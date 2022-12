Brain Aging Alert : ये संकेत बताते हैं बूढ़ा हो रहा है आपका दिमाग, समय पर बदलें ये आदतें

ये लक्षण दिखाई दें तो समझ जाइए आपका दिमाग हो रहा बूढ़ा

डीएनए हिंदी: Signs And Symptoms of Aging Of The Brain बढ़ती उम्र के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में व्यक्ति को कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं. उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के शरीर में तमाम तरह के बदलाव होने लगते हैं. वक्त के साथ शरीर के अन्य अंगों की तरह व्यक्ति का दिमाग भी बूढ़ा (Aging Brain) होने लगता है. व्यक्ति जब 30 साल का होता है तो उसका दिमाग सिकुड़ने लगता है (Brain Health), यह प्रक्रिया 60 साल तक आते-आते और भी तेज हो जाती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो उम्र बढ़ने के साथ शरीर के बाकी अंगों के मुकाबले दिमाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है. जिससे व्यक्ति को चीजें याद (Memory Loss) नहीं रहती हैं और फोकस करने या मल्टी टास्किंग काम करने में दिक्कत होने लगती है. चलिए जानते हैं व्यक्ति का दिमाग बूढ़ा होने लगता है, तो हमें किस तरह के संकेत मिलते हैं.

ये लक्षण बताते हैं आपका दिमाग हो रहा है बूढ़ा

समझने में दिक्कत

इस स्थिति में ब्रेन वॉल्युम में कमी के साथ, फ्रंटल लोब और हिप्पोकैम्पस शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा सिकुड़ते लगते हैं. इससे संज्ञानात्मक फंक्शन सही से काम नहीं करता और आपको चीजों को समझने में काफी ज्यादा दिक्कत आने लगती है.

एंग्जाइटी और डिप्रेशन

जब दिमाग बूढ़ा होने लगता है, तो इसका बुरा असर व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगता है. जैसे उम्र बढ़ने के साथ ही एंग्जाइटी और डिप्रेशन की समस्या पैदा होना.

मेमोरी लॉस

जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, वैसे व्यक्ति के मेमोरी में बदलाव आने लगता है. जैसे चाबियां भूल जाना, पार्सवर्ड भूलना या किसी का नाम याद न रख पाना. ये सभी उम्र से संबंधित मेमोरी लॉस के एक सामान्य लक्षण हैं.

मूड का अचानक बदलना

व्यक्ति का दिमाग जब बूढ़ा होने लगता है, तो दिमाग के काम करने के तरीके में भी बदलाव आने लगता है. यह आपके इमोशनल फंक्शन को भी प्रभावित करता है. इससे व्यक्ति को लगातार मूड बदलने की समस्या का सामना करना पड़ता है.

खराब निर्णय लेना

कुछ तय न कर पाना या गलत निर्णय लेना ये सभी ऐसे संकेत हैं, जो व्यक्ति में याददाश्त के कमजोर पड़ने से पहले नजर आने लगते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

