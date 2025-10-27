FacebookTwitterYoutubeInstagram
अंतरिक्ष से कैसा दिखता है हिमालय? NASA के एस्ट्रोनॉट ने दिखाई हैरान करने वाली तस्वीरें

अपने फोन को हैकर्स से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स , ऑनलाइन फ्रॉड से रहेंगे सुरक्षित

Good Morning Exercise: 9 से 5 की डेस्क जॉब से थक जाता है शरीर, इन 3 आसान योगासन से तुरंत रिलैक्स होगी बॉडी

टर्मिनल-1 और 3 की कनेक्टिविटी का टेंशन हुआ खत्म, दिल्ली एयरपोर्ट पर बनेगा नया मेट्रो स्टेशन, ऐसी है प्लानिंग  

AIBE 20: बीसीआई 28 अक्टूबर को बंद कर देगा रजिस्ट्रेशन, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें अप्लाई

Numerology: लड़कियों के लिए ड्रीम हसबैंड बनते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पत्नी पर खूब लुटाते हैं प्यार 

Surya Dev Aarti: छठ महापर्व पर अर्घ्य देने के साथ ही जरूर पढ़ें सूर्य देव की ये आरती, प्रसन्न होते ही पूर्ण करेंगे हर इच्छा

Temple Priest: मंदिर के पुजारियों के का किसी जाति या वंश से होना नहीं है जरूरी, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला और दिये ये निर्देश

आवारा कुत्तों के लगातार बढ़ते हमलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,सभी राज्यों के मुख्य सचिव को अल्टीमेटम

Kishmish Khane Ke Fayde: 30 दिनों तक इस तरह खाएं किशमिश, गिनते रह जाएंगे इसके फायदे

Good Morning Exercise: 9 से 5 की डेस्क जॉब से थक जाता है शरीर, इन 3 आसान योगासन से तुरंत रिलैक्स होगी बॉडी

Muscles Stretching Yoga: आज हम आपको कुछ ऐसे योगासन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मसल्स स्ट्रेचिंग और जॉइंट मूवमेंट को बेहतर बनाए रखता है. आइए जानें इन 3 आसान योगासन के बारे में... 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 27, 2025, 02:22 PM IST

Good Morning Exercise: 9 से 5 की डेस्क जॉब से थक जाता है शरीर, इन 3 आसान योगासन से तुरंत रिलैक्स होगी बॉडी

Good Morning Exercise: 

Muscles Stretching Yoga: 9 से 5 की डेस्क जॉब भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते सुबह उठते ही शरीर में अकड़न और थकान महसूस होना आम बात है. इस स्थिति में योगासन करना बेहद जरूरी हो गया है. इसकी मदद से थकान दूर होती है और बॉडी को तुरंत राहत मिलती है. आज हम आपको कुछ ऐसे योगासन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मसल्स स्ट्रेचिंग और जॉइंट मूवमेंट को बेहतर बनाए रखता है. आयुष मंत्रालय के मुताबिक, इन योगासन को करने से  शरीर, मन और आत्मा संतुलित  रहती है. आइए जानें इन 3 आसान योगासन के बारे में... 

पर्वतासन

इसमें शरीर को सीधा और स्थिर रखने की प्रक्रिया मांसपेशियों में स्ट्रेचिंग और रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाती है और हाथों को ऊपर की ओर उठाने पर कंधों और बाजुओं की मांसपेशियां खिंचती हैं, तो यह खिंचाव रक्त संचार को बेहतर बनाता है. इससे मांसपेशियों में जकड़न दूर होती है. इस प्रक्रिया से शरीर ऊर्जावान महसूस करता है और दिनभर की थकान कम होती है. 

यह भी पढ़ें: Yoga Tips: योग की करने जा रहे हैं शुरुआत तो जरूर रखें इन बातों का ध्यान, दोगुना मिलेगा फायदा

शलभासन

इस आसान को करने पर पीठ के बल लेटकर पैरों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया रीढ़ और कमर की मांसपेशियों को सक्रिय करती है. इसमें जब पैरों को ऊपर उठाया जाता है, तो यह पेट और कमर की मांसपेशियों को मजबूती बनाती है, जिससे रीढ़ की हड्डी भी लचीली बनती है. लंबे समय तक बैठने या काम करने के कारण होने वाली थकान और दर्द से राहत पाने के लिए ये उपाय अपना सकते हैं. यह प्रक्रिया रक्त संचार को बढ़ाती है, हृदय को भी स्वस्थ रखती है.

नौकासन

इसके अलावा नौकासन में शरीर का संतुलन और शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, इसमें हाथों और पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हैं. इसके बाद जब हम  शरीर को छाती से ऊपर उठाते हैं, तो इस स्थिति में पेट की मांसपेशियों और सीने के आसपास मांसपेशियों में स्ट्रेच होता है. यह प्रक्रिया पाचन तंत्र को सक्रिय करती है. इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है. नौकासन से शरीर का संतुलन बेहतर करता है और लंबे समय तक खड़े रहने या चलने में आसानी होती है.

(Disclaimer: यह लेख केवल आपकी जानकारी के लिए है. इस पर अमल करने से पहले अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें.)

