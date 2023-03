Brown And White Egg: ब्राउन या व्हाइट कौन सा अंडा है ज्यादा पौष्टिक, जानें क्या कहते हैं वैज्ञानिक

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: अंडा (Egg) प्रोटीन का एक अच्छा स्त्रोत होता है. इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है. अंडों (Egg) में प्रोटीन के साथ-साथ कैल्शियम, विटामिन भी मौजूद होते हैं. कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है. एक 50 ग्राम के सामान्य अंडे (Egg) में लगभग 78 कैलोरी पाई जाती है. एक अंडे (Egg) में 6 ग्राम के लगभग प्रोटीन होता है तो वहीं इसमें 0.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट साथ ही 4.7 ग्राम फैट होता है. अंडे (Egg) में 0.8mg आयरन, 0.6mg जिंक, 23.5mg फोलेट, 15.4mg सेलेनियम, 147 mg कोलीन, 0.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 और 80 माइक्रोग्राम विटामिन A मौजूद होता है. एक सामान्य अंडे में ये सभी चीजें पाई जाती है. हालांकि अंडे (Egg) के वजन और मुर्गी के नस्ल के आधार पर इसमें अंतर हो सकता है.

ब्राउन और सफेद अंडा (Brown And White Egg)

सभी प्रकार के अंडे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं. हालांकि बाजार में दो रंगों के अंडे (Brown And White Egg) देखने को मिलते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में से कौन से रंग के अंडे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं. वैसे ज्यादातर ब्राउन और सफेद अंडों में से ब्राउन (Brown And White Egg) अंडों को ज्यादा फायदेमंद माना जात है लेकिन वैज्ञानिकों के कई रिसर्च में इस बात की पुष्टी नहीं की गई है. दरअसल, अंडे के रंग (Brown And White Egg) का उसके कम या ज्यादा पौष्टिक होने से कोई भी संबंध नहीं होता है. अंडे (Egg) का रंग मुर्गी की नस्ल और उसके द्वारा पैदा किए जाने वाले पिगमेंट पर निर्भर करता है.

ब्राउन और सफेद अंडे में नहीं होता कोई अंतर (Brown And White Egg)

सफेद और ब्राउन अंडों में सिर्फ रंग का ही अंतर होता है. इसके खोल में रंग का अंंतर होता है इसके अलावा अंडे के पोषक तत्वों और गुणवत्ता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है. हालांकि कई लोग ब्राउन अंडे के महंगे होने की वजह से इसे ज्यादा पोष्टिक मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है. यह दोनों ही अंडे एक जैसे होते हैं हालांकि मुर्गी की नस्ल और उसके पालन के हिसाब से अंडे की गुणवत्ता में अंतर हो सकता है.

