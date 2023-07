Stroke Risk: इस ब्लड ग्रुप वालों को होता है स्ट्रोक का खतरा ज्यादा, कहीं आप रिस्क में तो नहीं?

Blood Group Stroke Risk: इस ब्लड ग्रुप के लोगों को 60 साल की उम्र से पहले स्ट्रोक का खतरा अन्य की अपेक्षा 18 प्रतिशत तक ज्यादा होता है.

डीएनए हिंदी: अगर अचानक से दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई रूक जाती है तो इसे स्ट्रोक (Stroke) कहते है. ब्रेन में खून की सप्लाई न होने की वजह से दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है. ब्रेन स्ट्रोक (Brain Stroke) की समस्या बहुत ही खतरनाक होती है. स्ट्रोक की वजह से आधा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है तो कई बार इंसान की मौत तक हो जाती है. आज हम आपको स्ट्रोक (Stroke) का ब्लड ग्रुप से कनेक्शन बताने वाले हैं. एक स्टडी के अनुसार, ब्लड ग्रुप भी स्ट्रोक के खतरे (Blood Group Affect Stroke) को बढ़ाता है जबकि कई लोगों को खतरा कम होता है.

स्ट्रोक के लक्षण (Stroke Symptoms)

- चेहरे, हाथ और पैरों में सुन्नपन और कमजोरी होना, खासकर शरीर के एक तरफ में



- अचानक कंफ्यूजन होना, बोलने में परेशानी होना और बोली समझने में भी मुश्किल होना.- चलने में परेशानी, चक्कर आना या संतुलन खोना.- देखने में परेशानी होना



अमेरिका की बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्टडी के अनुसार (According To University of Maryland, Baltimore Study)

इन्हें होता है स्ट्रोक का ज्यादा खतरा

स्टडी के अनुसार, A ब्लड ग्रुप के लोगों को स्ट्रोक का खतरा (A Blood Group People Highest Risk Of Stroke) बहुत अधिक होता है. A ब्लड ग्रुप के लोगों को 60 साल की उम्र से पहले स्ट्रोक का खतरा अन्य की अपेक्षा 18 प्रतिशत तक ज्यादा होता है. ऐसा इस ब्लड ग्रुप में बनने वाले ब्लड के धक्के की वजह से होता है. A ब्लड ग्रुप वाले लोगों के ब्लड क्लॉटिंग यानी की खून के धक्के के जमने का ज्यादा खतरा होता है.

इन्हें होता है स्ट्रोक का कम खतरा

स्टडी रिपोर्ट्स के अनुसार, O ब्लड ग्रुप वाले लोगों को स्ट्रोक का खतरा (O Blood Group People Low Risk Of Stroke) अन्य की तुलना में कम होता है. इन्हें 60 साल की उम्र से पहले स्ट्रोक का खतरा बाकियों की अपेक्षा 12 प्रतिशत कम होता है. ब्लड ग्रुप के अलावा खान-पान और लाइफस्टाइल की वजह से भी स्ट्रोक का खतरा होता है. O ब्लड ग्रुप वाले लोगों के ब्लड क्लॉटिंग यानी की खून के धक्के के जमने का कम खतरा होता है.

लाखों लोगों को शामिल कर किया गया अध्ययन

इस अध्ययन में 5.70 लाख हेल्दी और करीब 17 हजार ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो स्ट्रोक का सामना कर चुके हैं. इसमें 48 स्टडी के एनालिसिस से रिसर्च किया गया था. इसमें कई और भी खुलासे हुए. स्ट्रोक का संबंध सिर्फ ब्लड ग्रुप से ही नहीं होता है. लोगों का लाइफस्टाइल भी स्ट्रोक के खतरे को प्रभावित करता है.

