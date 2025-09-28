चाय की चुस्की संग नैना मोर की ये किताब ‘टी कप्स एंड टर्निंग पॉइंट्स’ पढ़ें, जिंदगी जीने का एक नया नजरिया मिल जाएगा

अगर आप रोज़मर्रा की भागदौड़ में थोड़ी देर रुककर खुद को समझना चाहते हैं, तो प्रेरक वक्ता और समाजसेवी नैना मोर की पहली किताब ‘टी कप्स एंड टर्निंग पॉइंट्स’ आपके लिए खास हो सकती है. रूपा पब्लिकेशन्स से प्रकाशित यह किताब जीवन के छोटे-छोटे लम्हों से बड़े सबक निकालती है.

प्रसिद्ध TEDx वक्ता, सेलिब्रिटी प्रेरक वक्ता, मानसिक स्वास्थ्य समर्थक और समाजसेवी नैना मोर ने अपनी पहली किताब ‘टी कप्स एंड टर्निंग पॉइंट्स’ से अपनी इंस्प्रेशनल जर्नी में एक नया मुकाम हासिल किया है. यह किताब अपनी सिनेमाई शैली और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर ताज़ा नज़रिए के लिए पहले से ही चर्चा में है.

टी कप्स एंड टर्निंग पॉइंट्स में 16 कहानियां संकलित हैं, जो आम लोगों के संघर्ष, साहस, प्रेम, आनंद और पुनःखोज को दर्शाती हैं. ये कहानियां साधारण पात्रों को असाधारण मोड़ों पर खड़ा करती हैं और पाठक को उनके भीतर झांकने का अवसर देती हैं.

हर कहानी के केंद्र में एक कप चाय है – जो ठहराव, सुकून और जीवन के निर्णायक क्षणों का प्रतीक है. यही साधारण चाय का प्याला असाधारण कहानियों का सूत्रधार बन जाता है.

अपनी किताब के बारे में क्या हैं नैना मोर के विचार:

“यह पुस्तक सकारात्मकता और आत्म-स्वीकृति फैलाने में मेरा छोटा-सा योगदान है. हर कहानी जीवन के संघर्षों और जीत को इस तरह दिखाती है कि लोग खुद को उसमें देख सकें. ये कहानियाँ सच्ची, मानवीय और इतनी जीवंत हैं कि बड़े पर्दे पर भी आसानी से उतारी जा सकती हैं. अब समय है कि लोग ऐसी किताब पढ़ें, जो उन्हें थोड़ी देर के लिए ही सही, अपने फ़ोन से दूर कर दे.”

किताब की मुख्य विषय-वस्तु



• परिवर्तन की दहलीज़ पर खड़े लोग – ऐसे फैसले जो जीवन बदल देते हैं.

• मौन की शक्ति – रिश्ते जो अनकही बातों से बनते और कभी-कभी टूट जाते हैं.

• छोटे-छोटे साहसिक क्षण – रोज़मर्रा की जिंदगी में लचीलापन और हिम्मत.

ये कहानियां अंतरंग होते हुए भी सार्वभौमिक हैं और आखिरी पन्ना पलटने के बाद भी पाठक के मन में लंबे समय तक गूंजती रहती हैं.“ये कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जातीं, महसूस की जाती हैं…फोन से दूरी, ज़िंदगी से जुड़ाव – यही है टी कप्स एंड टर्निंग पॉइंट्स.”



लेखिका के बारे में

नैना मोर एक तीन बार की TEDx स्पीकर,प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफ़ाइड साइकोलॉजिकल काउंसलर, कवयित्री, कॉलमिस्ट और समाजसेवी हैं. उन्हें Femina’s Most Powerful Women 2020 में शामिल किया गया और फ़ेमिना वूमन अचीवर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. उनके टीवी कार्यक्रम ‘ज़िंदगी आपकी है’ (ताज़ा टीवी पर) और 100 से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों (जैसे स्मृति ईरानी, फराह ख़ान और जया किशोरी) के साथ उनके साक्षात्कारों ने उन्हें सशक्तिकरण और लचीलेपन की एक सशक्त आवाज़ बना दिया है.

उपलब्धता

टी कप्स एंड टर्निंग पॉइंट्स अब देशभर के प्रमुख पुस्तकालयों और ऑनलाइन पोर्टलों पर उपलब्ध है. पाठक इसे अमेज़न और अन्य ऑनलाइन साइट्स से भी ऑर्डर कर सकते हैं.

