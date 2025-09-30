दिलों और रूहों को जोड़ने वाली ‘बिस्मिल की महफ़िल’ अब आपके शहर में रूहानी जादू जगाने आ रहे

हनी ट्रैप, अश्लील फोटो और लंदन का WhatsApp नंबर... 3 सगी बहनों ने खोली बाबा चैतन्यानंद के 'नरकिस्तान' की पोल
भारत के सबसे लोकप्रिय और चर्चित सूफ़ी कलाकार बिस्मिल अपने बहुप्रशंसित शो “बिस्मिल की महफ़िल” के साथ इस बार पूरे देश को रूहानी रंग में रंगने वाले हैं. ‘योर्ज़ इवेंटफुली’ द्वारा प्रस्तुत यह टूर 2025 का सबसे बड़ा म्यूज़िकल फेस्टिवल माना जा रहा है.
‘बिस्मिल की महफ़िल’ इंडिया टूर 2025 के बारे में सूफ़ी कलाकार बिस्मिल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर की है और यह महफ़िल सिर्फ़ एक कॉन्सर्ट नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा संगीतमय अनुभव होगा जहाँ संगीत, कविता, जुनून और भक्ति सब एक हो जाएंगे. बिस्मिल अपनी अनूठी गायकी और आत्मा को छू लेने वाली आवाज़ से हर बार दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. इस बार उनकी जादुई धुनें देशभर के शहरों में गूंजेंगी.
इस सफ़र की शुरुआत पुणे से होगी, जिसके बाद कारवां नासिक, बरेली, सूरत, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, लुधियाना और अहमदाबाद पहुंचेगा. राजधानी दिल्ली भी इस जादुई महफ़िल का हिस्सा बनेगी. खास बात यह है कि यह टूर नए साल की पूर्व संध्या पर एक भव्य समापन के साथ दर्शकों को अविस्मरणीय यादें देगा.
टूर को लेकर अपनी भावनाएं साझा करते हुए बिस्मिल बताते हैं कि, “सूफ़ी संगीत केवल सुरों का मेल नहीं है, बल्कि यह दिलों और रूहों को जोड़ने का माध्यम है. इस टूर के ज़रिए मैं दर्शकों को एक ऐसी यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ संगीत और भक्ति का संगम हो और भावनाएं सीमाओं से परे पहुंचें.”
हर शहर का अपना रंग इस टूर में झलकेगा—अहमदाबाद की ऊर्जा, दिल्ली का ऐतिहासिक आकर्षण, लखनऊ की सूफ़ियाना फिज़ा और कोलकाता की उत्सवी रौनक इस महफ़िल को और खास बनाएंगे.
“बिस्मिल की महफ़िल इंडिया टूर 2025” निस्संदेह इस साल का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन बनने जा रहा है. अगर आप संगीत और सूफ़ियाना अंदाज़ से दिलों को जोड़ने वाली इस जादुई महफ़िल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए—क्योंकि बिस्मिल अब आपके शहर आ रहे हैं!
