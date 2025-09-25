Add DNA as a Preferred Source
लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Tanya Mittal की 'इलायची पानी' पीकर अमाल मलिक हुए दीवाने, आपको भी करना है ट्राई? यहां देखें रेसिपी

Bigg Boss के घर में तान्‍या मित्तल का बनाया 'इलायची पानी' पीकर अमाल मलिक ने उसकी तारीफ की. इसके बाद, से यह ड्रिंक काफी चर्चे में है और लोग इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको इलायची पानी बनाने का एक-एक स्टेप बताते हैं, ताकि इस ड्रिंक को आप भी घर पर आसानी से बना सकें.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Sep 25, 2025, 09:51 AM IST

Tanya Mittal की 'इलायची पानी' पीकर अमाल मलिक हुए दीवाने, आपको भी करना है ट्राई? यहां देखें रेसिपी
Bigg Boss का घर अक्सर नए ट्रेंड्स और अनोखी चीजों के लिए चर्चा में रहता है. इस बार किसी झगड़े या लव एंगल से ज्यादा, लोगों की निगाहें तान्या मित्तल पर टिकी हैं. हाल ही में, कंटेस्टेंट तान्‍या मित्तल ने खास तौर पर अमाल मलिक के लिए एक खास पेय यानी 'इलायची पानी' बनाया. अमाल मलिक ने जैसे ही यह पानी पिया, वह इसके स्वाद और ताजगी के दीवाने हो गए, जिसके बाद से यह ड्रिंक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. हर कोई जानना चाहता है कि यह साधारण सा दिखने वाला 'इलायची पानी' इतना खास क्यों है और यह कैसे बनाया जाता है. यह ड्रिंक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं, जो गर्मी, पाचन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याओं में मदद करते हैं. अगर आप भी Bigg Boss हाउस के इस वायरल 'इलायची पानी' को घर पर ट्राई करना चाहते हैं, तो यहां इसकी आसान रेसिपी के बारे में आइए जानते हैं.

Bigg Boss के घर में'इलायची पानी' क्यों हुआ वायरल?

Bigg Boss हाउस में अक्सर खिलाड़ियों को थकान और तनाव से जूझना पड़ता है. अमाल मलिक को जब तान्‍या मित्तल ने यह ख़ास 'इलायची पानी' दिया, तो उन्होंने इसकी ताजगी और हल्के स्वाद की खूब तारीफ की. यह ड्रिंक तुरंत एनर्जी देने और पाचन में मदद करने के लिए जानी जाती है. एक कंटेस्टेंट द्वारा दूसरे के लिए इतनी सहजता से कोई हेल्दी ड्रिंक बनाना दर्शकों को इतना पसंद आया कि यह तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

इलायची पानी बनाने के लिए जरूरी सामग्री

इस आसान और स्वास्थ्यवर्धक ड्रिंक को बनाने के लिए आपको बहुत कम चीजों की जरूरत होगी:
हरी इलायची (Green Cardamom): 4 से 5 दाने
पानी: 1 गिलास (लगभग 200 ml)
शहद (वैकल्पिक): स्वाद के अनुसार 
नींबू का रस (वैकल्पिक): कुछ बूंदें

इलायची पानी बनाने की आसान विधि

तान्‍या मित्तल ने जिस तरीके से बनाया था, वह बेहद आसान है. 
सबसे पहले 4 से 5 हरी इलायची के दानों को छीलकर हल्का दरदरा कूट लें. ध्यान रहे, इसका पाउडर नहीं बनाना है.
एक पैन में 1 गिलास पानी डालें और उसमें कूटी हुई इलायची मिला दें.
इस पानी को धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक तब तक उबालें जब तक कि पानी का रंग हल्का पीला न हो जाए और इलायची की खुशबू न आने लगे.
पानी को छान लें. यदि आप चाहें, तो इसे हल्का ठंडा करके इसमें थोड़ा सा शहद या नींबू का रस मिला सकते हैं.
आप इसे सुबह खाली पेट या दिन के किसी भी समय पी सकते हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App

