रोज 30 मिनट ऐसे ट्रे़डमील पर चलने से शरीर में जमी चर्बी पिघल जाएगी, ये रहा फिटनेस एक्सपर्ट का क्विक वेट लॉस फॉर्मूला

लाइफस्टाइल

अगर आपको तेजी से वेट कम करना है आपको एक्सरसाइज का सही तरीका पता होना जरूरी है. आज आपको फिटनेस एक्सपर्ट का वो क्विक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जिससे आप तेजी से अपना वजन कम कर सकते हैं वह भी केवल 30 मिनट रोज ट्रे़डमील पर चल के.

ऋतु सिंह

Updated : Feb 28, 2026, 03:39 PM IST

Incline walking benefits

सुबह जिम में पसीना बहाने के बाद भी जब वजन मशीन का नंबर नहीं बदलता तो निराशा होना स्वाभाविक है. कई लोग घंटों वॉक या कार्डियो करते हैं, लेकिन रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता क्योंकि सही तरीका उन्हें पता ही नहीं होता है.फिटनेस विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ चलना ही काफी नहीं है, बल्कि कैसे चलना है, यह ज्यादा मायने रखता है. यहीं पर इंक्लाइन ट्रेडमिल वॉक गेम चेंजर बन सकती है.

अगर आप 30 दिनों तक रोज़ाना 30 मिनट ढलान पर चलते हैं, तो शरीर की चर्बी में स्पष्ट कमी दिख सकती है. हालांकि, यह परिणाम व्यक्ति की डाइट, मेटाबॉलिज्म और लाइफस्टाइल पर भी निर्भर करता है.

इंक्लाइन ट्रेडमिल वॉक क्या है?

इंक्लाइन वॉक का मतलब है ट्रेडमिल को इस तरह सेट करना कि आप समतल जमीन की बजाय हल्की चढ़ाई पर चल रहे हों. यह एक लो-इम्पैक्ट लेकिन हाई-इंटेंसिटी कार्डियो वर्कआउट है. स्पोर्ट्स फिजिशियन डॉ. आरव मेहता, जो मेटाबॉलिक फिटनेस पर काम करते हैं, बताते हैं,कि “Incline walking शरीर की बड़ी मांसपेशियों को एक साथ सक्रिय करती है. इससे कैलोरी खर्च बढ़ता है और फैट ऑक्सिडेशन तेज होता है. लेकिन इसे धीरे-धीरे शुरू करना जरूरी है, खासकर यदि किसी को घुटनों या कमर की समस्या हो.”

इंक्लाइन ट्रेडमिल पर चलने के वैज्ञानिक फायदे

अधिक कैलोरी बर्न- ढलान पर चलने से शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे सामान्य वॉक की तुलना में अधिक कैलोरी खर्च होती है.

निचले हिस्से की टोनिंग- यह कूल्हों, जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियों को सक्रिय करती है. नियमित अभ्यास से इन हिस्सों में टोनिंग दिख सकती है.

हृदय स्वास्थ्य में सुधार- इंक्लाइन वॉक से हार्ट रेट नियंत्रित तरीके से बढ़ती है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और कार्डियोवस्कुलर फिटनेस में सुधार आता है.

कोर मसल्स मजबूत- ढलान पर चलते समय शरीर संतुलन बनाए रखता है. इससे कोर मसल्स सक्रिय होती हैं और एब्डॉमिनल क्षेत्र मजबूत होता है.

स्टेमिना में वृद्धि- नियमित अभ्यास से सहनशक्ति बढ़ती है. यह उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जो दौड़ नहीं सकते लेकिन वजन घटाना चाहते हैं.

30 मिनट का सुरक्षित इंक्लाइन वॉक रूटीन

विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआत में धीरे-धीरे इंक्लाइन बढ़ाना चाहिए. 1 से शुरू करते हुए 3 तक आएं और स्पीड भी 3km/h ही रखें. पहले 5 मिनट ही चलें और फिर अगले 5–7 मिनट इंक्लाइन 5–7, स्पीड 3.5 km/h कर दें. फिर अगले 5 मिनट इंक्लाइन 8–9, स्पीड 3.8 km/h कर दें. इसके बाद अगले 5 मिनट इंक्लाइन 10–11 करके स्पीड 4 km/h और फिर अंतिम 5–8 मिनट धीरे-धीरे इंक्लाइन भी कम करें और स्पीड कम करें. यह पैटर्न शरीर को झटका दिए बिना फैट बर्निंग को बढ़ाता है.

किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

  1. गंभीर घुटने या स्पाइन की समस्या वाले लोग
  2. अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर के मरीज
  3. हार्ट डिजीज से पीड़ित व्यक्ति
  4. ऐसे मामलों में डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

क्या 30 दिनों में फर्क दिखेगा?

अगर डाइट संतुलित हो, नींद पूरी हो और नियमितता बनी रहे, तो 3–4 हफ्तों में शरीर की बनावट में बदलाव दिख सकता है. हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि स्थायी परिणाम के लिए इसे लंबे समय तक अपनाना जरूरी है. इंक्लाइन ट्रेडमिल वॉक वजन घटाने का जादुई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन यह एक प्रभावी और सुरक्षित कार्डियो विकल्प है.
यह शरीर की चर्बी कम करने, स्टेमिना बढ़ाने और मांसपेशियों को टोन करने में मदद कर सकती है. सबसे जरूरी है निरंतरता, संतुलित आहार और अपने शरीर की सीमाओं को समझना. 

