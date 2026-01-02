FacebookTwitterYoutubeInstagram
Rashifal 3 January 2026: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल

Dry Lips: होंठों का रूखापन मिनटों में होगा गायब, अपनाकर देखें ये घरेलू असरदार तरीका

सूफियाना रंग में रंगे लोग, बिस्मिल का इंडिया टूर 2025 ऐतिहासिक सफर बना यादगार

Premarital Medical Test: दुनिया का वो देश जहां शादी से पहले जरूरी है मेडिकल टेस्ट, जानिए भारत में क्या है नियम

Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर

भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट

सूफ़ी संगीत को नई ऊँचाई देने वाले बिस्मिल का ‘बिस्मिल की महफ़िल इंडिया टूर 2025’ ऐतिहासिक सफलता के साथ संपन्न हुआ. पुणे से दिल्ली तक फैले इस संगीत सफ़र में हर शहर ने दिल खोलकर स्वागत किया, जहाँ संगीत, भावना और रूहानी जुड़ाव ने यादगार माहौल रचा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 02, 2026, 09:03 PM IST

बिस्मिल की महफ़िल’ इंडिया टूर 

भारत में सूफ़ी संगीत को नई पहचान देने वाले लोकप्रिय गायक और संगीतकार बिस्मिल का ‘बिस्मिल की महफ़िल इंडिया टूर 2025’ अब अपने ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच चुका है. यह संगीतमय यात्रा न सिर्फ़ लोगों के दिलों को छू गई, बल्कि लोगों भावनात्मक भागीदारी के चलते इसे देश का सबसे प्रभावशाली सूफ़ी कॉन्सर्ट टूर का टैग मिल चुका है.

इस राष्ट्रव्यापी टूर की शुरुआत पुणे से हुई और इसका भव्य समापन दिल्ली में हुआ. जिसने इस पूरे सफ़र को एक प्रतीकात्मक और यादगार रूप दे दिया. हर शहर में उमड़ी भारी भीड़ और लोगों का सूफ़ी संगीत से जुड़ाव इस बात का सबूत बना कि बिस्मिल की आवाज़ सिर्फ़ कानों तक नहीं, बल्कि सीधे दिलों तक पहुंचती है.

टूर की आधिकारिक घोषणा बिस्मिल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के ज़रिये की थी. इस पूरे आयोजन को Yourz Eventfully द्वारा प्रस्तुत और आयोजित किया गया. पुणे से शुरू होकर यह महफ़िल नासिक, बरेली, सूरत, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, लुधियाना और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों तक पहुंची.

हर शहर में ‘बिस्मिल की महफ़िल’ सिर्फ़ एक लाइव कॉन्सर्ट नहीं रही, बल्कि वह एक रूहानी अनुभव बन गई. जहाँ सूफ़ी कलाम, आधुनिक साउंडस्केप और बिस्मिल की आत्मीय प्रस्तुति ने श्रोताओं को भीतर तक छू लिया. संगीत, कविता और भक्ति का यह संगम हर शहर में अलग रंग लेकर सामने आया.

दिल्ली में हुआ समापन इस पूरे टूर का सबसे ऐतिहासिक पड़ाव साबित हुआ. हज़ारों संगीत प्रेमियों की मौजूदगी में आयोजित यह महफ़िल भारत की सबसे बड़ी सूफ़ी लाइव प्रस्तुतियों में शामिल हो गई. तालियों, दुआओं और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं ने इस रात को अविस्मरणीय बना दिया.

टूर की सफलता पर बिस्मिल का कहना है कि ,“यह सफ़र सिर्फ़ मंच पर गाने का नहीं था, बल्कि हर शहर में लोगों के दिलों से जुड़ने का अनुभव था. पुणे से शुरू होकर दिल्ली में इस यात्रा का पूरा होना मेरे लिए बेहद खास है. देशभर से सूफ़ी संगीत को जो प्यार मिला, वह हमेशा मेरे साथ रहेगा.”

वहीं आयोजक संस्था Yourz Eventfully ने इसे प्रोडक्शन क्वालिटी, दर्शक सहभागिता और भावनात्मक जुड़ाव के लिहाज़ से एक नया बेंचमार्क बताया. आयोजकों के अनुसार, इस टूर ने भारत में सूफ़ी संगीत के लाइव अनुभव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है.

दिल्ली की ऐतिहासिक गरिमा, लखनऊ की सूफ़ियाना रवायत, कोलकाता की सांस्कृतिक गहराई, मुंबई की ऊर्जा और अहमदाबाद की उमंग की तरह हर शहर ने ‘बिस्मिल की महफ़िल’ को अपने रंग में रंग दिया. यही वजह है कि यह टूर सिर्फ़ एक इवेंट नहीं, बल्कि सूफ़ी संगीत का एक यादगार अध्याय बन गया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

