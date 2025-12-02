850 ग्राम के ब्रेस्ट इम्प्लांट से भावनात्मक तनाव की शिकार हो गई थी ये एक्ट्रेस, जानें हैवीनेस से क्या-क्या दिक्कतें होती हैं  

बॉलीवुड एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि बड़े साइज के सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट के बाद वह गंभीर शारीरिक और भावनात्मक तनाव से गुज़री थीं. अब इस इम्प्लांट्स को हटा कर बहुत राहत महसूस कर रही हैं. चलिए जानें ब्रेस्ट इम्प्लांट्स से क्या दिक्कतें होती हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर 850 ग्राम के 2 बड़े सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को दिखाकर ये बताते हुए नजर आईं कि अब उन्होंने इसे अपने शरीर से अलग कर दिया है. उन्होंने बताया कि इस इम्प्लांट्स को निकालने के बाद वह फिजिकली ही नहीं मेंटली भी रिलेक्स फील कर रही हैं क्योंकि इस सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट को कराने के कुछ समय बाद ही वह भावनात्मक रूप से तनाव में आने लगी थीं और शरीर में कई और तरह की दिक्कतें भी हो रही थीं.

अभिनेत्री ने बताया कि यह निर्णय उन्होंने दिखावे और फिल्म उद्योग के दबाव में लिया था और इस निर्णय का खामियाजा भी उन्होंनें अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कुर्बान कर भुगता है. अभिनेत्री ने बताया कि भारी इम्प्लांट शरीर के अनुपात से कहीं ज़्यादा बड़े थे.

भारी इम्प्लांट से क्या-क्या दिक्कतें होती हैं

डॉक्टरों के अनुसार अगर शरीर के वजह और ढांचे के हिसाब से सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स न हो तो उसके कई नुकसान हो सकते हैं. वहीं अगर किसी का नेचुरली भी हेवी ब्रेस्ट हो तो उसके कई और दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे-

पीठ और कंधों में लगातार दर्द गर्दन पर दबाव, शरीर के संतुलन में बदलाव, चलने-फिरने में थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. कई महिलाओं में बड़ी सर्जरी के बाद त्वचा की खिंचाव क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे दर्द और सूजन लंबे समय तक बनी रह सकती है.

एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा के अनुसार भारी इम्प्लांट के कारण शारीरिक दर्द के साथ-साथ वे गंभीर इमोशनल स्ट्रेस से भी गुज़रीं.

पोस्ट-सर्जिकल डिप्रेशन की शिकार हो गई थीं शर्लिन



एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा बताती हैं कि सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हटाने के बाद उन्हें बॉडी इमेज को लेकर चिंता रहने लगी थी. साथ ही वह भीड़ तथा कैमरे के सामने असहजता महसूस करती थीं और हार्मोनल बदलाव के बीच मूड स्विंग खूब होते थे लेकिन ये कुछ दिन की बात थी, सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हटने के बाद उन्होंने राहत ज्यादा महसूस की और अब वह इसके नुकसान गिना रही हैं.

मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि बड़ी कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद पोस्ट-सर्जिकल डिप्रेशन आम बात है. हालांकि सर्जरी के बाद मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी सामने आए. अभिनेत्री को बाद में लिंफ नोड सूजन, इम्प्लांट के आसपास कठोरता, सांस लेने में घुटन जैसा एहसास, लगातार थकान

जैसी समस्याएं हुईं. इन लक्षणों के कारण उन्हें कई बार अस्पताल में जांच करानी पड़ी. विशेषज्ञ बताते हैं कि भारी इम्प्लांट अक्सर शरीर के लिए “अतिरिक्त बोझ” जैसा काम करते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

