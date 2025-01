लाइफस्टाइल

Anger Risk: क्या ज्यादा गुस्से से दिमाग की नस फट सकती है? इन 7 तरीकों से एंगर इश्यू पल भर में होगा दूर

How to control anger in 2 minutes: कुछ लोगों को छोटी-छोटी बातों पर तुरंत गुस्सा आ जाता है लेकिन ज्यादा गुस्सा करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है. बहुत अधिक गुस्सा करने से दिल का दौरा पड़ सकता है या मस्तिष्क की नस फट सकती है. तो गुस्सा आने पर तुरंत ये 7 ट्रिक्स आजमाएं.

गुस्से से क्या दिमाग की नसें फट सकती हैं?