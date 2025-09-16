Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

UP: गोरखपुर दीपक गुप्ता हत्याकांड में बड़ा एक्शन, चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड

दुनिया के इन देशों में तलाक लेना है सबसे मुश्किल काम, दो देशों में है पूरी तरह से पाबंदी

Fatty Liver Symptoms: फैटी लिवर की ओर इशारा करते हैं ये 5 Warning Signs, दिखते ही कराएं इलाज

सच में सफेद बालों के लिए संजीवनी हैं ये 5 सीड्स, बस करना है ये काम

PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति

PM Modi Favourite Food: सेहत का खज़ाना है ये लकड़ी, PM मोदी को खूब पसंद है इसका पराठा, आप भी करें ट्राई

20 हजार, 40 हजार की छूट वाले लिंक्स वॉट्सऐप पर आएं तो हो जाएं अलर्ट! वरना अकाउंट हो जाएगा खाली

PM Narendra Modi Phone: हैकर्स भी नहीं हैक कर सकते PM मोदी का फोन, इन स्पेशल फीचर्स से है लैस!

कौन था वो शख्स, जिसने ईजाद किया था iPhone, धक्के मारकर निकाला गया था Apple से

कौन हैं नुपुर बोरा? कथित भ्रष्टाचार 'क्वीन', जिनके पास से छापेमारी में मिला 90 लाख रुपये का कैश

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP: गोरखपुर दीपक गुप्ता हत्याकांड में बड़ा एक्शन, चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड

UP: गोरखपुर दीपक गुप्ता हत्याकांड में बड़ा एक्शन, चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड

Fatty Liver Symptoms: फैटी लिवर की ओर इशारा करते हैं ये 5 Warning Signs, दिखते ही कराएं इलाज

Fatty Liver Symptoms: फैटी लिवर की ओर इशारा करते हैं ये 5 Warning Signs, दिखते ही कराएं इलाज

20 हजार, 40 हजार की छूट वाले लिंक्स वॉट्सऐप पर आएं तो हो जाएं अलर्ट! वरना अकाउंट हो जाएगा खाली

20 हजार, 40 हजार की छूट वाले लिंक्स वॉट्सऐप पर आएं तो हो जाएं अलर्ट! वरना अकाउंट हो जाएगा खाली

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के इन देशों में तलाक लेना है सबसे मुश्किल काम, दो देशों में है पूरी तरह से पाबंदी

दुनिया के इन देशों में तलाक लेना है सबसे मुश्किल काम, दो देशों में है पूरी तरह से पाबंदी

सच में सफेद बालों के लिए संजीवनी हैं ये 5 सीड्स, बस करना है ये काम

सच में सफेद बालों के लिए संजीवनी हैं ये 5 सीड्स, बस करना है ये काम

PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति

PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Fatty Liver Symptoms: फैटी लिवर की ओर इशारा करते हैं ये 5 Warning Signs, दिखते ही कराएं इलाज

5 Symptoms Of Fatty Liver: आजकल की खराब और बदलती जीवनशैली, शारीरिक गतिविधि की कमी और खानपान की गलत आदतों की वजह से लिवर को ज्यादा दबाव झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों में लिवर से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Sep 16, 2025, 10:14 PM IST

Fatty Liver Symptoms: फैटी लिवर की ओर इशारा करते हैं ये 5 Warning Signs, दिखते ही कराएं इलाज

Fatty Liver Symptoms

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Fatty Liver Disease: खाने को अच्छे से पचाने और शरीर से ज़हरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए लिवर 24 घंटे काम करता है. लेकिन, आजकल की खराब और बदलती जीवनशैली, शारीरिक गतिविधि की कमी और खानपान की गलत आदतों की वजह से लिवर को ज्यादा दबाव झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों में लिवर से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं.

इन्हीं में से एक है फैटी लिवर. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस स्थिति में लिवर में फ़ालतू चर्बी जमा होने लगती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती जाती है. इसलिए इसके शुरुआती लक्षणों पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है.

फैटी लिवर के इन शुरुआती लक्षणों को न करें इग्नोर

लगातार पेट फूलने की समस्या
इसका शुरुआती संकेत पेट में सूजन या भारीपन महसूस होना हो सकता है, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर थोड़ा सा भी खाने के बाद पेट तुरंत भरा महसूस होने लगे तो इसपर ध्यान दें. क्योंकि लिवर में चर्बी जमा होने से अपच, शरीर में तरल पदार्थ का संतुलन बिगड़ने और गैस्ट्रिक समस्याएं हो सकती हैं. इससे आपको यह समस्या महसूस हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: पुरुषों का ये अंग जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो इन 3 तरह के कैंसर का होता है रिस्क

बहुत ज़्यादा थकान होना
 थकान की समस्या अगर लंबे समय तक बनी रहे तो यह फैटी लिवर का संकेत हो सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप पर्याप्त आराम और अच्छा खाना खाने के बाद भी बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, तो हो सकता है कि आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा हो.  

त्वचा की समस्याएं होना
इसके अलावा अगर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा तो यह त्वचा पर खुजली, चकत्ते, मुंहासे या बेजान रंगत के रूप में नजर आ सकता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब लिवर बॉडी से टॉक्सिन पदार्थों को सही से फ़िल्टर करने लगता है, तो इसका असर त्वचा पर साफ़-साफ़ नज़र आता है. 

मीठा खाने की इच्छा 
मीठे खाने की तलब अक्सर लिवर में असंतुलन का संकेत देती है. शरीर को जब ज़्यादा मीठे खाद्य पदार्थों और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की लालसा होती है, तो यह शरीर में बढ़े हुए इंसुलिन स्तर का संकेत होता है और इससे यह लालसा और भी बढ़ जाती है.  

मुंह से दुर्गंध आना
लिवर पर ज़्यादा दबाव पड़ने से वह शरीर से ज़हरीले और बेकार पदार्थों को ठीक से निकाल नहीं पाता है. ऐसी स्थिति में इससे शरीर में ऐसे पदार्थ जमा हो जाते हैं जो शरीर से असामान्य गंध या मुंह से दुर्गंध का कारण बनते हैं. साफ-सफाई रखने के बाद भी अगर आपके मुंह से तेज गंध आती है तो यह फैटी लिवर का संकेत हो सकता है. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के इन देशों में तलाक लेना है सबसे मुश्किल काम, दो देशों में है पूरी तरह से पाबंदी
दुनिया के इन देशों में तलाक लेना है सबसे मुश्किल काम, दो देशों में है पूरी तरह से पाबंदी
सच में सफेद बालों के लिए संजीवनी हैं ये 5 सीड्स, बस करना है ये काम
सच में सफेद बालों के लिए संजीवनी हैं ये 5 सीड्स, बस करना है ये काम
PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति
PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति
PM Modi Favourite Food: सेहत का खज़ाना है ये लकड़ी, PM मोदी को खूब पसंद है इसका पराठा, आप भी करें ट्राई
PM Modi Favourite Food: सेहत का खज़ाना है ये लकड़ी, PM मोदी को खूब पसंद है इसका पराठा, आप भी करें ट्राई
PM Narendra Modi Phone: हैकर्स भी नहीं हैक कर सकते PM मोदी का फोन, इन स्पेशल फीचर्स से है लैस!
PM Narendra Modi Phone: हैकर्स भी नहीं हैक कर सकते PM मोदी का फोन, इन स्पेशल फीचर्स से है लैस!
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE