले, अग्न्याशय, मूत्राशय, गर्भाशय ग्रीवा और गुर्दे के कैंसर से जुड़ा है. यहाँ तक कि अप्रत्यक्ष धुएँ के संपर्क में आने से भी यह जोखिम बढ़ सकता है. तंबाकू चबाना भी खतरनाक है, जिससे मुँह और अग्न्याशय का कैंसर हो सकता है. सभी प्रकार के तंबाकू से पूरी तरह परहेज़ करना कैंसर के जोखिम को कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है. जो लोग इसे छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए पेशेवर मार्गदर्शन और लत से मुक्ति कार्यक्रम लत से उबरने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकते हैं.

कैंसर-निवारक आहार अपनाना

हालाँकि सिर्फ़ आहार ही सम्पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए जाने जाते हैं. फलों, सब्ज़ियों, साबुत अनाज और फलियों से भरपूर आहार एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर प्रदान करते हैं जो कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं. प्रसंस्कृत मांस, परिष्कृत अनाज, और अतिरिक्त शर्करा व अस्वास्थ्यकर वसा से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करना चाहिए. शराब का सेवन स्तन, यकृत, बृहदान्त्र और गुर्दे के कैंसर की संभावना को भी बढ़ाता है; इसलिए, संयमित सेवन या बेहतर होगा कि इससे परहेज़ ही फ़ायदा उठा सकता है.

वनस्पति-आधारित खाद्य पदार्थों, जैतून के तेल जैसे स्वास्थ्यवर्धक वसा और मछली के पर्याप्त सेवन पर आधारित भूमध्यसागरीय आहार, कुछ कैंसर, विशेष रूप से स्तन कैंसर के कम जोखिम से जुड़ा हुआ है. ब्रोकली, गाजर, बीन्स, खट्टे फल, अलसी के बीज, लहसुन और हल्दी जैसे कैंसर-रोधी खाद्य पदार्थों को शामिल करने से उनके सूजन-रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के माध्यम से शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा और भी मज़बूत हो सकती है.

स्वस्थ वजन बनाए रखना और सक्रिय रहना

अत्यधिक वज़न कई कैंसर के विकास में योगदान देता है. इनमें से कुछ स्तन, बृहदान्त्र, यकृत और अग्न्याशय के कैंसर हैं. शरीर में वसा हार्मोन के स्तर, मुख्यतः एस्ट्रोजन और इंसुलिन, को प्रभावित करती है. यह बदले में कैंसर के विकास को बढ़ाता है. नियमित शारीरिक गतिविधि इन हार्मोनों को नियंत्रित करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और समग्र चयापचय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट मध्यम या 75 मिनट ज़ोरदार एरोबिक व्यायाम करने की सलाह देते हैं. इसके अलावा, तेज़ चलना, तैराकी, साइकिल चलाना या योग जैसी गतिविधियाँ न केवल वज़न नियंत्रित करती हैं बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मज़बूत बनाती हैं.

हानिकारक सूर्य के संपर्क से बचाव

त्वचा कैंसर सबसे आम और सबसे ज़्यादा रोके जा सकने वाले कैंसरों में से एक है. इसकी कुंजी त्वचा को पराबैंगनी (यूवी) विकिरण से बचाना है. सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच धूप में निकलना सीमित करना, कम से कम 30 एसपीएफ वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना और सुरक्षात्मक कपड़े, टोपी और धूप का चश्मा पहनना ज़रूरी है. टैनिंग बेड और सनलैम्प से भी बचा जा सकता है क्योंकि ये सीधी धूप जैसी हानिकारक किरणें छोड़ते हैं.

टीकाकरण के माध्यम से संक्रमण को रोकना

कुछ वायरल संक्रमण कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं, और समय पर टीकाकरण एक महत्वपूर्ण बचाव प्रदान करता है. हेपेटाइटिस बी का टीका उस वायरस से बचाता है जो लिवर कैंसर का कारण बन सकता है. दूसरी ओर, ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) का टीका गर्भाशय ग्रीवा, गले और अन्य जननांग कैंसर से जुड़े संक्रमणों से बचाता है. जिन बच्चों और युवाओं को पहले टीके नहीं लगे थे, उनका टीकाकरण करने से जीवन में आगे चलकर इन कैंसरों का खतरा काफी कम हो सकता है.

रोकथाम से आकारित जीवन

हालाँकि आनुवंशिकी और पर्यावरणीय जोखिम एक भूमिका निभाते हैं, फिर भी जीवनशैली कैंसर के जोखिम को कम करने के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है. तंबाकू से परहेज, सोच-समझकर खाना, नियमित रूप से चलना, संक्रमणों से सुरक्षित रहना और नियमित जाँच करवाना, ये सब मिलकर किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य कहानी को नया रूप दे सकते हैं. इन आदतों की शांत निरंतरता के बीच एक गहरा सच छिपा है: रोकथाम डर का काम नहीं है. बल्कि, यह सशक्तिकरण के तरीकों में से एक है, शरीर का पोषण करने, भविष्य की रक्षा करने और पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जीने का एक सचेत निर्णय.



डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

