FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
भारत के 50 सबसे गर्म शहरों में यूपी के 26 जिले, 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा, ऊपर से बिजली कटौती से जीना हुआ मुश्किल 

भारत के 50 सबसे गर्म शहरों में यूपी के 26 जिले, 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा, ऊपर से बिजली कटौती से जीना हुआ मुश्किल

Patriot OTT Release: कब और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी मोहनलाल-ममूटी की 'पैट्रियट'? नोट कर लें महेश नारायणन की पॉलिटिकल थ्रिलर की डेट

Patriot OTT Release: कब और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी मोहनलाल-ममूटी की 'पैट्रियट'? नोट कर लें महेश नारायणन की पॉलिटिकल थ्रिलर की डेट

Numerology: किस मूलांक के लिए कौन-सा करियर है बेस्ट? बर्थडेट से जानिए नौकरी करेगी सूट या बिजनेस के बनेंगे बादशाह

किस मूलांक के लिए कौन-सा करियर है बेस्ट? बर्थडेट से जानिए नौकरी करेगी सूट या बिजनेस के बनेंगे बादशाह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी

दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी

तेल सप्लाई में बदला गेम! भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा Crude Oil Supplier बना ये देश, देखें टॉप 5 की लिस्ट

तेल सप्लाई में बदला गेम! भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा Crude Oil Supplier बना ये देश, देखें टॉप 5 की लिस्ट

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

क्या ऑक्सीजन की ओवरडोज से मौत हो सकती है? जानिए मालदीव में स्कूबा डाइविंग के दौरान 5 पर्यटकों के साथ क्या हुआ था

अब तक तो आप यही सुनते आएं होंगे की पानी में लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो जाती है क्योंकि लोग सांस नहीं ले पाते, लेकिन मालदीव में स्कूबा डाइविंग के दौरान 5 टूरिस्ट की मौत की वजह हैरान करने वाली थी, क्योंकि यहां सभी की मौत ऑक्सीजन के ओवरडोज के कारण हुई थी.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : May 23, 2026, 11:50 AM IST

क्या ऑक्सीजन की ओवरडोज से मौत हो सकती है? जानिए मालदीव में स्कूबा डाइविंग के दौरान 5 पर्यटकों के साथ क्या हुआ था

ऑक्सीजन ओवरडोज से क्या जान जा सकती है?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

समुद्र की चमकती नीली दुनिया देखने का सपना कई लोग देखते हैं, लेकिन मालदीव में हुई एक दर्दनाक घटना ने इस रोमांच के पीछे छिपे खतरे को फिर सामने ला दिया है. 160 फीट की गहराई में गई एक स्कूबा डाइविंग टीम वापस सतह तक नहीं लौट पाई और पांच लोगों की मौत हो गई. अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, बल्कि उस अदृश्य खतरे का है जो गहरे पानी में इंसानी शरीर के साथ होने लगता है.

यह घटना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि शुरुआती जांच में “ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी” यानी शरीर में ऑक्सीजन की खतरनाक अधिकता को संभावित कारण माना जा रहा है. आम लोगों के लिए यह बात चौंकाने वाली हो सकती है कि जिस ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं, वही कभी-कभी मौत की वजह भी बन सकती है.

रोमांचक एडवेंचर कैसे बदल गया मौत के जाल में?

मालदीव के वावू एटोल क्षेत्र के पास कुछ अनुभवी गोताखोर पानी के भीतर मौजूद गुफाओं की खोज के लिए उतरे थे. टीम में समुद्री जीव विज्ञान से जुड़े लोग और पेशेवर डाइवर्स भी शामिल थे. बताया जा रहा है कि समूह करीब 160 फीट की गहराई तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए.

समुद्र की गहराई में हर 10 मीटर पर दबाव तेजी से बढ़ता है. ऐसे में सांस लेने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैसें शरीर पर अलग असर डालने लगती हैं. यही वजह है कि गहरी डाइविंग सिर्फ तैराकी नहीं, बल्कि एक हाई-रिस्क साइंस मानी जाती है.

ज्यादा ऑक्सीजन भी शरीर के लिए जहर बन सकती है

आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ऑक्सीजन जितनी ज्यादा मिले, उतना बेहतर है. लेकिन पानी के भीतर दबाव बढ़ने पर यही ऑक्सीजन शरीर के नर्वस सिस्टम पर हमला कर सकती है. विशेषज्ञों के मुताबिक, गहराई में ऑक्सीजन का दबाव बढ़ने से दिमाग अचानक प्रतिक्रिया देने लगता है.

