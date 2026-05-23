क्या ऑक्सीजन की ओवरडोज से मौत हो सकती है? जानिए मालदीव में स्कूबा डाइविंग के दौरान 5 पर्यटकों के साथ क्या हुआ था

अब तक तो आप यही सुनते आएं होंगे की पानी में लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो जाती है क्योंकि लोग सांस नहीं ले पाते, लेकिन मालदीव में स्कूबा डाइविंग के दौरान 5 टूरिस्ट की मौत की वजह हैरान करने वाली थी, क्योंकि यहां सभी की मौत ऑक्सीजन के ओवरडोज के कारण हुई थी.

समुद्र की चमकती नीली दुनिया देखने का सपना कई लोग देखते हैं, लेकिन मालदीव में हुई एक दर्दनाक घटना ने इस रोमांच के पीछे छिपे खतरे को फिर सामने ला दिया है. 160 फीट की गहराई में गई एक स्कूबा डाइविंग टीम वापस सतह तक नहीं लौट पाई और पांच लोगों की मौत हो गई. अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, बल्कि उस अदृश्य खतरे का है जो गहरे पानी में इंसानी शरीर के साथ होने लगता है.

यह घटना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि शुरुआती जांच में “ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी” यानी शरीर में ऑक्सीजन की खतरनाक अधिकता को संभावित कारण माना जा रहा है. आम लोगों के लिए यह बात चौंकाने वाली हो सकती है कि जिस ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं, वही कभी-कभी मौत की वजह भी बन सकती है.

रोमांचक एडवेंचर कैसे बदल गया मौत के जाल में?

मालदीव के वावू एटोल क्षेत्र के पास कुछ अनुभवी गोताखोर पानी के भीतर मौजूद गुफाओं की खोज के लिए उतरे थे. टीम में समुद्री जीव विज्ञान से जुड़े लोग और पेशेवर डाइवर्स भी शामिल थे. बताया जा रहा है कि समूह करीब 160 फीट की गहराई तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए.

समुद्र की गहराई में हर 10 मीटर पर दबाव तेजी से बढ़ता है. ऐसे में सांस लेने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैसें शरीर पर अलग असर डालने लगती हैं. यही वजह है कि गहरी डाइविंग सिर्फ तैराकी नहीं, बल्कि एक हाई-रिस्क साइंस मानी जाती है.

ज्यादा ऑक्सीजन भी शरीर के लिए जहर बन सकती है

आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ऑक्सीजन जितनी ज्यादा मिले, उतना बेहतर है. लेकिन पानी के भीतर दबाव बढ़ने पर यही ऑक्सीजन शरीर के नर्वस सिस्टम पर हमला कर सकती है. विशेषज्ञों के मुताबिक, गहराई में ऑक्सीजन का दबाव बढ़ने से दिमाग अचानक प्रतिक्रिया देने लगता है.

इस स्थिति में चक्कर आना, नजर धुंधली होना, मांसपेशियों में झटके, घबराहट और अचानक दौरे पड़ने जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं. पानी के भीतर अगर किसी गोताखोर को दौरा पड़ जाए, तो कुछ सेकंड में स्थिति जानलेवा बन सकती है. यही वजह है कि प्रोफेशनल डाइवर्स हर गहराई के लिए अलग गैस मिश्रण और समय सीमा तय करते हैं. लेकिन छोटी सी गणना की गलती या शरीर की थकान भी बड़ा हादसा बन सकती है.

आम लोगों के लिए यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है

भारत समेत दुनिया भर में स्कूबा डाइविंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है. मालदीव, अंडमान, बाली और थाईलैंड जैसी जगहों पर हजारों लोग हर साल “डीप सी एक्सपीरियंस” के लिए जाते हैं. सोशल मीडिया ने इस ट्रेंड को और बढ़ाया है, जहां लोग एडवेंचर दिखाने के लिए ज्यादा गहराई तक जाने का दबाव महसूस करते हैं.

लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि स्कूबा डाइविंग सिर्फ तैराकी नहीं, बल्कि मेडिकल फिटनेस, मानसिक स्थिरता और तकनीकी समझ की भी मांग करती है. अगर किसी व्यक्ति को पहले से ब्लड प्रेशर, एंग्जायटी, सांस या दिल से जुड़ी समस्या हो, तो जोखिम कई गुना बढ़ सकता है.

गुफाओं में डाइविंग क्यों मानी जाती है सबसे खतरनाक?

ओपन वॉटर डाइविंग की तुलना में केव डाइविंग यानी पानी के भीतर गुफाओं में जाना कहीं ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है. वहां रोशनी सीमित होती है, रास्ते जटिल होते हैं और घबराहट की स्थिति में बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है.

एक और बड़ा खतरा यह है कि गुफाओं में अक्सर पानी का बहाव अनियमित होता है. अगर डाइवर की सांस तेज हो जाए या वह दिशा खो दे, तो ऑक्सीजन की खपत अचानक बढ़ सकती है. यही कारण है कि दुनिया भर में केव डाइविंग को केवल अत्यधिक प्रशिक्षित लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है.

यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, एक चेतावनी भी है

विशेषज्ञ मानते हैं कि एडवेंचर टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सुरक्षा को लेकर जागरूकता उतनी तेज नहीं बढ़ी. कई लोग इंस्टाग्राम रील्स और वायरल वीडियोज देखकर रोमांचक एक्टिविटीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जबकि उनके पीछे मौजूद वैज्ञानिक और मेडिकल जोखिमों को समझ ही नहीं पाते.

मालदीव की यह घटना याद दिलाती है कि प्रकृति जितनी खूबसूरत दिखती है, उतनी ही शक्तिशाली और खतरनाक भी हो सकती है. रोमांच जरूरी है, लेकिन शरीर की सीमाओं और सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करना कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत मांग सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.