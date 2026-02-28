FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत में आज से शुरू हुआ HPV वैक्सीनेशन, मुफ्त में लगेगा टीका, जानिए Cervical Cancer की रोकथाम में कैसे मिलेगी मदद

क्या सच में हंसते-हंसते भी किसी की मौत हो सकती है? जानिए लॉफिंग डेथ क्या है और कब होता है खतरा

SSC CHSL Result 2025: एसएससी ने जारी किया सीएचएसएल टियर 1 का रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

इजरायल-ईरान में से किसकी मिलिट्री है ज्यादा दमदार? एक के पास हाई-टेक सिस्टम तो दूसरे के पास मिसाइलों का जखीरा

इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक और कौन है ज्यादा कट्टर देश? वहां हिंदुओं की कितनी है आबादी?

पृथ्वी 1,670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है तो हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता?

लाइफस्टाइल

क्या सच में हंसते-हंसते भी किसी की मौत हो सकती है? जानिए लॉफिंग डेथ क्या है और कब होता है खतरा 

कई बार हम किसी स्थति या जोक पर इतना हंसते हैं कि हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं. कई बार सेचुएशन ऐसी हो जाती है कि हंसते-हंसते सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है तो क्या हंसते-हंसते मौत हो सकती है?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 28, 2026, 01:46 PM IST

क्या सच में हंसते-हंसते भी किसी की मौत हो सकती है? जानिए लॉफिंग डेथ क्या है और कब होता है खतरा 

Can someone really die laughing?  (Image Credit -AI Generated)

हंसी को अक्सर सबसे अच्छी दवा कहा जाता है. एक हल्का मज़ाक भी तनाव भरे दिन को आसान बना देता है. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बहुत ज़ोर से हंसना भी शरीर पर असर डाल सकता है? विशेषज्ञ कहते हैं अधिकांश मामलों में हंसी फायदेमंद है पर कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में जोखिम भी पैदा हो सकता है.

यह समझना जरूरी है कि हंसी का शरीर पर प्रभाव कैसे काम करता है, ताकि फायदे और संभावित खतरे दोनों को संतुलित नजरिए से देखा जा सके.

हंसी शरीर में क्या करती है?

जब हम खुलकर हंसते हैं, तो डायाफ्राम और श्वसन मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं. हृदय गति थोड़ी बढ़ती है और शरीर ज्यादा ऑक्सीजन लेने लगता है.इस प्रक्रिया से रक्त संचार बेहतर होता है और तनाव हार्मोन कम हो सकते हैं. इसलिए सामान्य परिस्थितियों में हंसी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती है.

कब हो सकता है जोखिम?

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अर्पित मेहता बताते हैं, “स्वस्थ व्यक्ति के लिए जोर से हंसना सुरक्षित है. लेकिन जिन लोगों को गंभीर हृदय रोग, अनियमित धड़कन या न्यूरोलॉजिकल समस्या है, उनमें अचानक तेज हंसी से रक्तचाप और छाती के दबाव में अस्थायी बदलाव हो सकता है.” कुछ दुर्लभ मामलों में अत्यधिक हंसी से बेहोशी (सिंकोप) या दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है. हालांकि ऐसे मामले बेहद कम दर्ज किए गए हैं.

हंसी से श्वसन तंत्र पर कब होता खतरा

तेज और लंबी हंसी से सांस लेने की गति अस्थायी रूप से बाधित हो सकती है. अस्थमा या गंभीर फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों को कभी-कभी खांसी या सांस फूलने की शिकायत हो सकती है. फिर भी, नियंत्रित और सामान्य हंसी से फेफड़ों की क्षमता पर सकारात्मक असर देखा गया है.

बहुत ज्यादा हंसने से स्वास्थ्य को क्या-क्या जोखिम होते हैं?

हंसी से बेहोशी: तीव्र हंसी के कारण रक्तचाप में अस्थायी गिरावट आ सकती है, जिससे बेहोशी हो सकती है. इसे 'हंसी के कारण होने वाली बेहोशी' कहा जाता है.

हंसने के कारण होने वाली हृदय अतालता: जिन लोगों को पहले से ही हृदय रोग है, उन्हें अत्यधिक हंसने के दौरान अनियमित हृदय गति का अनुभव हो सकता है.

अत्यधिक हंसी के कारण ग्रासनली का फटना: दुर्लभ मामलों में तीव्र हंसी के तनाव से ग्रासनली में दरार आ सकती है. इस स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है.

इसलिए, खुलकर हंसें, लेकिन अपनी सेहत की सीमाओं को समझें. यही सुरक्षित और समझदारी भरा तरीका है हंसने का.

इजरायल-ईरान में से किसकी मिलिट्री है ज्यादा दमदार? एक के पास हाई-टेक सिस्टम तो दूसरे के पास मिसाइलों का जखीरा
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक और कौन है ज्यादा कट्टर देश? वहां हिंदुओं की कितनी है आबादी?
पृथ्वी 1,670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है तो हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता?
सुबह या रात किस समय नहाना तन-मन के लिए होता है बेस्ट? भारत में सुबह लेकिन चीन-जापान में रात में क्यों नहाते हैं?
भारत का एकमात्र राज्य जहां विधवा महिलाएं खेलती है गुलाल और फूलों की होली, यहां तोड़ दी गई 400 साल पुरानी परंपरा
मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number
आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता
कर्क और ​कन्या वालों को​ निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन की राशियों का भाग्यफल
होलिका दहन पर जरूर कर लें ये उपाय, करियर में सफलता के साथ कर्ज से मिलेगी मुक्ति
प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व
