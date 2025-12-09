सुबह 130/90 mmHg, रात में 180/120 mmHg तक बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर? जानें क्यों होता है ऐसा 

Night Hypertension: ब्लड प्रेशर पूरे दिन एक समान नहीं रहता है, सुबह कुछ और शाम का कुछ और होना आम है. लेकिन, अगर आपका ब्लड प्रेशर सुबह सामान्य रहता है और दिनभर भारी उतार-चढ़ाव के साथ रात में बढ़ जाता है तो इसपर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है...

Night Hypertension: हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लड प्रेशर पूरे दिन एक समान नहीं रहता है, सुबह कुछ और शाम का कुछ और होना आम है. लेकिन, अगर आपका ब्लड प्रेशर सुबह सामान्य रहता है और दिनभर भारी उतार-चढ़ाव के साथ रात में बढ़ जाता है तो इसपर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. क्योंकि अधिकांश लोगों में रात में शरीर के आराम करने के दौरान रक्तचाप कम हो जाता है. लेकिन, अगर यह बढ़ता है तो इसे इग्नोर करने की भूल न करें. ऐसा कई कारणों से हो सकता है. इसके सबसे आम कारण तनाव है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़्यादातर लोग काम के दौरान और बाद में मानसिक रूप से 'सक्रिय' रहते हैं, इसकी वजह से एड्रेनालाईन और कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का लगातार स्राव होता है. ये हृदय गति को बढ़ाते हैं और रक्त वाहिकाओं को संकुचित करते हैं. इसकी वजह से रक्तचाप बढ़ जाता है.

क्या हैं अन्य कारण?

नींद की खराब गुणवत्ता: अन्य सामान्य कारणों में नींद की खराब गुणवत्ता भी है. अधूरी नींद, अनिद्रा, और खासकर स्लीप एपनिया जैसी समस्याओं के कारण ऐसा हो सकता है. स्लीप एपनिया में बार-बार रुकती और फिर से शुरू होती है, खर्राटे भी इसका संकेत हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Dukku Marriage: लिव-इन का देसी वर्जन है 'ढुकु प्रथा', जिसमें शादी से पहले एक-साथ रहते हैं लड़का-लड़की

जीवनशैली के तौर-तरीके: इसके अलावा देर रात का भारी खाना, ज़्यादा नमक वाला खाना, ज़्यादा कैफीन, शराब या शाम को धूम्रपान करने से रात में उच्च रक्तचाप हो सकता है. इसके अलावा कई ऐसे लोग भी हैं, जो अपनी उच्च रक्तचाप की दवाएं भी समय पर नहीं लेते हैं. इससे रात भर पर्याप्त आराम नहीं मिलता.

बीमारियां: कुछ स्थितियां इस समस्या का कारण बन सकती हैं, जैसे थायरॉयड का अधिक सक्रिय होना, किडनी की बीमारी, हार्मोनल असंतुलन, मोटापा, और लगातार नाक बंद रहना. रात का ब्लड प्रेशर दिन के मुकाबले दिल और किडनी की बीमारियों का ज़्यादा बड़ा संकेतक होता है. लगातार रात में बीपी बढ़ता है, तो तुरंत जांच कराएं.

रात में बढ़ जाए बीपी तो न करें इग्नोर

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, युवा लोग तनाव, खराब नींद, रात तक काम करने और लंबे समय तक स्क्रीन देखने की वजह से इससे गुजरते हैं. यह मेडिकल तौर पर भी महत्वपूर्ण है. ब्लड प्रेशर का रात में स्वाभाविक रूप से थोड़ा कम होना जरूरी है और ऐसा नहीं होता या उल्टा बढ़ जाता है, तो यह चिंता की बात है. लगातार रात में हाई BP रहना दिल से जुड़ी बीमारियों का लंबी अवधि में जोखिम बढ़ा सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

- इस स्थिति में 5-7 दिनों तक एक ही समय पर रक्तचाप की निगरानी करें.

- अपने डॉक्टर से 24 घंटे चलने वाले रक्तचाप निगरानी परीक्षण के बारे में बताएं.

- नींद, तनाव, देर से भोजन करना, कैफीन और शराब जैसी जीवनशैली संबंधी समस्याओं की समीक्षा करना जरूरी है.

- 160/100 mmHg से अधिक रीडिंग को नजरअंदाज न करें, तत्काल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलें.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.