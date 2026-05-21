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Numerology: जन्म मूलांक से जानें आपका लकी कलर कौन सा है? जिसे पहनने से बढ़ेगा कॉन्फिडेंस और मिलेगा सक्सेस-मनी और फेम

Lucky Colors Guide: आपने महसूस किया होगा कि कुछ रंग पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है, काम जल्दी बनते हैं या लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं? अंक ज्योतिष के अनुसार जन्म मूलांक के अनुसार चुना गया रंग व्यक्ति की ऊर्जा, सोच और मौके-तीनों पर असर डाल सकता है. यही वजह है आजकल लोग ‘लकी कलर’ पर फोकस करते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : May 21, 2026, 02:59 PM IST

Numerology: जन्म मूलांक से जानें आपका लकी कलर कौन सा है? जिसे पहनने से बढ़ेगा कॉन्फिडेंस और मिलेगा सक्सेस-मनी और फेम

Which colors will bring you good luck know by birth date. (Photo AI)

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अंक ज्योतिष के अनुसार हर जन्म मूलांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और हर ग्रह का एक विशेष रंग माना जाता है. यही रंग व्यक्ति की मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि सही रंग का चुनाव इंटरव्यू, बिजनेस मीटिंग, रिश्तों और सोशल लाइफ तक में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. यही कारण है कि कई लोग महत्वपूर्ण मौकों पर अपने मूलांक से जुड़े रंग पहनना पसंद करते हैं.

जन्म मूलांक 1 से 3 वालों के लिए कौन से रंग माने जाते हैं शुभ

मूलांक 1 यानी जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो. इस मूलांक का संबंध सूर्य से माना जाता है. ऐसे लोगों के लिए गोल्डन, ऑरेंज और हल्का लाल रंग आत्मविश्वास और लीडरशिप बढ़ाने वाला माना जाता है. कहा जाता है कि ये रंग करियर और पहचान बनाने में मदद करते हैं.

मूलांक 2 वाले लोग यानी 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों के लिए सफेद और सिल्वर रंग शुभ माने जाते हैं. ये रंग मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मददगार माने जाते हैं.

मूलांक 3 वालों के लिए पीला और हल्का नारंगी रंग अच्छा माना जाता है. माना जाता है कि ये रंग ज्ञान, सम्मान और सामाजिक पहचान बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं.

मूलांक 4 से 6 वालों पर कैसे असर डालते हैं रंग

मूलांक 4 वाले लोग अक्सर अलग सोच और मजबूत व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं. इनके लिए नीला और ग्रे रंग शुभ माना जाता है. ये रंग फोकस और स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

मूलांक 5 वालों के लिए हरा रंग सबसे लकी माना जाता है. अंक ज्योतिष में इसे बुध ग्रह का रंग माना गया है, जो कम्युनिकेशन, बिजनेस और तेज दिमाग से जुड़ा होता है. ऐसे लोगों को अक्सर इंटरव्यू या महत्वपूर्ण मीटिंग में हरे रंग के शेड्स पहनने की सलाह दी जाती है.

मूलांक 6 वालों के लिए गुलाबी, क्रीम और हल्का नीला रंग शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि ये रंग आकर्षण, रिश्तों और लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़े लाभ दिला सकते हैं.

मूलांक 7 से 9 वालों के लिए कौन से रंग बन सकते हैं गेम चेंजर

मूलांक 7 वाले लोग गहरे विचारों और आध्यात्मिक सोच वाले माने जाते हैं. इनके लिए सफेद, हल्का पीला और आसमानी रंग सकारात्मक माने जाते हैं. ये रंग मानसिक स्पष्टता और शांति बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

मूलांक 8 वालों के लिए काला, डार्क ब्लू और पर्पल रंग शुभ माने जाते हैं. माना जाता है कि ये रंग मेहनत का सही फल और करियर में स्थिरता दिलाने में सहायक हो सकते हैं.

मूलांक 9 वालों के लिए लाल और मैरून रंग सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं. ये रंग ऊर्जा, साहस और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने से जोड़े जाते हैं. कई लोग महत्वपूर्ण कामों में सफलता पाने के लिए इन रंगों का इस्तेमाल करते हैं.

क्यों बढ़ रहा है लकी कलर ट्रेंड?

पिछले कुछ वर्षों में फैशन और ज्योतिष का मेल तेजी से बढ़ा है. लोग अब सिर्फ ट्रेंड देखकर कपड़े नहीं चुन रहे, बल्कि ऐसे रंग भी पहनना चाहते हैं जो उन्हें मानसिक रूप से मजबूत महसूस कराएं. खासकर नौकरी, बिजनेस और रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में लोग छोटे-छोटे बदलावों को भी महत्व देने लगे हैं. हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि सिर्फ रंग बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन सही रंग आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच जरूर बढ़ा सकते हैं. और कई बार यही छोटी चीजें बड़े फैसलों में फर्क पैदा कर देती हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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