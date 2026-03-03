FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SA vs NZ Semi-Final Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें सेमीफाइनल में कैसी रहेगी कोलकाता की पिच

SA vs NZ Semi-Final Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें सेमीफाइनल में कैसी रहेगी कोलकाता की पिच

Holi Movies: बॉक्स ऑफिस पर चढ़ा होली का खुमार! ‘बच्चन पांडे’ से ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ तक; इन फिल्मों के साथ मनाएं त्योहार

बॉक्स ऑफिस पर चढ़ा होली का खुमार! ‘बच्चन पांडे’ से ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ तक; इन फिल्मों के साथ मनाएं त्योहार

Chandra Grahan 2026: आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा ‘ग्रहण लगा चांद’

आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा ‘ग्रहण लगा चांद’

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव

ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव

Holi 2026 Bollywood: पिया के रंग में रंगेंगी बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हनें, शादी बाद ससुराल में फर्स्ट होली मनाएंगे ये 5 कपल्स

पिया के रंग में रंगेंगी बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हनें, शादी बाद ससुराल में फर्स्ट होली मनाएंगे ये 5 कपल्स

Chandra Grahan 2026: गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष

गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

क्या सांसों से भी कंट्रोल हो सकता है बढ़ा ब्लड प्रेशर? रिलैक्सेशन मोड से सिस्टोलिक बीपी जानिए कैसे होता है कम

अनियंत्रित ब्लड प्रेशर अक्सर बिना लक्षण के बढ़ता है. यही वजह है कि इसे “साइलेंट किलर” कहा जाता है. शोध बताते हैं कि लंबे समय तक बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हृदय, मस्तिष्क, किडनी और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है. लेकिन आप बढ़े ब्लड प्रेशर को अपनी सांसों के जरिए भी कम कर सकते हैं, जानिए कैसे?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 03, 2026, 01:47 PM IST

क्या सांसों से भी कंट्रोल हो सकता है बढ़ा ब्लड प्रेशर? रिलैक्सेशन मोड से सिस्टोलिक बीपी जानिए कैसे होता है कम

Can breathing also control high blood pressure?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हाई ब्लड प्रेशर अब केवल बुज़ुर्गों की समस्या नहीं रह गया है. बदलती जीवनशैली, तनाव, अनियमित नींद और प्रोसेस्ड भोजन के कारण बड़ी संख्या में युवा भी इससे प्रभावित हो रहे हैं. अमेरिकी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट Dr. Sanjay Bhojraj ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो में अचानक बढ़े ब्लड प्रेशर को शांत करने की एक सरल तकनीक साझा की. उनके अनुसार यह तरीका दवा का विकल्प नहीं है, लेकिन तनाव से जुड़े अस्थायी ब्लड प्रेशर वृद्धि को कम करने में सहायक हो सकता है. इसमें केवल नियंत्रित श्वास का अभ्यास शामिल है.

4-6-8 ब्रीदिंग: कैसे करें यह तकनीक?

डॉ. भोजराज के अनुसार, यदि अचानक बीपी बढ़ा हुआ महसूस हो, तो सबसे पहले शांत बैठें. नाक से लगभग 4 सेकंड तक गहरी सांस लें. फिर 6 से 8 सेकंड तक धीरे-धीरे सांस छोड़ें. इस चक्र को करीब 2 मिनट तक दोहराएं. उनका कहना है कि यह अभ्यास शरीर को “रिलैक्सेशन मोड” में लाने में मदद करता है. कई क्लिनिकल अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित धीमी और गहरी सांस लेने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर औसतन 5–10 mmHg तक कम हो सकता है.

विज्ञान क्या कहता है: सांस और ब्लड प्रेशर का संबंध

धीरे और लंबा श्वास छोड़ना वेगस नर्व की सक्रियता बढ़ाता है. इससे पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है, जो शरीर को शांत अवस्था में ले जाता है. जब तनाव कम होता है, तो रक्त वाहिकाएं थोड़ी शिथिल हो जाती हैं. इससे धमनियों में प्रतिरोध घटता है और सिस्टोलिकब्लड प्रेशर कम हो सकता है. सिस्टोलिक दबाव वह दबाव है जो दिल की धड़कन के समय धमनियों पर पड़ता है.

दवा का विकल्प नहीं, पूरक उपाय

विशेषज्ञ यह स्पष्ट करते हैं कि यह तकनीक केवल तत्काल राहत या तनाव-जनित वृद्धि में सहायक है. यदि किसी व्यक्ति को लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसे नियमित जांच और चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता होती है. दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह बंद करना जोखिम भरा हो सकता है. जीवनशैली में बदलाव जैसे कम नमक, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं.

छोटी आदत, बड़ा असर

तेज़ रफ्तार जीवन में कई बार हमारा शरीर तनाव का शिकार हो जाता है. ऐसे में कुछ मिनट का सचेत श्वास अभ्यास तत्काल राहत दे सकता है. हालांकि, स्थायी समाधान के लिए चिकित्सा परामर्श, नियमित मॉनिटरिंग और संतुलित जीवनशैली ही सबसे सुरक्षित रास्ता है. ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज न करें. कभी-कभी दो मिनट की सजग सांस, लंबी स्वास्थ्य यात्रा की शुरुआत बन सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव
ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव
Holi 2026 Bollywood: पिया के रंग में रंगेंगी बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हनें, शादी बाद ससुराल में फर्स्ट होली मनाएंगे ये 5 कपल्स
पिया के रंग में रंगेंगी बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हनें, शादी बाद ससुराल में फर्स्ट होली मनाएंगे ये 5 कपल्स
Chandra Grahan 2026: गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
इस खास वजह से अनुष्का ने जल्दी रचाई थी विराट कोहली से शादी, सालों बाद अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा
इस खास वजह से अनुष्का ने जल्दी रचाई थी विराट कोहली से शादी, सालों बाद अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा
दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं? जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं? जानें किस नंबर पर आता है भारत
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 3 March: आज कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का राशिफल
आज कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार
Holika Dahan Ritual: उबटन की मैल होलिका में को क्यों जलाते हैं लोग? जानिए होलिका से जुड़ी अनोखी मान्यताएं और परंपराएं
उबटन की मैल होलिका में को क्यों जलाते हैं लोग? जानिए होलिका से जुड़ी ये अनोखी मान्यताएं और परंपराएं
Holika Rakh Upay: होलिका की राख से कर लें आज ये अचूक उपाय, कलह-अशांति होगी दूर और बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस
होलिका की राख से कर लें आज ये अचूक उपाय, कलह-अशांति होगी दूर और बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस
March Festival List 2026: मार्च महीने में होली से लेकर नवरात्रि-रामनवमी तक कौन-कौन से त्योहार पड़ रहे हैं, यहां देखें पूरा त्योहारी कलेंडर
मार्च महीने में होली से लेकर नवरात्रि-रामनवमी तक कौन-कौन से त्योहार पड़ रहे हैं, यहां देखें पूरा त्योहारी कलेंडर
MORE
Advertisement