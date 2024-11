Diabetes Symptoms in leg: डायबिटीज के बाद कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं. इसके अलावा पैरों में कई गंभीर लक्षण दिखाई देने लगते हैं. अगर पैर में तकलीफ बढ़ रही तो संभव है ये आपके ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक होने से हो.

Changes are seen in the feet after diabetes: दुनियाभर में डायबिटीज के मरीज बढ़ गए हैं. डायबिटीज एक गंभीर बीमारी होने के बाद कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है. डायबिटीज होने पर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज हो जाती है. ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के बाद शरीर से जुड़ी कई बीमारियां होने की आशंका रहती है. इसलिए सही समय पर डॉक्टर की सलाह से इलाज करना जरूरी है.

डायबिटीज शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ख़राब करता है. साथ ही खान-पान में भी परहेज न करने से सेहत को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है. इसलिए अपने आहार में ज्यादा मीठा या मसालेदार भोजन का सेवन न करें. डायबिटीज के बाद शुरुआती दिनों में तनाव, चिंता, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑस्टियोपोरोसिस आदि बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और स्वास्थ्य खराब हो जाता है. तो आज हम आपको डायबिटीज के बाद पैरों में दिखने वाले लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं.

डायबिटीज के लक्षण:

लगातार प्यास लगना थकान शुष्क मुंह हाथों और पैरों में झुनझुनी लगातार पेशाब आना धुंधला दिखना घाव जल्दी ठीक न होना

डायबिटीज के बाद पैरों में दिखते हैं ये बदलाव:

पैरों में घाव होना:

डायबिटीज के मरीजों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है. डायबिटीज होने पर सेहत बिगड़ने लगती है. साथ ही स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं. डायबिटीज रोगियों के पैरों या अन्य स्थानों पर घाव हो जाते हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते. पैरों या अन्य जगहों पर घाव जल्दी ठीक नहीं होते. इसके अलावा, पैर पर घाव में सूजन होने की भी संभावना है.

पैरों का रंग ख़राब होना:

डायबिटीज होने पर पैरों का रंग धीरे-धीरे बदलने लगता है. रक्त प्रवाह में रुकावट, फंगल इंफेक्शन, एथलीट फुट आदि जैसी कई समस्याएं हो जाती हैं. इसलिए अगर पैरों का रंग बदलने लगे तो डॉक्टर की सलाह से दवा का सेवन करना चाहिए.

हाथ-पैरों में झुनझुनी:

डायबिटीज होने पर हाथ-पैरों में झनझनाहट होने लगती है. साथ ही थकान और कमजोरी भी महसूस होती है. इसलिए सही समय पर लक्षणों को पहचानकर डॉक्टर की सलाह से इलाज करना चाहिए.

ये लक्षण भी दिख सकते हैं

पैर या तलवे में जलन, सूजन और पैरों या पिंडलियों में दर्द भी डायबिटीज के बढ़ने का ही इशारा है. कई बार पैरों में फटन सोते समय ज्यादा होती है, हालांकि ये कोलेस्ट्रॉल हाई होने का भी संकेत होता है.

डायबिटीज के बाद किन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए:

डायबिटीज की समस्या होने पर आहार में ज्यादा मीठा, मैदा या तेल मसालेदार भोजन का सेवन ना करें. इन खाद्य पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक या डिब्बाबंद फलों के जूस का सेवन न करें. इन खाद्य पदार्थों के सेवन से रक्त में ग्लूकोज का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है और स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है. रोजाना के आहार में मिठाई, पुडिंग, आइसक्रीम, शेक आदि खाद्य पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए.

बहुत अधिक मीठा खाना खाने से रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं. डायबिटीज के रोगियों को अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

