क्या सांसों से भी कंट्रोल हो सकता है बढ़ा ब्लड प्रेशर? रिलैक्सेशन मोड से सिस्टोलिक बीपी जानिए कैसे होता है कम

अनियंत्रित ब्लड प्रेशर अक्सर बिना लक्षण के बढ़ता है. यही वजह है कि इसे “साइलेंट किलर” कहा जाता है. शोध बताते हैं कि लंबे समय तक बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हृदय, मस्तिष्क, किडनी और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है. लेकिन आप बढ़े ब्लड प्रेशर को अपनी सांसों के जरिए भी कम कर सकते हैं, जानिए कैसे?

हाई ब्लड प्रेशर अब केवल बुज़ुर्गों की समस्या नहीं रह गया है. बदलती जीवनशैली, तनाव, अनियमित नींद और प्रोसेस्ड भोजन के कारण बड़ी संख्या में युवा भी इससे प्रभावित हो रहे हैं. अमेरिकी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट Dr. Sanjay Bhojraj ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो में अचानक बढ़े ब्लड प्रेशर को शांत करने की एक सरल तकनीक साझा की. उनके अनुसार यह तरीका दवा का विकल्प नहीं है, लेकिन तनाव से जुड़े अस्थायी ब्लड प्रेशर वृद्धि को कम करने में सहायक हो सकता है. इसमें केवल नियंत्रित श्वास का अभ्यास शामिल है.

4-6-8 ब्रीदिंग: कैसे करें यह तकनीक?

डॉ. भोजराज के अनुसार, यदि अचानक बीपी बढ़ा हुआ महसूस हो, तो सबसे पहले शांत बैठें. नाक से लगभग 4 सेकंड तक गहरी सांस लें. फिर 6 से 8 सेकंड तक धीरे-धीरे सांस छोड़ें. इस चक्र को करीब 2 मिनट तक दोहराएं. उनका कहना है कि यह अभ्यास शरीर को “रिलैक्सेशन मोड” में लाने में मदद करता है. कई क्लिनिकल अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित धीमी और गहरी सांस लेने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर औसतन 5–10 mmHg तक कम हो सकता है.

विज्ञान क्या कहता है: सांस और ब्लड प्रेशर का संबंध

धीरे और लंबा श्वास छोड़ना वेगस नर्व की सक्रियता बढ़ाता है. इससे पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है, जो शरीर को शांत अवस्था में ले जाता है. जब तनाव कम होता है, तो रक्त वाहिकाएं थोड़ी शिथिल हो जाती हैं. इससे धमनियों में प्रतिरोध घटता है और सिस्टोलिकब्लड प्रेशर कम हो सकता है. सिस्टोलिक दबाव वह दबाव है जो दिल की धड़कन के समय धमनियों पर पड़ता है.

दवा का विकल्प नहीं, पूरक उपाय

विशेषज्ञ यह स्पष्ट करते हैं कि यह तकनीक केवल तत्काल राहत या तनाव-जनित वृद्धि में सहायक है. यदि किसी व्यक्ति को लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसे नियमित जांच और चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता होती है. दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह बंद करना जोखिम भरा हो सकता है. जीवनशैली में बदलाव जैसे कम नमक, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं.

छोटी आदत, बड़ा असर

तेज़ रफ्तार जीवन में कई बार हमारा शरीर तनाव का शिकार हो जाता है. ऐसे में कुछ मिनट का सचेत श्वास अभ्यास तत्काल राहत दे सकता है. हालांकि, स्थायी समाधान के लिए चिकित्सा परामर्श, नियमित मॉनिटरिंग और संतुलित जीवनशैली ही सबसे सुरक्षित रास्ता है. ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज न करें. कभी-कभी दो मिनट की सजग सांस, लंबी स्वास्थ्य यात्रा की शुरुआत बन सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से