Sugar में ये 3 पत्तियां रोज सुबह चबा लें, कंट्रोल हो जाएगा Diabetes के साथ ही Blood Pressure भी

डीएनए हिंदी: हाई बल्ड शुगर (High Blood sugar) और हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) दो बीमारियां ऐसी है जिससे सबसे ज्यादा लोग पीड़ित है और ये आसानी से कंट्रोल में नहीं रहती हैं लेकिन यहां आपको तीन ऐसी हरी पत्तियों (Green Leaves) के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे खाकर आप डायबिटीज (Diabetes) और बीपी को नॉर्मल (BP Normalized)बनाए रख सकते हैं, इन पत्तियों का कॉम्बिनेश कितना भी शुगर या ब्लड प्रेशर हाई हो, तुरंत डाउन कर देता है.

डायबिटीज के लिए घरेलू उपचार (Home Remedies For Diabetes)और हाई ब्लड प्रेशर के लिए नेचुरल उपाय (Home Remedies For Blood Pressure) के बारे में चलिए आपको बताएं, जो आसानी से आपकी इन दोनों ही बीमारियों को कंट्रोल में रखेंगी. बता लें कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों ही डाइट के जरिए ही काबू में लाए जा सकते हैं (Diabetes-Blood Pressure Control By Diet). यहां तीन पत्तियों का एक कॉम्बिनेश आपकी मदद करेगा.

डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली पत्तियां | Leaves Control Diabetes-Blood Pressure

1) तुलसी के पत्ते

तुलसी कई तरह की बीमारियों से बचाती है. तुलसी के पत्तों को खाली पेट खाने से टाइप 2 डायबिटीज वालों का ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल रहता है. तुलसी के पत्तों को लिपिड कंटेंट को कम करके, इस्केमिया, स्ट्रोक को दबाने और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का भी गुण होता है. इससे हार्ट डिजीज को रोकने के लिए भी जाना जाता है.

तुलसी के पत्ते प्रकृति में अम्लीय होते हैं, जो बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने पर दांतों के इनेमल को घिस सकते हैं. इस प्रकार इन पत्तियों को मिक्सर में थोड़े से पानी के साथ मिलाना और फिर इसका सेवन करना सबसे अच्छा है.

2) करी पत्ता



करी पत्ते का नियमित सेवन इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को उत्तेजित करने में मदद कर सकता है. ये कोशिकाएं ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करती हैं. इसमें उच्च मात्रा में फाइबर होते हैं जो पाचन को धीमा करने में मदद करते हैं और रक्त शर्करा के स्तर में स्पाइक्स को रोकते हैं. करी पत्ता इंसुलिन गतिविधि को बढ़ावा देता है जो बदले में रक्त शर्करा को स्थिर करता है. करी पत्ते में ऐसे यौगिक होते हैं जो स्टार्च के ग्लूकोज में टूटने को धीमा कर देते हैं.

3) नीम के पत्ते

कडवी नीम के पत्तों भी एंटी डायबिटीज और एंटी ब्लड प्रेशर माने जाते हैं. रोजाना नीम की पत्तियों का सेवन ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकता है. अगर आपको डायबिटीज है, तो अपने ब्लड शुगर लेवल की नियमित रूप से निगरानी करें क्योंकि बहुत अधिक खपत आपके ब्लड शुगर लेवल को कुछ बहुत कम कर सकती है.

नीम की पत्तियों के एंटीहिस्टामाइन प्रभाव ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर सकते हैं. यही कारण है कि ये पत्ते ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकते हैं.

