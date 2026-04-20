भारत के इस राज्य में मिला 2026 का पहला बर्ड फ्लू केस! बचाव के लिए क्या अंडा-चिकन छोड़ देना जरूरी?

कर्नाटक में इस साल यानी 2026 का पहला बर्ड फ्लू (H5N1) का मामला सामने आया है. बेंगलुरु के पास मुथुर गांव के एक पोल्ट्री फार्म में वायरस की पुष्टि हुई है. बर्ड फ्लू का नाम सामने आते ही कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या इस कंडीशन में बचाव के लिए क्या अंडा-चिकन छोड़ देना जरूरी है? आइए जानें...

Karnataka Bird Flu Case 2026: कर्नाटक में इस साल यानी 2026 का पहला बर्ड फ्लू (H5N1) का मामला सामने आया है. बेंगलुरु के पास मुथुर गांव के एक पोल्ट्री फार्म में वायरस की पुष्टि हुई है. संबंधित अधिकारियों के अनुसार, 14 अप्रैल को मुर्गियों की शुरुआती जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद बीमारी को रोकने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए गए. बता दें कि 16 अप्रैल को एहतियात के तौर पर कुल 7,444 मुर्गियों को मारकर एक तय जगह पर दफना दिया गया था, ताकि बीमारी आगे न फैले. इसके अलावा पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच की. अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रभावित इलाके में सख्त सुरक्षा उपाय लागू कर दिए गए हैं, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

क्या है बर्ड फ्लू?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा, H5N1) एक गंभीर वायरल संक्रमण है, मुख्य रूप से पक्षियों मुर्गी, बत्तख, कौवे आदि को प्रभावित करता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इंसानों में यह दुर्लभ है, पर संक्रमित पक्षियों या उनके मल-मूत्र, लार, पंखों से सीधे संपर्क में आने पर फैल सकता है. अब तक, H5N1 के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं. बर्ड फ्लू इंसानों में दुर्लभ है, पर वैज्ञानिकों ने 2026 में इसके मानव महामारी का रूप लेने की चिंता व्यक्त की है.

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बर्ड फ्लू के लक्षण क्या हैं?

तेज बुखार (38°C से ऊपर)

लगातार खांसी, गला खराब होना

नाक बहना या बंद होना

मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, थकान

आंखों में लाली या संक्रमण (कंजंक्टिवाइटिस)

सांस लेने में तकलीफ, निमोनिया

दस्त, उल्टी, मतली (कुछ मामलों में)

बर्ड फ्लू का हर मामला आम लोगों के लिए नहीं बढ़ाता खतरा

डॉ. विजय कुमार, आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ (ShardaCare-Healthcity) के मुताबिक, बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लूएंजा भी कहते हैं मुख्य रूप से पक्षियों में पनपता है. दुर्लभ मामलों में यह वायरस मनुष्यों में भी स्थानांतरित हो सकता है, खासकर तब जब कोई व्यक्ति संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आता है. यह जानना आवश्यक है कि बर्ड फ्लू का हर मामला आम लोगों के लिए व्यापक खतरा उत्पन्न नहीं करता है.

क्या बचाव के लिए नहीं खाना चाहिए अंडा-चिकन?

डॉ. विजय कुमार के मुताबिक, अधिकतर स्थिति में, बर्ड फ्लू का संक्रमण कच्चे या संक्रमित पक्षियों के साथ सीधा संपर्क होने पर फैलता है. अगर चिकन या अंडे को अच्छी तरह से पकाया जाए, तो ये आमतौर पर सुरक्षित रहते हैं. बर्ड फ्लू से सुरक्षित रहने के लिए कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण सावधानियों का पालन करना चाहिए. इसके लिए पोल्ट्री उत्पादों को अच्छी तरह पका कर ही खाना चाहिए और कच्चे अंडे व अधपका चिकन खाने से बचना चाहिए. साथ ही हाथों की सफाई पर ध्यान देना जरूरी है. इस स्थिति में अनावश्यक भय से बचना चाहिए। सभी प्रकार के अंडों या चिकन उत्पादों को पूरी तरह से छोड़ देना समाधान नहीं है; बल्कि, सुरक्षित खाना पकाने के तरीके और स्वच्छता का पालन करना अधिक प्रभावी है.

डिस्क्लेमर: यह खबर सामान्य जानकारी और डॉक्टर के बताएं टिप्स पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

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