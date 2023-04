Hearing Loss: कान में शोर या भनभनाहट कहीं टिनिटस तो नहीं, नसों को सूखने से सुनने की क्षमता होती जाती है कम

Tinnitus Symptoms

डीएनए हिंदीः बिना किसी बाहरी शोर के बाद भी कान में बजना असल में नसों की दिक्कत होती है. जब कान की नसें सूखने लगती हैं तो कान के अंदर एक शोर, भनभहाहट या घंटी बजने जैसा सुनाई देता है, इन चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये टिनिटस नामक कान की गंभीर बीमारी का संकेत है.

टिनिटस तब होता है जब एक या दोनों कानों में बिना किसी कारण शोर होने लगे. टिनिटस के कारण हियरिंग लॉस तेजी से होने लगता है. टिनिटस एक आम समस्या है जिसमें एक व्यक्ति के कानों में लगातार सीटी बजने, गर्जन की आवाज या भनभनाहट का अनुभव करता है. यह ध्वनि नरम, तेज, कम या बहुत अधिक हो सकती है. शुरुआत में यह स्थिति ज्यादा प्रभावित नहीं करती है, लेकिन इलाज न हो तो ये काफी गंभीर हो सकती है.

टिनिटस का कारण- What Is Tinnitus Causes:

साइनस इन्फेक्शन

कान का इन्फेक्शन

मैल जमा होने से कान का बंद होना

मैनीएरेज़ रोग (Meniere's disease)

लगातार शोर भरी आवाजों के बीच रहना.

सिर या फिर गर्दन की चोट

VIII कपाल तंत्रिका (VII cranial nerve) को असर करने वाला ट्यूमर

दवाओं का साइड इफेक्ट

हाइपोथाइरॉएडिज़्म (hypothyroidism),

हाई बीपी,

मधुमेह,

एनीमिया (anaemia)

दिल की बीमारी.

अत्यधिक तनाव



टिनिटस के लक्षण- Symptoms Of Tinnitus:

गर्जना, फुफकार या भनभनाहट कान में महसूस होना.

सुनाई देना कम होते जाना.

गूंज या सीटी बजने जैसा महसूस होना.

शोर बहुत लंबे समय तक महसूस हो सकता है.

कान से दर्द या कान बहने की समस्या.

चक्कर आना.

टिनिटस का इलाज- Treatment Of Tinnitus:

टिनिटस की वजह से कान के संक्रमण के मामले में, हाइड्रोकार्टिसोन लेस्ड ईयर ड्रॉप्स से संक्रमण का इलाज होता है. टिनिटस दांतों में विकास के कारण भी हो सकता है जिसे टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट सिंड्रोम कहते है. ऐसे में ऑर्थोडॉन्टिस्ट के पास भेजा जा सकता है.

टिनिटस में क्या नहीं खाना चाहिए?

अचार, पनीर, चटनी, तीखा भोजन, तैलीय मसालेदार भोजन, अधिक नमक, कोल्डड्रिंक्स, फास्टफूड, जंक फ़ूड, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, शराब और स्मोकिंग से दूरी बना लें.

क्या टिनिटस का इलाज संभव है?

टिनिटस के लिए कोई इलाज नहीं है, क्योंकि विकार एक अंतर्निहित स्थिति का संकेत है. टिनिटस के शोर को कम करने के लिए मेडिटेशन और भ्रामरी प्रणायाम काम आता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।)

