ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी के बिजनौर में बड़ी साजिश का खुलासा, हनीट्रैप के जरिए ब्लैकमेलिंग करने का आरोप, पुलिस ने SP नेता शाहवेज को गिरफ्तार किया, गैंग में शामिल 1 आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश, वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का काम करती थी

'दिल्ली को बार-बार लूटने वाले खुद मिट गए', गणतंत्र दिवस पर CM रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को किया संबोधित

ओटीटी की ये धांसू थ्रिलर फिल्म, कहानी ऐसी कि उलझा देगी दिमाग, अंत ऐसा कि हो जाएंगे हैरान

क्या डायबिटीज में रोज ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने से ब्लड शुगर कम हो सकता है? जानिए सप्लीमेंट्स के असली फायदे क्या हैं

10 करोड़ का बजट और छप्परफाड़ कमाई: आपको पता है 1997 में सनी देओल की 'बॉर्डर' ने कैसे बनाया था कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड?

Border 2 BO Collection Day 2: 'बॉर्डर 2' के सामने पस्त हुई 'धुरंधर', दूसरे दिन सनी पाजी की दहाड़ से कांपा बॉक्स ऑफिस; देखें कलेक्शन

इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

क्या डायबिटीज में रोज ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने से ब्लड शुगर कम हो सकता है? जानिए सप्लीमेंट्स के असली फायदे क्या हैं

अगर आप डायबिटीक हैं या आपका शुगर लेवल बढ़ा रहता है और रोज ओमेगा-3 सप्लीमेंट्स लेते हैं तो इसका आपके ब्लड ग्लूकोज पर क्या असर होता है? चलिए समझते हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 25, 2026, 10:57 AM IST

क्या डायबिटीज में रोज ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने से ब्लड शुगर कम हो सकता है? जानिए सप्लीमेंट्स के असली फायदे क्या हैं

Can taking omega-3 supplements daily lower blood sugar?

इंसुलिन उत्पादन या क्रिया में खराबी के कारण ब्लड शुगर का स्तर बढ़ता है जिससे डायबिटीज होती है. अगर शुगर को सावधानीपूर्वक मैनेज न किया जाए तो इससे आंखों, किडनी से लेकर हार्ट और नर्व्स पर भी असर होता है. डायबिटीज को सही खानपान के साथ एक्सरसाइज और कुछ सप्लीमेंट्स के जरिये आसानी से कंट्रोल में रखा जा सकता है. इसी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने ट्रेडिशनल डायबिटीज दवाओं के पूरक के रूप में ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे सप्लीमेंट्स पर स्टडी किया है.

पिछले कुछ सालों में ओमेगा-3 सप्लीमेंट्स को डायबिटीज कंट्रोल का “सपोर्ट टूल” बताकर खूब प्रचारित किया गया है. फिश ऑयल कैप्सूल लेने से लेकर ओमेगा-3 फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स तक यही दावा करते रहे हैं कि ये ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करता है. लेकिन  अध्ययनों को ध्यान से देखा जाए तो तस्वीर इतनी सीधी नहीं है.

ओमेगा-3 आखिर करता क्या है?

ओमेगा-3 एक आवश्यक फैटी एसिड है जो शरीर में सूजन कम करने, हृदय स्वास्थ्य सुधारने और कोशिकाओं के कामकाज को बेहतर करने की भूमिका निभाता है. यह मुख्य रूप से वसायुक्त मछलियों (सैल्मन, मैकेरल, टूना), अखरोट, अलसी और चिया सीड्स में पाया जाता है. तो जब ये सूजन कम करता है तो क्या इंसुलिन की कार्यक्षमता भी सुधर हो सकता है?

ब्लड शुगर पर इसका क्या असर दिखता है?

अब तक हुए बड़े अध्ययनों का निष्कर्ष एक जैसा नहीं है  कुछ रिसर्च में फास्टिंग ब्लड शुगर में हल्की कमी देखी गई वहीं कुछ अध्ययनों का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. लंबे समय तक चलने वाले ट्रायल्स में ओमेगा-3 का असर न्यूनतम था या एकदम नहीं दिखा. विशेषज्ञों का मानना है कि इसका कारण यह है कि डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि कई कारकों का मिश्रण है. जैसे उम्र, बीमारी की अवधि, दवाएं, लाइफस्टाइल और दवा का डोज सभी परिणामों को प्रभावित करते हैं.

तो लोग ओमेगा-3 से बेहतर क्यों महसूस करते हैं?

यहां एक अहम फर्क समझना जरूरी है कि ओमेगा-3 भले ही ब्लड शुगर सीधे कम न करे, लेकिन यह ट्राइग्लिसराइड्स घटाता है और इससे हार्ट अटैक का जोखिम कम होता है. वहीं डायबिटीज से जुड़ी सूजन को कंट्रोल कर सकता है. यानी फायदा ग्लूकोज कंट्रल से ज्यादा कार्डियो-मेटाबॉलिक हेल्थ में दिखता है.

डायबिटीज मरीजों को ओमेगा-3 लेना चाहिए या नहीं?

अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन स्पष्ट कहता है कि हर डायबिटीज मरीज को रूटीन में ओमेगा-3 सप्लीमेंट जरूरी नहीं. हालांकि, अगर किसी व्यक्ति को हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज का खतरा है या फैटी लिवर और सूजन संबंधी समस्या है तो डॉक्टर ओमेगा-3 की सलाह दे सकते हैं.

सप्लीमेंट नहीं, फूड-बेस्ड अप्रोच इसे माना जा रहा है

न्यूट्रिशन साइंस अब एक दिशा में साफ बढ़ रही है कि कैप्सूल से ज्यादा असर प्लेट में बदलाव का है.भूमध्यसागरीय डाइट (Mediterranean Diet) जैसे पैटर्न, जिसमें सब्जियां,फल, साबुत अनाज, मछली, जैतून का तेल शामिल हों ब्लड शुगर और हार्ट हेल्थ दोनों के लिए ज्यादा भरोसेमंद साबित हो रहे हैं. ये बात समझ लें ओमेगा-3 कोई 'ब्लड शुगर मैजिक पिल' नहीं है.
यह डायबिटीज के इलाज का विकल्प नहीं, बल्कि कुछ खास परिस्थितियों में सपोर्टिव रोल निभा सकता है.

असली कंट्रोल आता है संतुलित आहार, नियमित एक्सरसाइज, सही दवाओं और डॉक्टर की निगरानी से. डायबिटीज में सप्लीमेंट से पहले, समझदारी जरूरी है क्योंकि हर हेल्दी ट्रेंड हर शरीर के लिए नहीं होता.

डिस्क्लेमर- यह सामान्य जानकारी और रिसर्च के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

