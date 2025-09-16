Fatty Liver Symptoms: फैटी लिवर की ओर इशारा करते हैं ये 5 Warning Signs, दिखते ही कराएं इलाज

5 Symptoms Of Fatty Liver: आजकल की खराब और बदलती जीवनशैली, शारीरिक गतिविधि की कमी और खानपान की गलत आदतों की वजह से लिवर को ज्यादा दबाव झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों में लिवर से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं.

Fatty Liver Disease: खाने को अच्छे से पचाने और शरीर से ज़हरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए लिवर 24 घंटे काम करता है. लेकिन, आजकल की खराब और बदलती जीवनशैली, शारीरिक गतिविधि की कमी और खानपान की गलत आदतों की वजह से लिवर को ज्यादा दबाव झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों में लिवर से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं.

इन्हीं में से एक है फैटी लिवर. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस स्थिति में लिवर में फ़ालतू चर्बी जमा होने लगती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती जाती है. इसलिए इसके शुरुआती लक्षणों पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है.

फैटी लिवर के इन शुरुआती लक्षणों को न करें इग्नोर

लगातार पेट फूलने की समस्या

इसका शुरुआती संकेत पेट में सूजन या भारीपन महसूस होना हो सकता है, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर थोड़ा सा भी खाने के बाद पेट तुरंत भरा महसूस होने लगे तो इसपर ध्यान दें. क्योंकि लिवर में चर्बी जमा होने से अपच, शरीर में तरल पदार्थ का संतुलन बिगड़ने और गैस्ट्रिक समस्याएं हो सकती हैं. इससे आपको यह समस्या महसूस हो सकती है.

बहुत ज़्यादा थकान होना

थकान की समस्या अगर लंबे समय तक बनी रहे तो यह फैटी लिवर का संकेत हो सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप पर्याप्त आराम और अच्छा खाना खाने के बाद भी बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, तो हो सकता है कि आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा हो.

त्वचा की समस्याएं होना

इसके अलावा अगर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा तो यह त्वचा पर खुजली, चकत्ते, मुंहासे या बेजान रंगत के रूप में नजर आ सकता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब लिवर बॉडी से टॉक्सिन पदार्थों को सही से फ़िल्टर करने लगता है, तो इसका असर त्वचा पर साफ़-साफ़ नज़र आता है.

मीठा खाने की इच्छा

मीठे खाने की तलब अक्सर लिवर में असंतुलन का संकेत देती है. शरीर को जब ज़्यादा मीठे खाद्य पदार्थों और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की लालसा होती है, तो यह शरीर में बढ़े हुए इंसुलिन स्तर का संकेत होता है और इससे यह लालसा और भी बढ़ जाती है.

मुंह से दुर्गंध आना

लिवर पर ज़्यादा दबाव पड़ने से वह शरीर से ज़हरीले और बेकार पदार्थों को ठीक से निकाल नहीं पाता है. ऐसी स्थिति में इससे शरीर में ऐसे पदार्थ जमा हो जाते हैं जो शरीर से असामान्य गंध या मुंह से दुर्गंध का कारण बनते हैं. साफ-सफाई रखने के बाद भी अगर आपके मुंह से तेज गंध आती है तो यह फैटी लिवर का संकेत हो सकता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

