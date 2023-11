Blanket Washing Tips: घर पर कंबल चमकाने के लिए अपनाएं ये तरीके, नहीं करना पड़ेगा ड्राईक्लीनिंग पर खर्चा

Wash Heavy Blankets At Home: इन टिप्स को फॉलो कर आप ड्राईक्लीनिंग में पैसा खर्च करने की बजाय कंबल को घर पर भी साफ कर सकते हैं.

डीएनए हिंदीः सर्दियों का मौसम आते ही लोग कंबल और रजाई निकालने लगते हैं लेकिन लंबे समय तक रखे रहने के कारण इनमें अजीब सी स्मेल आती है. ऐसे में इन्हें इस्तेमाल से पहले ड्राईक्लीन कराना पड़ता है. हालांकि आप चाहे तो ड्राईक्लीनिंग में पैसा खर्च करने की बजाय इसे घर पर भी साफ (Wash Heavy Blankets At Home) कर सकते हैं. अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो घर पर आसानी से कंबल को चमका (Blanket Washing Tips) सकते हैं. आइये आपको इसके बारे में बताते हैं कि कैसे आप भारी कंबल को घर पर साफ (Blanket Cleaning Tricks) कर सकते हैं. इन टिप्स को फॉलो करने से कंबल साफ हो जाएगा और क्वालिटी भी खराब नहीं होगी.

बिना ड्राईक्लीनिंग घर पर साफ करें कंबल (How To Clean Blanket Without Dry Cleaning)

कंबलों को दिखाएं धूप

कंबल और रजाई को जब लंबे समय के बाद निकालते हैं तो इसमें अजीब सी स्मेल आती है. ऐसे में लोग इन्हें ड्राईक्लीन कर साफ करवाते हैं. हालांकि आप धूप में रखकर इस स्मेल को कम कर सकते हैं. रजाई और कंबलों को निकालने के बाद 1-2 दिन तक धूप दिखाएं. इससे बदबू और बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे.

हल्के कंबल को करें मशीन वॉश

कंबल को ड्राईक्लीनिंग की बजाय आप घर पर मशीन वॉश भी कर सकते हैं. हालांकि एक बार कंबल पर लगे लेबल पर देख लें कि उसके ऊपर मशीन वॉश लिखा हो. मशीन वॉश के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इसे गर्म पानी से न धोएं. आप चाहे तो हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

बेकिंग सोडा से निकाले दाग

कंबल पर अगर दाग लग जाता है तो इसे लोग निकालने के लिए ड्राईक्लीन कराना ही पड़ता है. हालांकि आप घर पर वॉशिग के समय बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से दाग को निकाल सकते हैं. दाग वाली जगह पर बेंकिग सोडा छिड़क दें और कुछ देर बाद इसे साफ कर दें. ऐसे में आप इसे आसानी से हटा सकते हैं.