इस स्थिति में चक्कर आना, नजर धुंधली होना, मांसपेशियों में झटके, घबराहट और अचानक दौरे पड़ने जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं. पानी के भीतर अगर किसी गोताखोर को दौरा पड़ जाए, तो कुछ सेकंड में स्थिति जानलेवा बन सकती है. यही वजह है कि प्रोफेशनल डाइवर्स हर गहराई के लिए अलग गैस मिश्रण और समय सीमा तय करते हैं. लेकिन छोटी सी गणना की गलती या शरीर की थकान भी बड़ा हादसा बन सकती है.

आम लोगों के लिए यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है

भारत समेत दुनिया भर में स्कूबा डाइविंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है. मालदीव, अंडमान, बाली और थाईलैंड जैसी जगहों पर हजारों लोग हर साल “डीप सी एक्सपीरियंस” के लिए जाते हैं. सोशल मीडिया ने इस ट्रेंड को और बढ़ाया है, जहां लोग एडवेंचर दिखाने के लिए ज्यादा गहराई तक जाने का दबाव महसूस करते हैं.

लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि स्कूबा डाइविंग सिर्फ तैराकी नहीं, बल्कि मेडिकल फिटनेस, मानसिक स्थिरता और तकनीकी समझ की भी मांग करती है. अगर किसी व्यक्ति को पहले से ब्लड प्रेशर, एंग्जायटी, सांस या दिल से जुड़ी समस्या हो, तो जोखिम कई गुना बढ़ सकता है.

गुफाओं में डाइविंग क्यों मानी जाती है सबसे खतरनाक?

ओपन वॉटर डाइविंग की तुलना में केव डाइविंग यानी पानी के भीतर गुफाओं में जाना कहीं ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है. वहां रोशनी सीमित होती है, रास्ते जटिल होते हैं और घबराहट की स्थिति में बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है.

एक और बड़ा खतरा यह है कि गुफाओं में अक्सर पानी का बहाव अनियमित होता है. अगर डाइवर की सांस तेज हो जाए या वह दिशा खो दे, तो ऑक्सीजन की खपत अचानक बढ़ सकती है. यही कारण है कि दुनिया भर में केव डाइविंग को केवल अत्यधिक प्रशिक्षित लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है.

यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, एक चेतावनी भी है

विशेषज्ञ मानते हैं कि एडवेंचर टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सुरक्षा को लेकर जागरूकता उतनी तेज नहीं बढ़ी. कई लोग इंस्टाग्राम रील्स और वायरल वीडियोज देखकर रोमांचक एक्टिविटीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जबकि उनके पीछे मौजूद वैज्ञानिक और मेडिकल जोखिमों को समझ ही नहीं पाते.

मालदीव की यह घटना याद दिलाती है कि प्रकृति जितनी खूबसूरत दिखती है, उतनी ही शक्तिशाली और खतरनाक भी हो सकती है. रोमांच जरूरी है, लेकिन शरीर की सीमाओं और सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करना कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत मांग सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी
दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी
तेल सप्लाई में बदला गेम! भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा Crude Oil Supplier बना ये देश, देखें टॉप 5 की लिस्ट
तेल सप्लाई में बदला गेम! भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा Crude Oil Supplier बना ये देश, देखें टॉप 5 की लिस्ट
भारत का Mango Powerhouse है यह राज्य, यहां होती है आम की सबसे ज्यादा किस्मों की खेती
भारत का Mango Powerhouse है यह राज्य, यहां होती है आम की सबसे ज्यादा किस्मों की खेती
Left या Right Nostril? कौन-सा नॉस्ट्रिल है एक्टिव, सांस से पता चलेगा आपका मूड और माइंडसेट
Left या Right Nostril? कौन-सा नॉस्ट्रिल है एक्टिव, सांस से पता चलेगा आपका मूड और माइंडसेट
MORE
Advertisement
धर्म
Ganga Dussehra 2026 Date: इस दिन है गंगा दशहरा, जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
इस दिन है गंगा दशहरा, जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Numerology: हर किसी के फेवरेट होते हैं इस मूलांक के लोग, जानें इनकी ताकत, खूबियां और कमजोरियां
हर किसी के फेवरेट होते हैं इस मूलांक के लोग, जानें इनकी ताकत, खूबियां और कमजोरियां
Today Horoscope 21 May 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल 
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Vastu Tips: दरवाजे पर गीला तौलिया या कपड़े टांगने से लगता है राहु दोष, घर में अट्रैक्ट होती नेगेटिव एनर्जी
दरवाजे पर गीला तौलिया या कपड़े टांगने से लगता है राहु दोष, घर में अट्रैक्ट होती नेगेटिव एनर्जी
नीम करौली बाबा की ये 7 बातें गांठ बांध लें, तिजोरियां भरती रहेंगी और बाधाएं हटती रहेंगी
नीम करौली बाबा की ये 7 बातें गांठ बांध लें, तिजोरियां भरती रहेंगी और बाधाएं हटती रहेंगी
MORE
Advertisement