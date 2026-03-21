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Breast Cancer Signs: महिलाओं में बिना गांठ के भी शुरू हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, इन शुरुआती संकेतों पर रखें नजर

महिलाओं में बिना गांठ के भी शुरू हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, इन शुरुआती संकेतों पर रखें नजर

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Breast Cancer Signs: महिलाओं में बिना गांठ के भी शुरू हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, इन शुरुआती संकेतों पर रखें नजर

ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत जरूरी नहीं कि गांठ से ही हो. कई बार इसके शुरुआती लक्षणों में गांठ होता ही नहीं है. कई बार ये संकेत बहुत ही छोटे होते हैं जिन्हें केवल मेडिकल टेस्ट के जरिये ही पकड़ा जा सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 21, 2026, 09:53 AM IST

Breast Cancer Signs: महिलाओं में बिना गांठ के भी शुरू हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, इन शुरुआती संकेतों पर रखें नजर

What are the early signs of breast cancer?

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ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) महिलाओं में सबसे आम कैंसर में शामिल है. हालांकि पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है लेकिन ये थोड़ा रेयर होता है. ब्रेस्ट कैंसर अगर समय पर पहचान हो जाए तो इसका इलाज काफी हद तक सफल हो सकता है. इसके बावजूद, जागरूकता की कमी और सामाजिक झिझक के कारण कई महिलाएं शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज कर देती हैं. यही देरी आगे चलकर गंभीर स्थिति का कारण बन सकती है.

क्या हर बार गांठ होना जरूरी है?

चिकित्सकीय दृष्टिकोण से यह समझना जरूरी है कि स्तन कैंसर की शुरुआत हमेशा गांठ या दर्द से नहीं होती. कई मामलों में शुरुआती लक्षण बेहद सूक्ष्म होते हैं जो आंखों या टच से नजर नहीं आते हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि शरीर में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि धीरे-धीरे बदलाव लाती है, जिन्हें पहचानना ही शुरुआती बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है.

स्तनों में दिखने वाले असामान्य बदलाव

स्तनों के आकार, बनावट या त्वचा में अचानक बदलाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए. एक स्तन का दूसरे से अलग दिखना या त्वचा का खुरदुरा होना चेतावनी संकेत हो सकता है. कभी-कभी त्वचा संतरे के छिलके जैसी दिखने लगती है या लालिमा और खिंचाव महसूस होता है. ये बदलाव अंदरूनी समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं.

निप्पल से जुड़े संकेत

निप्पल का अंदर की ओर धंसना या उसके आसपास खुजली होना भी ध्यान देने योग्य लक्षण हैं. इसके अलावा, बिना किसी कारण निप्पल से स्राव होना भी एक संकेत हो सकता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये शुरुआती संकेत हो सकते हैं.

दर्द और असहजता को न करें नजरअंदाज

हालांकि शुरुआती चरण में कैंसर की गांठ दर्द रहित हो सकती है, लेकिन लगातार भारीपन, जकड़न या हल्का दर्द महसूस होना भी संकेत हो सकता है. यह जरूरी नहीं कि हर दर्द कैंसर का लक्षण हो, लेकिन लगातार बनी रहने वाली असहजता की जांच कराना जरूरी है.

विशेषज्ञों की राय क्या कहती है?

World Health Organization और कैंसर विशेषज्ञों के अनुसार, “early detection is the best protection.” यानी जितनी जल्दी बीमारी का पता चलेगा, उतना ही बेहतर इलाज संभव है. विशेषज्ञ बताते हैं कि शुरुआती स्टेज में पहचान होने पर 90% से अधिक मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं. इसलिए नियमित जांच बेहद जरूरी है.

महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

20 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को हर महीने स्वयं जांच (self-examination) करनी चाहिए. 40 वर्ष के बाद डॉक्टर की सलाह से नियमित मैमोग्राम करवाना बेहतर माना जाता है. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और वजन नियंत्रण भी जोखिम को कम करने में मदद करते हैं. किसी भी तरह का संदेह होने पर विशेषज्ञ से परामर्श लेना सबसे सुरक्षित कदम है.

 जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव

स्तन कैंसर को लेकर डर से ज्यादा जागरूकता जरूरी है. यह बीमारी गंभीर जरूर है, लेकिन समय पर पहचान और सही इलाज से इसे नियंत्रित किया जा सकता है. छोटे-छोटे संकेतों को समझना और समय पर कदम उठाना ही जीवन बचाने का सबसे बड़ा उपाय है.

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इसमें दी गई जानकारी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट की सलाह लें.)

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