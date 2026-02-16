FacebookTwitterYoutubeInstagram
Pradosh Vrat 2026: 4 मार्च से 2 अप्रैल, जानिए चैत्र महीने में कब-कब है प्रदोष व्रत? नोट कर लें सही डेट 

Team India Super 8 Schedule: सुपर-8 में कब, कहां और किसके खिलाफ खेलेगी टीम इंडिया? देखें कैसा है शेड्यूल

Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने इस तारीख तक दी राहत, जानें क्या लगाई शर्तें

Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान

Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी

दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

WHO Warning: 2050 तक हर 4 में से 1 व्यक्ति को सुनने की समस्या, जानिए क्यों कान की बीमारी बन रही साइलेंट महामारी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले सालों में सुनने की क्षमता तेजी के कम होने वाली है और ये दुनिया में एक साइलेंट महामारी का रूप लेगा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 16, 2026, 02:27 PM IST

Why problem of hearing is becoming the world's silent epidemic?

WHO की पहली “World Report on Hearing” के अनुसार 2050 तक दुनिया का हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की सुनने की समस्या से प्रभावित हो सकता है.यह समस्या सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि बच्चों और युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही है.

WHO का आंकड़ा है कि दुनिया में हर 5 में से 1 व्यक्ति श्रवण हानि से पीड़ित है और लगभग 80% मामले निम्न और मध्यम आय वाले देशों में दर्ज हुए हैं. मुख्य कारण विशेषज्ञ डॉक्टरों, जांच सुविधाओं और जागरूकता की कमी, समय पर जांच और इलाज न होने से यह समस्या स्थायी विकलांगता में बदल सकती है. इससे अलावा इन देशों में टेक जागरूकता की कमी भी वजह बन रही है. 

सुनने की क्षमता घटने के मुख्य कारण

WHO और वैश्विक अध्ययनों के अनुसार, श्रवण हानि के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं और अगर समय रहते इन पर काबू नहीं पाया गया तो जल्दी है दुनिया में ज्यादातर लोगों को सुनने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

1. संक्रामक रोग

कान का संक्रमण, मैनिंजाइटिस, खसरा और अन्य बीमारियां सुनने की क्षमता को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं.

2. आनुवंशिक कारण

कुछ लोगों में जन्म से ही श्रवण क्षमता कमजोर होती है, जो समय के साथ बढ़ सकती है.

3. ध्वनि प्रदूषण और तेज आवाज़

  1. ट्रैफिक शोर
  2. फैक्ट्रियों का शोर
  3. लाउड म्यूजिक और इयरफोन

लंबे समय तक तेज आवाज़ में रहने से कान की नसें स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं.

4. हेडफोन और स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग

संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 12 से 35 वर्ष के एक अरब से अधिक युवा तेज़ आवाज़ में हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भविष्य में गंभीर श्रवण संकट पैदा कर सकता है.

5. अस्वस्थ जीवन शैली

धूम्रपान, उच्च रक्तचाप और खराब आहार भी सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं. बच्चों में रोकथाम संभव होगी लेकिन युवाओं में खतरा ज्यादा होगा

WHO के अनुसार बच्चों में लगभग 60% श्रवण समस्याओं को रोका जा सकता है. जैसे समय पर टीकाकरण, बेहतर मातृ एवं शिशु देखभाल, कान के संक्रमण का जल्दी इलाज लेकिन युवाओं में सबसे बड़ा खतरा तेज़ संगीत और हेडफोन का उपयोग है और कई बार तनाव का हद से ज्यादा बढ़ना भी टिनिटस को जन्म देता है.

सुनने की क्षमता काम होने का सामाजिक और मानसिक प्रभाव

सुनने की समस्या सिर्फ कान तक सीमित नहीं है, इसके गंभीर सामाजिक और मानसिक परिणाम हो सकते हैं- जैसे इससे शिक्षा में बाधा आ सकती है, वहीं रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं और इससे सोशल लाइफ खराब होगी. वहीं अवसाद और मानसिक तनाव के साथ बातचीत करने में भी दिक्कतें आएंगी. इसलिए WHO इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की बड़ी चुनौती मानता है.

2050 का डरावना अनुमान

WHO चेतावनी देता है कि यदि अभी कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक हर चार में से एक व्यक्ति कम सुनने की बीमारी से पीड़ित हो सकता है.यह स्थिति दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों पर भारी दबाव डाल सकती है.

 कैसे बचा जा सकता है श्रवण समस्या से?

  1. तेज़ आवाज़ से बचें
  2. हेडफोन की आवाज़ कम रखें और समय सीमित करें
  3. बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाएं
  4. कान में दर्द या संक्रमण होने पर तुरंत डॉक्टर दिखाएं
  5. नियमित श्रवण जांच करवाएं
  6. ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाएं

सुनने की समस्या एक आने वाली वैश्विक महामारी

WHO की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि श्रवण हानि आने वाले दशकों में एक बड़ी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती बन सकती है. समय पर रोकथाम, तकनीकी समाधान और स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार से लाखों लोगों को स्थायी विकलांगता से बचाया जा सकता है. सुनना सिर्फ एक क्षमता नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता का आधार है.

