लाइफस्टाइल

Uric Acid Remedy: यूरिक एसिड बढ़ने से कमजोर हुई हड्डियां लोहे की तरह बनेंगी मजबूत अगर रोज पीएंगे ये मसालेदार दूध

यूरिक एसिड का बढ़ना यानी शरीर में प्यूरीन का भरना है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हड्डियां और जोड़ होते हैं लेकिन एक खास जानवर के दूध में कुछ आयुर्वेदिक बूटियां मिलाकर पीना शुरू कर दें तो हड्डियों में लोहे जैसी ताकत आ जाएगी.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 07, 2025, 09:14 AM IST

Uric Acid Remedy: यूरिक एसिड बढ़ने से कमजोर हुई हड्डियां लोहे की तरह बनेंगी मजबूत अगर रोज पीएंगे ये मसालेदार दूध

यूरिक एसिड कंट्रोल करता है इस जानवरा का दूध और बढ़ाता है हड्डियों की ताकत

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खान-पान की आदतों के कारण हम न चाहते हुए भी कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं. हम न चाहते हुए भी कई चीजों का सेवन कर लेते हैं, जो हमें काफी नुकसान पहुंचाती हैं. नियमित और संतुलित आहार न लेने के कारण कई बार हमारे शरीर में कुछ चीजों की कमी और अधिकता हो जाती है, जिससे हमें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है. इन्हीं समस्याओं में से एक है यूरिक एसिड.

शरीर में प्यूरीन की अधिक मात्रा हमें इस बीमारी के प्रति संवेदनशील बनाती है. इसके कारण हड्डियों के जोड़ों में दर्द और सूजन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और तेज दर्द भी होता है. इस समस्या से राहत पाने के लिए आपको अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. इसके इलाज में दवाओं के साथ-साथ सही खान-पान आपको इससे जल्दी राहत दिलाने में मदद करेगा.
 
यूरिक एसिड हर व्यक्ति के शरीर में पाया जाता है, लेकिन इसका बढ़ना समस्याओं का कारण बनता है. इसके बढ़ने पर डॉक्टर प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों से दूर रहने की सलाह देते हैं. इसके साथ ही कुछ चीजों का सेवन भी फायदेमंद होता है. इन्हीं में से एक है दूध का सेवन. क्या यूरिक एसिड बढ़ने पर दूध पीना फायदेमंद होता है?
 
यूरिक एसिड बढ़ने पर बकरी का दूध पिएं

यूरिक एसिड से पीड़ित लोगों के मन में एक सवाल रहता है जो उन्हें काफी परेशान करता है कि इस समस्या में दूध पीना चाहिए या नहीं. इसलिए आज हम आपके लिए इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं. कहा जाता है कि दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, ऐसे में दूध का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है. यूरिक एसिड बढ़ने पर भी हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, ऐसे में दूध का सेवन करने से यह समस्या कम होती है और आराम मिलता है. बकरी का दूध सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है.

दूध में मिला लें ये चीजें

बकरी के दूध को गरम कर उसमें दालचीनी, सोंठ का पाउडर, चुटकी भर हल्दी मिक्स कर लें तो ये और भी ताकतवर बन जाता है. इसे रोज पीने से आपके शरीर की हड्डियां ही मजबूत नहीं होंगी, बल्कि पूरे शरीर ही निरोग होगा और फिजिकली स्टेमिना भी बढ़ेगी. ये दूध कोलेस्ट्रॉल से लेकर डायबिटीज तक में फायदेमंद है.
 
कम वसा वाला दूध यूरिक एसिड को नियंत्रित करता है

यूरिक एसिड के मरीजों को कम वसा वाले दूध का सेवन करना चाहिए. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, दूध और शाकाहारी प्रोटीन से भरपूर आहार शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड को बाहर निकालता है.
 
बकरी का दूध यूरिक एसिड को नियंत्रित करता है

बकरी का दूध यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में बहुत कारगर है. एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर बकरी का दूध सूजन को कम करता है और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है. यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने पर जोड़ों का दर्द बहुत परेशान करता है, रोजाना बकरी के दूध का सेवन करने से यूरिक एसिड नियंत्रण में रहता है.

बकरी के दूध में क्या होता है जो इतना फायदेमंद बन जाता है
 
यह दूध ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड से भरपूर होता है, जो हमारी हड्डियों और दांतों को मज़बूत रखता है. इस दूध का सेवन करने से ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना कम हो जाती है. बकरी के दूध में आयरन और कॉपर भी भरपूर मात्रा में होता है, जो मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाते हैं. गठिया में हड्डियों के दर्द की समस्या बहुत परेशान करती है, ऐसे में बकरी का दूध औषधि का काम करता है. यह दूध कैल्शियम से भरपूर होता है, इसलिए इसका शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

