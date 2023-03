White Hair Remedy: सफेद बालों को Black बना देगी ये काली कॉफी, भूल जाएंगे Dye और Color का इस्तेमाल

White Hair Home Remedies

डीएनए हिंदी: (White Hair Black Tea and Coffee Remedy) कम उम्र में सफेद बाल होना एक बड़ी समस्या बन गई है. इसके पीछे खराब लाइफस्टाइल, खानपान से लेकर दूसरी कई वजह हैं. सफेद बालों को छिपाने के लिए युवा कलर ओर डाई (Hair Color and Dye) का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट (Hair Color Side Effects ) कुछ देर के लिए बाल काला करने के साथ ही कई बीमारियां दे रहे हैं. आप भी इन साइड इफेक्ट से परेशान हैं. इन सब झंझटों को छोड़कर अपने रसोई से चाय और कॉफी (Tea and Black Coffee) निकाल लें. इस घरेलू उपाय से आपके बाल काले ही नहीं चमकदार हो जाएंगे. इस नुस्खें से आपके बाल हमेशा के लिए जड़ों तक काले रहेंगे. आइए जानते हैं ये उपाय और लगाने का तरीका...

काली चाय

काली चाय टैनिक एसिड से भरी होती है जो समय के साथ आपके बालों को काला कर सकती है. इसे इस्तेमाल करने के लिए दो कप पानी को उबाल लें. इसमें छह चम्मच या टी बैग्स डालें. अब पानी को ठंडा होने के लिए रख दें. कुछ देर बाद बाद इस पानी से बालों को धो लें. इसे आधे घंटे तक बालों पर ही लगा रहने दें. इसके बाद साफ पानी से बालों को साफ कर लें. ऐसा करने से आपके बाल काले और शाइनी हो जाएंगे.

कॉफी और चाय पत्ती को मिलाकर बनाएं हेयर मास्क

पिसी हुई कॉफी बीन्स या इंस्टेंट कॉफी के दाने हमेशा के लिए आपके बालों को काले कर देंगे. इसके लिए कॉफी और चाय का हेयर मास्क बना सकते हैं. मास्क तैयार करने के लिए तीन कप पानी में तीन चम्मच चाय पत्ती डालकर अच्छे से उबाल लें. अब इस मिश्रण में तीन बड़े चम्मच इंस्टेंट कॉफी मिलाएं. मिश्रण को 5 मिनट तक उबालें. हेयर मास्क तैयार है. इसे ठंडा होने के बाद ब्रश या हेयर कलर एप्लीकेटर लें और इस मिश्रण को अपने बालों पर लगाएं. अब इसे एक घंटे बाद धो लें. इसे बाल काले और शाइनी हो जाएंगे.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।)

