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भेड़ की ऊन से जुड़ेंगी टूटी हड्डियां! फ्रैक्चर रिकवरी होगी तेज, जानिए इससे और क्या फायदे मिलेंगे

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भेड़ की ऊन से जुड़ेंगी टूटी हड्डियां! फ्रैक्चर रिकवरी होगी तेज, जानिए इससे और क्या फायदे मिलेंगे

Sheep wool bone healing:अब तक भेड़ की ऊन का इस्तेमाल सिर्फ कंबल, स्वेटर और गर्म कपड़ों तक सीमित माना जाता था. लेकिन अब यही ऊन मेडिकल साइंस में एक बड़ी क्रांति ला सकती है. वैज्ञानिकों ने ऐसा तरीका खोज निकाला है, जिससे टूटी हड्डियों को जोड़ना भविष्य में पहले से आसान और सस्ता हो सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 25, 2026, 05:56 AM IST

भेड़ की ऊन से जुड़ेंगी टूटी हड्डियां! फ्रैक्चर रिकवरी होगी तेज, जानिए इससे और क्या फायदे मिलेंगे

Now, wool will mend your broken bones. (Photo AI)

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लंदन के वैज्ञानिकों ने भेड़ की ऊन से मिलने वाले केराटिन प्रोटीन से ऐसी झिल्ली तैयार की है, जो टूटी हड्डियों को जोड़ने में मदद कर सकती है. लैब और जानवरों पर हुए शुरुआती परीक्षण सफल रहे हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य में यह तकनीक हड्डियों के इलाज को सस्ता, मजबूत और ज्यादा प्रभावी बना सकती है.

बता दें कि लंदन के किंग्स कॉलेज के वैज्ञानिकों ने भेड़ की ऊन में पाए जाने वाले एक खास प्रोटीन ‘केराटिन’ से ऐसी झिल्ली तैयार की है, जो नई हड्डी बनने में मदद कर सकती है. शुरुआती परीक्षणों में इसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे हैं. यही वजह है कि इस रिसर्च को दुनिया भर में मेडिकल साइंस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

ऊन का बेकार हिस्सा अब बन सकता है इलाज का सहारा

आमतौर पर भेड़ की ऊन का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल के बाद बेकार मानकर फेंक दिया जाता है. लेकिन इस नई रिसर्च ने उसी बेकार ऊन को मेडिकल ट्रीटमेंट से जोड़ दिया है. वैज्ञानिकों ने ऊन से मिलने वाले केराटिन प्रोटीन को प्रोसेस करके एक पतली बायो-मेम्ब्रेन तैयार की. खास बात यह है कि यही प्रोटीन इंसानी बालों और नाखूनों में भी पाया जाता है. यानी शरीर इसे आसानी से स्वीकार कर सकता है. अगर यह तकनीक इंसानों पर भी सफल रहती है, तो भविष्य में हड्डियों के इलाज की लागत कम करने में भी मदद मिल सकती है.

लैब टेस्ट में तेजी से बढ़ने लगीं नई बोन सेल्स

शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने सबसे पहले लैब में मानव हड्डी कोशिकाओं पर इसका परीक्षण किया. रिजल्ट देखकर रिसर्च टीम भी हैरान रह गई. पता चला कि बोन सेल्स केराटिन झिल्ली से आसानी से जुड़ गईं और तेजी से बढ़ने लगीं. इसका मतलब यह है कि यह झिल्ली शरीर के अंदर नई हड्डी बनने के लिए सही माहौल तैयार कर सकती है. मेडिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर शरीर नई हड्डी तेजी से बनाने लगे, तो फ्रैक्चर रिकवरी का समय भी कम हो सकता है. खासकर बुजुर्गों के लिए यह तकनीक भविष्य में बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है.

चूहों पर हुआ सफल परीक्षण, खुद भर गए हड्डियों के छेद

रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण चूहों पर भी किया. चूहों की खोपड़ी में ऐसे छेद बनाए गए थे, जो प्राकृतिक रूप से भर नहीं सकते थे. जब उन हिस्सों पर केराटिन झिल्ली लगाई गई, तो कुछ ही हफ्तों में वहां नई हड्डी बनने लगी. जांच में पाया गया कि छेद लगभग भर चुके थे और नई बनी हड्डियां प्राकृतिक हड्डियों जैसी दिखाई दे रही थीं. यही सफलता इस रिसर्च को खास बनाती है, क्योंकि यह सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रही, बल्कि जीवित शरीर में भी असर दिखाने लगी.

कोलेजन से कैसे अलग है यह नई तकनीक

फिलहाल हड्डियों और दांतों की मरम्मत में कोलेजन आधारित सामग्री का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कोलेजन जल्दी टूट सकता है और उसकी लागत भी काफी ज्यादा होती है. नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि केराटिन झिल्ली ज्यादा मजबूत और व्यवस्थित हड्डी बनाने में मदद करती है. इसमें बने फाइबर भी आपस में बेहतर तरीके से जुड़ते हैं. यानी भविष्य में यह तकनीक न सिर्फ ज्यादा टिकाऊ साबित हो सकती है, बल्कि मेडिकल सेक्टर के लिए कम खर्च वाला विकल्प भी बन सकती है.

क्यों महत्वपूर्ण है यह खोज

दुनिया भर में हर साल लाखों लोग फ्रैक्चर, बोन इंजरी और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का सामना करते हैं. बुजुर्गों में हड्डियां जुड़ने में ज्यादा समय लगता है, जबकि कई मामलों में सर्जरी भी करनी पड़ती है. अगर ऊन आधारित यह तकनीक इंसानों पर सफल हो जाती है, तो भविष्य में हड्डी जोड़ने के इलाज का तरीका पूरी तरह बदल सकता है. इससे रिकवरी तेज होने, इलाज सस्ता होने और मेडिकल वेस्ट कम करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा यह रिसर्च पर्यावरण के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बेकार ऊन का इस्तेमाल अब सीधे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो सकेगा.

अभी इंसानों पर बाकी हैं बड़े परीक्षण

हालांकि वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि यह रिसर्च अभी शुरुआती चरण में है. इंसानों पर बड़े स्तर के परीक्षण बाकी हैं और इसके बाद ही यह तकनीक अस्पतालों तक पहुंच पाएगी. लेकिन शुरुआती नतीजों ने मेडिकल साइंस को नई उम्मीद जरूर दी है. यही वजह है कि दुनियाभर के वैज्ञानिक इस रिसर्च को भविष्य की बड़ी मेडिकल खोजों में गिन रहे हैं.

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